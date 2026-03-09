【タイパから「レスパ」の時代へ】整体×骨盤サロン「カラダファクトリー」×「STUTS」仮眠・休憩スペースのシェアリングサービス″仮眠を文化に″の共同実証を開始

株式会社ファクトリージャパングループ

整体×骨盤サロン「カ・ラ・ダ ファクトリー」（以下 カラダファクトリー）を展開する株式会社ファクトリージャパングループ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長：春名秀樹、以下 ファクトリージャパン）は、2026年3月より、STUTS株式会社（以下「STUTS」）の仮眠・休憩スペースのシェアリングサービス「仮眠を文化に」における共同実証を開始いたしました。

「健康の促進と予防に対する意識改革を世界に広げる」という理念を掲げる当社にとって、ビジネスパーソンの『睡眠課題※1』は、向き合うべき重要なテーマです。カラダファクトリーにお通いのお客様からも「睡眠・休息」に課題を抱えているというお声を多くいただきます。

そこでこの度、同じく日本人の睡眠課題に取り組むSTUTS株式会社の「仮眠を文化に」というビジョンに深く共感し、同社と共に「仮眠・休憩スペースのインフラ」をつくる新たな取り組みを、名古屋を代表するオフィス街(名駅エリア・栄エリア)の2店舗からスタートいたします。

本実証は、日中の眠気解消にとどまらず、「会社じゃ休めない」という職場の構造的課題を解決することを目的としています。カラダファクトリーが提供する「仮眠スペース（ベッドやまくらなど）」と、STUTSの「シェアリングサービス」を掛け合わせることで、快適な仮眠・休憩体験を提供します。職場外のサードプレイスで心身を休め、リフレッシュできる環境を社会実装することで、ビジネスパーソンの「レスパ※2」を最大化し、ウェルビーイングと生産性向上を目指します。

※1: 参考データ

・OECD（2021年）によると、日本人の平均睡眠時間は7時間22分で、 調査対象国の中で最も短い水準とされています。（https://www.oecd.org/gender/data/）

・厚生労働省「令和3年度 健康実態調査」によると、1日の平均睡眠時間が「7時間未満」と回答した人は67.7%にのぼっています。（https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000904748.pdf）

※2：「レストパフォーマンスの略（休息の質・効率）」

■「仮眠を文化に」サービス概要

「仮眠を文化に」は、仮眠・休憩スペースのシェアリングサービスです。公式LINEから簡単に予約ができ、お昼休憩や移動中などのスキマ時間に仮眠することでコンディションをケアすることができます。

■プラン一覧

■カラダファクトリー 実施店舗

※順次、実施店舗を拡大予定

【住所】愛知県名古屋市中区錦3-15-13 セントラルパーク地下街

【最寄り駅】(地下鉄)栄駅 東改札口徒歩4分/(地下鉄)久屋大通駅 徒歩1分

【予約可能時間】平日11:00-17:00

【住所】愛知県名古屋市中村区名駅4丁目5-26 ユニモール

【最寄り駅】(各線)名古屋駅 桜通口徒歩7分/(地下鉄)国際センター駅 徒歩2分

【予約可能時間】平日11:00-17:00

■「仮眠を文化に」サービス詳細・ご予約

https://stuts.co.jp/service

※本共同実証（およびサービス提供）は、予告なく内容の変更、または終了する場合がございます。

◆「カ・ラ・ダ ファクトリー」とは

「カラダファクトリー」は、根本ケアという考え方を基にしたカラダと健康のトータルボディケアサロンです。独自に開発した「A.P.バランス（R）」整体理論に基づいた施術法を用い、首・肩・腰・足のケアなどお悩み別に、お客様一人ひとりのカラダの状態を確認しながら施術を行います。

https://karada39.com/

◆STUTS「仮眠を文化に」とは

「仮眠を文化に」は、仮眠スペースのシェアリングサービスです。公式LINEから仮眠スペースを事前予約することができます。リラクゼーションサロンやコワーキングスペースなどの店舗が持つ遊休資産（空席）を活用し、街中どこにいても快適な仮眠が取れるような、仮眠スペースのインフラをつくることを目指しています。

詳細は以下のSTUTSホームページをご覧ください。

https://stuts.co.jp/service

◆「ファクトリージャパングループ」とは

感動を生み出す「人財力」で健康の促進と予防に対する意識改革を世界に広げ、社会に貢献する。それが「ファクトリージャパングループ」の企業理念です。お客様一人ひとりの声に寄り添い、いかにご満足いただけるかということを、とことん妥協無く追及することを最も重視しています。お客様第一主義をもとに、技術とサービス・ホスピタリティを重視した人財を育成し、サロン事業、教育事業、フランチャイズ事業など、健康の促進と予防に対する意識改革に関する事業を幅広く展開しています。

＜会社概要＞

商号 株式会社ファクトリージャパングループ

本社所在地 101-0041 東京都千代田区神田須田町1-9 5F

役員 代表取締役社長 春名 秀樹

資本金 5000万円

事業内容 ・整体サロン運営・健康関連商品の販売・フランチャイズ事業

従業員数 1,454名（2025/4/1時点） ※グループ会社を除く

グループ会社 株式会社 凜、FJG International Holdings Limited、卡莱达(深圳)健康管理有限公司

カラダファクトリー公式サイト https://karada39.com/

公式通販サイトカラダマルシェ https://shopping.karada39.com/

コーポレートサイト https://factoryjapan.jp/

オウンドメディア https://karadamag.com/