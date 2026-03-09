アスクル、好評開催中の事業所向け「復活感謝祭」で本日3月9日よりコピー用紙（国内製）や文具などを大幅拡充

アスクル株式会社

アスクル株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉岡 晃、以下「アスクル」）は、事業所向け（BtoB）通販サービス「ASKUL」「ソロエルアリーナ」で実施中の「復活感謝祭」（※1）において、本日3月9日18時より対象商品のラインアップを大幅に拡大します。

本日からは、年度切替期における事業所のお客様の計画的な調達ニーズに対応するため、オリジナル商品の復活特別価格としてコピー用紙（国内製）（※2）を新たに追加します。あわせて、新企画の「新年度応援セール」では、新年度に需要の高い文具・事務用品など4,000点以上を対象に20％オフで販売します。（※3）

今回の対象商品の目玉は、コピー用紙（国内製）と文具・事務用品約3,500点の追加です。さらに、お客様から支持の高いMRO商品、OA/PC商品など主力商品500点以上をラインアップに加え、業務環境整備をサポートします。

（※1） 詳細はプレスリリースをご参照ください。https://pdf.irpocket.com/C0032/doF3/g1j4/OUFC.pdf

（※2） コピー用紙（国内製）のみキャンペーン期間が異なり、2026年4月30日（木）18時で終了となります。終了期間を待たずに終了となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。詳細はWebサイトをご確認ください。

（※3） 割引率は2026年2月9日～2026年3月9日18時の販売価格に基づきます。

＜「復活感謝祭」URL＞

ASKUL：https://www.askul.co.jp/f/promotion_2601/

ソロエルアリーナ：https://solution.soloel.com/f/promotion_2601/

【企画１.】

オリジナルコピー用紙（国内製）を対象商品に追加＜復活特別価格＞

ティッシュやペーパータオル、クリアホルダー、ミネラルウォーター、プラスチックグローブなどに加え、コピー用紙（国内製）を対象商品として新たに追加します。今回追加となるコピー用紙（国内製）を含め、すべての仕事場で需要の高いオリジナル商品約800点を20％以上オフの復活特別価格で販売します。（※4）対象商品や条件などの詳細はWebサイト（※5）をご確認ください。

（※4） 割引率は2025年12月22日～2026年3月2日18時の販売価格に基づきます。

コピー用紙（国内製）の割引率は2026年1月12日～2026年3月9日18時の販売価格に基づきます。

（※5） 各企画ページをご確認ください

ASKUL：https://www.askul.co.jp/sf/askul_pb_specialprice/00/0/

ソロエルアリーナ：https://solution.soloel.com/sf/askul_pb_specialprice/00/0/

【企画２.】

文具・事務用品やMRO商品、OA/PC用品など4,000点以上が20％オフ＜新年度応援セール＞

新企画の「新年度応援セール」では、お客様から支持の高いファイルや筆記用具、梱包資材、ラベルライターテープなど主力の“仕事場の日用品”4,000点以上を20％オフで販売します。オリジナル商品はもちろんメーカー商品も対象となるため、新年度の業務環境整備に向けた計画的な備品調達をサポートします。

ASKUL：https://www.askul.co.jp/sf/newfy_sale/00/0/ （3月9日18時オープン）

ソロエルアリーナ：https://solution.soloel.com/sf/newfy_sale/00/0/ （3月9日18時オープン）

当社は、今回お客様にご不便とご心配をおかけしたことを真摯に受け止め、今後、安定したサービスのご提供とセキュリティ強化に引き続き取り組むとともに、仕事場に欠かせない商品をお求めやすい価格でお客様にお届けしてまいります。

＜関連プレスリリース＞

●2026年2月24日：2月24日より事業所向け「復活感謝祭」を開催、特別価格対象商品を大幅に拡大

https://pdf.irpocket.com/C0032/doF3/g1j4/OUFC.pdf

●2026年1月28日：事業所向け「復活特別企画」を1月30日から実施。オリジナル商品500点以上を20％以上の大幅値下げ！

https://pdf.irpocket.com/C0032/ikpa/PAHV/e6Uh.pdf

※本リリースに掲載の情報は発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますのでご了承ください。