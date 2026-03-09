Shizen ConnectのHEMS「Shizen Box 2」がZEH補助金に対応

株式会社Shizen Connect

分散型エネルギーを統合管理するVPP（*1）プラットフォーム市場シェアNo.1の株式会社Shizen Connect（以下、Shizen Connect）は、自社製のHEMS（*2）機器である「Shizen Box 2」がZEH（*3）補助金に対応したことを発表いたします。

背景：ZEH補助金対応のためのHEMS導入ニーズ

CO2排出量削減目標の達成並びに2050年カーボンニュートラルへの寄与を目的として、経済産業省と環境省が、戸建住宅・集合住宅のZEH化と省CO2化に対する補助事業を実施しています（*4）。ZEHの基準として「ZEH」及び「ZEH+」が存在し、各々において要件を満たすHEMSの導入が必要とされています。

また、2025年9月に定義された「GX-ZEH」では、蓄電池の導入が必須となり、DRを志向したエネルギーマネジメントがHEMSの要件となっています（*5）。

「Shizen Box 2」を用いた補助金要件への対応

「Shizen Box 2」を新築住宅に導入することで、低価格かつ簡単に「ZEH」及び「ZEH+」の補助金要件を満たすことができます。「Shizen Box 2」経由でShizen Connectのクラウドに計測データを送信し、管理と可視化を行うことで、高度エネルギーマネジメント要件（*6）に対応します。

【利用のメリット】- 施工が簡単: スマート分電盤不要で、Shizen Box 2をルーターへLAN接続・対象機器を同ネットワークに接続するだけで施工が完了します。設置・施工にあたって電気工事士の資格は不要です。- 幅広い機器に網羅的に対応: ZEH補助金で対象となる太陽光発電設備、エアコン、給湯器、家庭用蓄電池、EV充電器等の、住宅に設置されるECHONET Lite対応のエネルギー機器に網羅的に対応しています（表1）。- 高度なセキュリティ: 宅内インターネット環境（Wi-Fiなど）に依存しない独自の閉域網（LTE通信）を採用しています。また、JC-STARへの準拠（*7）、第三者による脆弱性診断の実施など、万全なセキュリティ対策を講じています。- 電力小売のDRサービスとのセット販売可能: Shizen Connectの「機器制御型DR支援サービス」（*8）を採用する小売電気事業者の市場シェアの合計は約34%に達し（表2）、多様なDRサービスを展開しています（表3）。これらのDRサービスとZEH補助金を組み合わせることでエネルギー機器導入の経済性がさらに向上します。

今後も、2026年4月に詳細が公表される予定の「GX-ZEH」をはじめとして、各種の補助金に対応していくとともに、連携可能な機器のさらなる拡大に努めます。

Shizen Connectは今後も、分散型電源の普及促進を通じて、脱炭素化社会の実現に向け貢献を続けてまいります。

図1 見える化画面のイメージ

表1 「Shizen Box 2」対応デバイス一覧

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/168657/table/29_1_a39992b97f0f59cf07e85c27cc12e388.jpg?v=202603090551 ]

※1 機器から電力量を取得できる場合は電力量も表示

表2 小売電気事業者による「機器制御型DR支援サービス」の採用状況（〇：商用利用、△：実証）

シェア合計※ :商用利用中：34%、商用＋実証：70%

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/168657/table/29_2_5ad64da7d0d7b300966b46b6ec54a071.jpg?v=202603090551 ]

※2 新電力ネット、全国の販売量（低圧・電灯）ランキング（2025年10月実績）に基づくhttps://pps-net.org/ppscompany?ppskey=pps184

※3 採用情報は開示許可に基づいており、採用があった場合でも開示許可がない場合には掲載しておりません。

表3 機器制御型DR支援サービス 制御メニュー一覧

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/168657/table/29_3_d03b8ca5c865af16c1080ddf91292576.jpg?v=202603090551 ]

*1 Virtual Power Plant（仮想発電所）：分散する電源（発電設備、蓄電池、EVなど）や需要設備をあたかも一つの発電所のように集合制御するデジタル技術の総称。

*2 HEMS（Home Energy Management System）：家庭内のエネルギー使用量の見える化や、家電・エネルギー設備の最適制御を行う管理システム。

*3 ZEH（Net Zero Energy House）：建物の断熱性能を高め、エネルギー効率の高い設備を導入することで「省エネ」を実現するとともに、太陽光発電などの再生可能エネルギーを創り出す「創エネ」によって、エネルギー収支が正味ゼロになることを目指した住宅。

*4 ZEH補助金サイト https://zehweb.jp/

*5 「GX ZEH」及び「GX ZEH-M」を定義しました（2025年9月26日付ニュースリリース）

https://www.meti.go.jp/press/2025/09/20250926002/20250926002.html

*6 高度エネルギーマネジメント：ZEHの要件のうちの1つ。HEMSにより、太陽光発電設備等の発電量等を把握した上で、住宅内の暖冷房、給湯設備等を制御可能であること。

*7 セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR） https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/

【エネルギー管理システム「Shizen Connect」について】

「Shizen Connect」は蓄電池・EV・エコキュートなどのエネルギー機器をIoT/AI技術で制御し、その制御価値の電力市場取引などを行うエネルギー管理システムです。ピークカットによる電気代削減やマイクログリッドの構築、そして各種電力市場向け制御によるVPP（仮想発電所）の構築などを実現します。家庭用蓄電池のVPPプラットフォームとして東京ガスや東京電力エナジーパートナー、東北電力、北陸電力などに採用され、系統用蓄電池の制御では大阪ガスや東急不動産、西鉄グループなどに採用されています。また、Shizen Connectは、DR・VPPプラットフォームの法人契約数ベースの市場シェアNo.1を獲得しております（富士経済調べ、2023年度）。

