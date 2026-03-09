ベックスコーヒーショップ　元禄年間創業 京都の老舗 丸久小山園の抹茶使用「～京都宇治～抹茶ラテ」を3月10日(火)から期間限定発売！

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー（本社:東京都渋谷区、カンパニー長：中俣 博文）が運営するベックスコーヒーショップは、2026年3月10日（火）から、さわやかな春の訪れを楽しむドリンクとして「～京都宇治～抹茶ラテ」を3つの商品ラインナップで展開し、期間限定で販売いたします。

～元禄年間創業 京都の老舗、丸久小山園の抹茶を使用～

一口含めば伝統ある抹茶ならではの高貴な香りと芯のある深い旨みが口いっぱいに広がる、京都の老舗、丸久小山園の抹茶を使用し、抹茶とミルクを合わせることで、まろやかで優しい口当たりに仕上げました。抹茶本来の鮮やかな色味とほろ苦さがミルクの甘みを引き立てる、心安らぐ至福の抹茶ラテです。仕事の合間のリフレッシュや、自分へのご褒美にぜひお愉しみください。

～選べる3つの商品ラインナップ～

（1） 「抹茶ラテ」

（2） 「クリーム抹茶ラテ」

（3） 「黒蜜抹茶ラテ」

【販売期間】2026年3月10日(火)～4月20日(月)予定

【販売店舗】ベックスコーヒーショップ全店

（Tokyo Food Bar 成田空港店、BECK‘S STATION LOUNGE 東中野店を除く）

● 抹茶ラテ 550円(税込)～

老舗・丸久小山園の抹茶を使用した抹茶ラテです。豊かな香りと深い旨みがミルクに溶け合う、至福の一杯に仕上げました。ベックスの春の定番ドリンクです。

● クリーム抹茶ラテ 600円(税込)

抹茶ラテにとろけるエスプーマホイップとより抹茶の風味を感じていただけるように抹茶パウダーをトッピングしました。さらにクリーミーさを感じていただける味わいにこだわりました。

● 黒蜜抹茶ラテ 650円(税込)～

香り豊かな抹茶とミルクを合わせたラテに、黒蜜ととろけるエスプーマホイップをトッピングし、より濃厚な抹茶ラテに仕立てました。黒蜜のコクと甘みで奥行きのある味わいになるようこだわりました。

春を彩る新作。贅沢な味わいの「春のクラブハウスサンド」が登場！

●クラブハウスサンド スモークサーモンとクリームチーズ 680円(税込)

スモークサーモンにディル香るクリームチーズ、ホワイトバルサミコでマリネした玉葱、フリルレタスを贅沢にサンド。春の訪れを感じる爽やかな味わいと、満足感のあるボリュームを両立した彩り豊かな一品です。

【販売期間】2026年3月10日(火)～6月上旬予定

一皿で1/2日分の野菜を。彩り野菜が主役の具だくさんカレーが新登場！

●1/2日分の野菜がとれる(※) 野菜とチキンのトマトカレー 850円(税込)

トマトカレーをベースに、ズッキーニやなす、彩り豊かな赤、黄ピーマンなどの野菜とチキンがごろごろ入った具沢山カレーです。

これ一皿で1日分に必要な野菜の約半分（175g※）を摂取できる、体に嬉しい満足の一皿です。

※厚生労働省「健康日本21」が推奨する1日350gの1/2量

【販売期間】2026年3月10日(火)～9月下旬予定

ベックスコーヒーショップについて

一杯のコーヒーを通して、お客さまの毎日に寄り添い、お客さまの生活に新しい価値を提供するお店でありたい。それがベックスコーヒーショップの想いです。

世界各地の農園から厳選された上質な豆を店内で挽いた、香り高いとっておきのブレンドコーヒーに、こだわりの焼きたて自家製パニーニをはじめ、シーズンごとに様々なフェアメニューを展開し、何度訪れても新しい発見に出会えます。

首都圏のエキナカを中心に74店舗を展開し、お客さまと共に2025年に30周年を迎えたコーヒーショップです。

株式会社JR東日本クロスステーションについて

商 号：株式会社JR東日本クロスステーション

本 社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設 立：2021年（令和3年）4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「ベックスコーヒーショップ」「いろり庵きらく」「おむすび処 ほんのり屋」や「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、「From AQUA」などの飲料商品開発や自動販売機事業を行うウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や 「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。