【DRIMAGE　プレスリリース】『パズルSEVENTEEN』1周年記念ブランドページ公開＆大規模イベント開催！

株式会社DRIMAGE JAPAN

- イベント盛りだくさんの1周年ブランドページ公開

- VERYNICEな表彰も!?友達と一緒にプレイしてSEVENTEENのMERCHをGETしよう！

- アンバサダー2期活動開始！周年記念のデコも貰える！

SEVENTEENやBTSなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業を担うDRIMAGE(所在地：韓国ソウル、代表取締役：チョン・ウヨン)は、同社が開発・サービスするモバイルパズルゲーム『パズルSEVENTEEN』がローンチ1周年を控え、記念ブランドページを公開し、さまざまなイベントを実施することを発表いたしました。

- イベント盛りだくさんの1周年ブランドページ公開

今回公開された1周年ブランドページでは、パズルSEVENTEENの過去1年の特別なコスチュームを振り返りながら、主な記念イベント情報を一目でご確認いただけます。

1周年ブランドページ :https://puzzle17.drimage.com/ja/events/1st-anniversary

- VERYNICEな表彰も!?友達と一緒にプレイしてSEVENTEENのMERCHをGETしよう！

まず3月9日(月)から「フレンド招待イベント」を開始いたします。ユーザーはフレンドを招待して一緒にパズルSEVENTEENをお楽しみいただけ、招待された方にはさまざまなゲーム内報酬をプレゼントいたします。

また、招待したユーザーには実物MERCHへの応募機会が与えられるなど、特別な特典をご用意しております。

さらに、招待したフレンドが初回のミッションを達成したSNSに達成画面を投稿したペアの中から抽選で「絆がVERY NICEで賞」の表彰状をプレゼントいたします。是非、NICEな絆でチャンレンジしてください！

続いて3月13日(金)から26日(木)までは、SEVENTEEN全メンバーの「誕生日コスチューム」を獲得できる「誕生日コスチュームスペシャルボックス」を期間限定で再販売いたします。

過去の販売期間内に獲得できなかったユーザーのみなさまが、特別な衣装を再び入手できる絶好のチャンスとなっております。

同期間、ご購入いただいた商品のゴールド獲得量が2倍になる「ゴールドボーナスイベント」も実施いたします。本イベントは期間内に1回のみ適用となります。

- アンバサダー2期活動開始！周年記念のデコも貰える！

これと併せて、『パズルSEVENTEEN』アンバサダー第2期の活動も3月9日(月)から本格的に開始いたします。『パズルSEVENTEEN』アンバサダーとは、パズルSEVENTEENの魅力と楽しさを広く伝え、ゲームを盛り上げてくれる存在です。他のCREWと一緒にゲームを楽しみながら、その魅力を発信していただきます。

アンバサダーによる多彩なプレイコンテンツや活動情報は、公式SNSチャンネルを通じて順次公開していく予定です。

さらに、1周年を記念した「特別クエストイベント」を3月25日(水)から4月1日(水)まで開催いたします。イベントへの参加を通じて、

さまざまな報酬とともに1周年コンセプトの「壁飾りS級デコ」を獲得いただけます。

「パズルSEVENTEEN」と一緒に歩んでくださったユーザーのみなさまへ感謝の気持ちを伝えたいという想いから、今回の1周年記念イベントを企画いたしました。今後も魅力的なコンテンツと楽しい体験を継続的に提供してまいります。

「パズルSEVENTEEN」ページ

「パズルSEVENTEEN」ブランドサイト：https://puzzle17.hybeim.com(https://puzzle17.hybeim.com)

「パズルSEVENTEEN」Instagram：https://www.instagram.com/puzzle_svt/(https://www.instagram.com/puzzle_svt/)

「パズルSEVENTEEN」X（旧Twitter）：https://x.com/PuzzleSVT(https://x.com/PuzzleSVT)

「パズルSEVENTEEN」日本限定X（旧Twitter）：https://x.com/puzzle_svt_jp(https://x.com/puzzle_svt_jp)

「パズルSEVENTEEN」について

「パズルSEVENTEEN」は、2025年4月1日にサービス開始したアーティストグループ「SEVENTEEN」と一緒にパズルを解きながら、島々を巡る旅をするゲームです。

パズルゲーム部分は直感的に楽しむことができる3マッチパズルとなっており、4つ以上のブロックを組み合わせて消すことで様々な能力の「パワーアップ」が生成できます。生成した「パワーアップ」を使いこなして、制限回数までに表示されたノルマを達成するとクリアできます。

また、パズルプレイのほかにも、集めたり飾ったりして楽しむコンテンツも豊富にあります。

中には自分だけの部屋を「SEVENTEEN」グッズや家具で飾って遊べる「ミニルーム」をはじめ、アーティストキャラクターに衣装を着せ替えできたり、ファンなら嬉しくなるアーティストフォトをコレクションできる要素など、とても素敵なゲームアプリとなっております。

「SEVENTEEN」のメンバーと一緒に、パズルでいろんな世界に出航しよう！

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream（夢）」と

「Interactive Media（相互作用できるメディア）」と

「Age（時代）」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「パズルSEVENTEEN」の日本国内事業を担当しております。

(C) PLEDIS Entertainment / DRIMAGE. All Rights Reserved.