blocksky株式会社

Blocksky Inc.（本社：東京都）は、生成AI時代の検索最適化を実現するAI Visibility Platform 「SEOAI」 を発表しました。（特許出願済）

SEOAIは、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexityなどの生成AIが企業やサービスをどのように認識し、どの程度推薦しているかを分析・可視化するプラットフォームです。

同社は、AI検索における企業の可視性を測定する新しい指標 「SEOAI Score」 を開発しました。この指標を基盤に、AI検索最適化（LLMO：Large Language Model Optimization）を実現するプラットフォームとしてSEOAIを提供します。LLMOは、近年注目されている AIO（AI Optimization） やAI検索最適化の概念に対応し、企業がAIに正しく認識され、回答の中で推薦されるための新しいマーケティング手法です。

SEOAIは、AI検索時代の新しいSEOインフラとして、企業がAIに正しく認識され、ユーザーに発見されるためのマーケティング基盤を提供することを目的としています。

検索の主役は「検索エンジン」から「AI回答」へ

現在、検索の世界では大きな変化が起きています。

これまでユーザーはGoogleなどの検索エンジンにキーワードを入力し、複数のリンクを比較しながら情報を探していました。

しかし現在は、

ChatGPT

Google Gemini

Perplexity

Claude

などのAIアシスタントに直接質問し、AIが生成する回答をそのまま意思決定に利用するケースが急速に増えています。

調査会社Search Engine Landの調査によると、消費者の37％が従来の検索エンジンではなくAIツールから検索を開始していると報告されています。

このように、ユーザーの情報探索行動は「検索エンジン利用」から「AI回答利用」へと大きく変化しつつあります。

SEOAI Scoreとは

SEOAI Scoreは、AIシステムが企業を発見できるか、理解できるか、そして推薦できるかを判断するためのシグナルを分析します。これには、構造化データ、エンティティの一貫性、コンテンツのAI対応度、そしてAI検索意図（AIインテント）のカバレッジなどが含まれます。

SEOAI Scoreは、

・AI回答における企業の引用・言及状況

・AI回答内での推薦順位

・AIが認識している企業エンティティ情報

・構造化データの整備状況

・AI可読性

など複数の要素を分析し、企業のAI検索における可視性を数値化します。

これにより企業は、AI検索におけるブランドの発見性を定量的に把握することが可能になります。

SEOAIの主な機能

SEOAIはAI検索時代の企業の発見性を高めるため、以下の機能を提供します。

SEOAI Score

AI回答内での企業の認識・引用・推薦状況をスコア化

AI検索モニタリング

特定の質問に対してAIがどの企業をどの順番で紹介しているかを継続的に監視

AI最適化診断

AIが理解しやすいコンテンツ構造を分析し改善ポイントを提示

AI SEOページ生成

AI検索で引用されやすい形式のコンテンツページを生成

モバイル検索広告の黎明期を担ったメンバーとAI研究者が開発

SEOAIは、モバイル検索広告とAI研究の専門家によるチームによって開発されました。

Blockskyのチームには、

・日本発のモバイルリスティング広告プロダクトの立ち上げに関わり、モバイル検索広告の黎明期を担ったメンバー

・当社CTOであり、北海道大学にて人工知能およびマルチエージェントシステム技術の研究に携わる川村教授

・Web広告業界で20年以上の経験を持つデジタル広告・運用型広告の専門家

などが参画しています。

モバイル広告技術とAI研究の知見を融合することで、AI検索時代における企業の発見性を高める新しいマーケティング技術としてSEOAIが開発されました。

東南アジア市場への展開

Blockskyはこれまで東南アジア地域においてデジタルマーケティングやWeb3領域で事業を展開してきました。

SEOAIは今後、

・ベトナム

・タイ

・フィリピン

・インドネシア

などの東南アジア市場への展開を予定しており、各国言語に対応したサービス提供を進めていきます。

同社は、AI検索最適化市場が今後世界的に拡大すると見込み、東南アジアを中心にグローバル展開を進める計画です。

ウェイティングリスト受付開始

SEOAIの正式版サービスサイトは、数週間以内の公開を予定しています。

現在、正式リリースに先立ち、早期利用を希望する企業様および広告代理店様向けのウェイティングリスト登録を受け付けています。

AI検索時代のマーケティングに関心のある皆様は、以下のフォームから登録することで最新情報を受け取ることができます。

（https://forms.gle/myxpwrbZqAc3TAyB7）

blockskyからのコメント

「検索の世界は今、大きな転換点にあります。これまで企業はGoogle検索結果の順位を競ってきましたが、これからはAIが生成する回答の中でどの企業が推薦されるかが重要になります。SEOAIは、企業がAIに正しく理解され、ユーザーに発見されるための新しいマーケティングインフラを提供します。日本だけでなく東南アジアをはじめとするグローバル市場に向けて、この新しいAIマーケティングの仕組みを広げていきたいと考えています。」

- Hikaru Miura CEO, Blocksky Inc.

「現在、多くの企業は AIシステムが自社をどのように認識しているのかをほとんど把握できていません。SEOAIは、その可視性を企業に初めて提供するプラットフォームです。私たちは、企業の実際の姿と、AIが認識している企業像とのギャップを埋めるためにこのプラットフォームを開発しました。そして企業がそのギャップを体系的に修正できるツールを提供します。」

- Kenneth Lee CPTO, Blocksky Inc.

製品サイト

こちらのフォームから（https://forms.gle/myxpwrbZqAc3TAyB7）ご登録ください。早期アクセスのお知らせをいたします。

Blocksky Inc.について

Blocksky Inc.は東京を拠点とするWeb3アドテックおよびプロダクトスタジオです。Blockskyは、AIおよびブロックチェーン技術を活用した次世代マーケティングインフラの開発を行うテクノロジー企業です。AI検索時代のSEOを実現するLLMOプラットフォーム「SEOAI」や、Web3広告ネットワークなどのプロダクトを開発しています。

デジタル広告、AI研究、システム開発の専門家によって構成されたチームにより、日本および東南アジア市場を中心にグローバル展開を進めています。

会社名：blocksky株式会社（Blocksky Inc.）

※北大発認定スタートアップ企業

https://www.mcip.hokudai.ac.jp/business/venture/su_company/

所在地：東京都

設立：2023年

事業内容：AIマーケティングプラットフォームおよびWeb3広告技術の開発

URL：https://blocksky.xyz/

【本件に関するお問い合わせ先】

E-mail：info@blocksky.xyz