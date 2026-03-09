みなと観光バス（神戸市）で「stera transit」とマイナンバーカードを連携した敬老割引サービスの実証実験を2026年3月9日より開始

みなと観光バス株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：松本 浩之、以下：みなと観光バス）、三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）、株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：二重 孝好）、QUADRAC株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高田 昌幸）は、2026年3月9日（月）より、全国で初めて三井住友カードが提供する公共交通機関向けソリューション「stera transit」とマイナンバーカードを連携した敬老割引サービスの実証実験を開始します。

三井住友カード株式会社

本実証実験は、神戸市内でコミュニティバスを運行するみなと観光バスの一部路線で、神戸市内に住所を有する満70歳以上の方を対象に実施する、神戸市の補助を受けた取り組みとなります。お手持ちのクレジットカード等※1,2を事前に「Q-move本人確認サービス」に登録し、専用アプリでマイナンバーカードと連携することで、タッチ決済乗車において自動的に敬老割引が適用されます。

これにより、敬老割引サービス専用カードの発行や窓口での手続きが不要となり、スムーズにご利用いただくことができます。また、交通事業者や自治体としても、年齢確認や専用カード発送等の業務負担を軽減できるほか、紙の証明書や磁気券の削減によるDXの向上が期待されます。

※1 タッチ決済対応のカード（クレジット・デビット・プリペイド）

※2 スマートフォンのタッチ決済は対象外

【背景】

近年、高齢化に伴い、免許返納後の移動手段の確保や、公共交通を無理なく利用できる仕組みづくりが全国的な課題となっています。このような状況の中、神戸市では、高齢者の外出支援と社会参加の促進を目的として、市内に住所を有する満70歳以上の方を対象に、神戸市敬老優待乗車証（敬老パス/ICカード）を交付する取り組みを実施しています。この敬老パスを利用することで、対象の交通機関で小児料金と同額の優待料金で乗車することが可能です。

みなと観光バスは、2024年4月より、神戸市内の各公共交通機関とともに「stera transit」を導入し、地域住民や観光客がクレジットカード等を利用し、キャッシュレスでスムーズに乗車できる環境を整えてきました。一方、全国交通系ICカード対応が未整備であったため、神戸市が交付する敬老パスには対応できないという課題がありましたが、こうした取り組みを基盤として、このたび新たな高齢者向け施策として「stera transit」を活用した敬老割引サービスの実証実験を実施することとなりました。

【実証実験詳細】

■登録方法

１. 「Q-move本人確認サービス」（https://my.q-move.jp）に会員登録

２. 「Q-move本人確認サービス」とQ-move会員ID※3を連携

３. 敬老割引サービスに登録するクレジットカード等を選択

４. 専用アプリをダウンロードの上、マイナンバーカードの情報を読み取ることで設定完了

※3 Q-move会員IDをお持ちでない方：Q-moveの会員登録画面へ遷移します。

Q-move会員IDをお持ちの方：１.でQ-move会員IDのメールアドレス、パスワードを入力すると、２.まで完了します。

■乗車・割引方法

「Q-move本人確認サービス」に登録済みのクレジットカード等を、バスに設置している専用端末にタッチしてご乗車いただくことで、自動的に敬老割引が適用されます。（小児料金と同額）

■対象路線

みなと観光バス 神戸市内3路線

（URL:https://www.kobe-minato.co.jp/kobekeirowari.html）

51系統：坂バス（神戸市灘区）

31系統：住吉台くるくるバス（神戸市東灘区）

123系統：森北町どんぐりバス（神戸市東灘区）

■開始時期

登録開始日：2026年3月9日（月）

割引開始日：2026年4月1日（水）

■決済ブランド

Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯

■各社役割

【「stera transit」のマイナンバーカード連携】

「stera transit」は、2020年7月のサービス開始以降導入が広がり、2026年2月末時点で導入公表事業数は全国45都道府県221事業です。クレジットカード等によるタッチ決済乗車は、日常利用からインバウンドを含めた観光利用まで、幅広い場面で利便性高くご利用いただけるサービスとして浸透しつつあります。

こうした展開を背景に、より多くの方が公共交通をご利用いただきやすくなるよう、マイナンバーカードと連携した施策を展開するべく、新たな仕組みを開発しました。この仕組みは高齢者向け割引に限らず、地域住民向けの割引等、多様な施策への活用が可能です。今後三井住友カードは、全国の交通事業者とともにニーズに応じた取り組みを進めてまいります。

＜イメージ＞

１. 「Q-move本人確認サービス」から、マイナンバーカード読み取り専用アプリをダウンロードし、立ち上げ

２. マイナンバーカード読み取り専用アプリでマイナンバーカードを読み取り、クラウドへデータを登録

３. クラウド上でタッチ決済対応カードとマイナンバーカード情報の紐づけが完了

４.マイナンバーカードと紐づけたタッチ決済対応カードを専用端末へタッチすることで割引を適用

【ご参考】

■タッチ決済概要

タッチ決済は、国内外で展開されている国際標準のセキュリティ認証技術を活用した決済方法です。対応の端末に”タッチ決済”対応のカード（クレジット・デビット・プリペイド）または、カードが設定されたスマートフォン等をタッチするだけで、サインも暗証番号の入力も不要※で、スピーディーかつ安心・安全にお支払いが完了します。ご利用いただける店舗は、コンビニエンスストア、ファストフードレストラン、スーパー、飲食店、ドラッグストア、書店、百貨店、商業施設等の店舗だけでなく、公共交通機関への導入も進む等、日常生活における利用シーンがますます拡大しています。

※一定金額を超えるお支払いは、カードを挿入し暗証番号を入力するか、サインによる本人確認が必要となります。

■「stera transit」 概要

（URL：https://www.smbc-card.com/kamei/stera/transit/index.jsp(https://www.smbc-card.com/kamei/stera/transit/index.jsp)）

決済プラットフォーム「stera」は、キャッシュレス導入に際した課題を解決するため、三井住友カードが、GMOペイメントゲートウェイ・GMOフィナンシャルゲートおよびVisaと共同で構築した事業者向け決済プラットフォームです。

「stera transit」は、「stera」の決済プラットフォームと国際ブランドの非接触決済”タッチ決済”を活用した公共交通機関向けソリューションです。現金・事前チャージの必要がなく消費者の「利便性向上」に加え、「感染症予防対策」「インバウンド受け入れ環境の整備」「地域のキャッシュレス決済促進」等、交通分野にとどまらない幅広い効果も期待されます。また、「stera transit」の技術は、MaaSやスマートシティの認証基盤としても活用できます。