2026年3月26日(木)から大阪市全24区でオンデマンドバスを運行

大阪市高速電気軌道株式会社

Osaka Metro Groupは、2026年3月26日(木曜日)から、新たに大阪市内8エリア(此花エリア、大正エリア、西淀川エリア、淀川エリア、東淀川エリア、旭エリア、住之江エリア、西成エリア)でオンデマンドバスの運行※（社会実験）を開始します。

オンデマンドバスは、「お客さまの多種多様な移動ニーズに応じて運行する」新たなモビリティの主軸になるべく、2021年から社会実験を行ってきましたが、今回のエリア拡大で大阪市全24区での運行が開始します。

Osaka Metro Groupは、鉄道・路線バスに加えてオンデマンドバスによる面的な輸送サービスを提供し、大阪市全域でより利便性の高い交通ネットワークの形成を目指します。

※現在、2026年3月26日(木曜日)の運行開始に向けて認可申請中です。

１ オンデマンドバスについて

オンデマンドバスは、既定の経路や時刻表がない予約型の乗り合いバスで、地域の新しい交通手段として、2021年3月30日(火曜日)から、社会実験として生野区及び平野区で運行を開始しました。現在は、大阪市内5エリア(生野エリア、平野Aエリア、平野Bエリア、キタエリア、福島エリア)で継続運行を、12エリア（都島エリア、中央エリア、西エリア、港エリア、天王寺エリア、浪速エリア、東成エリア、城東エリア、鶴見エリア、阿倍野エリア、住吉エリア、東住吉エリア)で社会実験として運行しています。これまでに延べ180万人以上にご利用いただいており、日常の通勤・外出に加え、暑い日・寒い日・雨の日などの外的要因が影響するタイミングや、荷物の増える買い物やお子さまを連れてのおでかけシーンなどでも活躍しています。

２ 運行期間(新規8エリア)

2026年3月26日(木曜日)から2027年3月25日(木曜日)

※乗車予約受付は2026年3月23日(月曜日)から開始(予定)

３ 運行エリア(新規8エリア)

此花エリア、大正エリア、西淀川エリア、淀川エリア、東淀川エリア、旭エリア、住之江エリア、西成エリアの大阪市内8エリア

４ 運賃(新規8エリア)

【運行エリア図】[表: https://prtimes.jp/data/corp/170881/table/1_1_8e5b26a3fd8b268143baf8282a2f5247.jpg?v=202603090251 ]

※1 身体障がい者手帳・療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」の記載(第1種または第2種)により運賃を割引くとともに、精神障がい者保健福祉手帳(1級または2級・3級(本人が小児の場合に限る))により運賃を割引します。また、児童福祉法に定める被保護者は、一般乗合旅客自動車運賃割引証明書により運賃を割引します。

※2 オンデマンドバス専用定期券(デジタル)はe METROアプリのみの販売で、既に運行している17エリアを含む25エリアから選択できます。

５ 乗降場所

・路線バス停留所と兼用の乗降場所

・オンデマンドバス専用の乗降場所※

※オンデマンドバス専用の乗降場所は、現地に目印がないバーチャルの乗降場所です。バーチャルの乗降場所はｅMETROアプリ、LINE（オンデマンドバス予約）に写真で表示します。

【バーチャル表示の例】

※乗降場所の詳細は、オンデマンドバス公式ホームページ( https://maas.osakametro.co.jp/odb/area/ )をご確認ください。

※乗降場所を地図上に示したガイドブックを運行エリア内のOsaka Metro駅ラック・駅長室、一部施設などで配架します。

６ 運行時間(新規8エリア)

9時から19時まで

７ 利用方法

e METROアプリ、LINEまたは電話で予約ができます。（乗車日の3日前から予約可能）

予約方法の詳細についてはオンデマンドバス公式ホームページ（ https://maas.osakametro.co.jp/odb/reserve/ ）をご確認ください。

８ 運行車両

車両タイプ：ワンボックス（車いす対応車両を含む）

現行のオンデマンドバス車両に加え、新デザインのオンデマンドバス車両も運行します。

【現行車両】【新デザイン車両】

【車いす対応車両(リフトタイプ)】【車いす対応車両(スロープタイプ)】

定員：3人から8人

車いす対応車両は３人から５人(うち1人は車いすでご乗車のお客さま)

本件については、当社グループが掲げるSDGsの推進に関する取組みの、移動手段の変革、社会生活インフラ×交通インフラの追求に基づく内容になります。