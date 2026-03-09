サンウッド初のオール顔認証マンション(R) DXYZの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を「サンウッドテラス府中八幡町」に導入

DXYZ株式会社

株式会社サンウッド（本社：東京都港区、代表取締役社長：森 毅、以下「サンウッド）とDXYZ(ディクシーズ)株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、以下「DXYZ」）は、サンウッドが開発する「サンウッドテラス府中八幡町」に、DXYZが開発提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD(フリード)」の導入が決定したことを、お知らせいたします。

サンウッドとしては本物件が初の顔認証導入物件となり、全ての専有部まで「FreeiD」を導入する「全住戸オール顔認証マンション(R)」となります。

「サンウッドテラス府中八幡町」への「FreeiD」導入の経緯

サンウッドテラス府中八幡町は、緑豊かな住環境と生活利便性が調和した東京都府中市に位置する地上7階建の新築分譲マンションです。府中市”初”※1の建設地南側に公園が隣接する穏やかな住環境に加え、日常の移動や買い物がしやすいバランスの取れたエリアです。

今回、DXYZは本物件のエントランス・メール/宅配ボックス・駐輪場入口・通用口・各住戸に顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入しています。両手が塞がっていても出入りのできる利便性をご提供するとともに、最先端の顔認証技術で高いセキュリティを両立させ、多様化するお客様のニーズにお応えしてまいります。

サンウッドとDXYZは、今後も居住者の快適性向上を軸に、物件価値の強化と新たな価値創出を見据えた取り組みを継続的に推進してまいります。

顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」について

※1 2011年以降の府中市の新築分譲マンション供給89物件の内、最寄り駅から徒歩5分以内かつ公園隣接物件を抽出。（MRC調査・捕捉に基づく分譲マンションデータの範囲内／2026年1月MRC調査）

FreeiDは、顔だけで、暮らす、働く、遊ぶをつなぐ顔認証IDプラットフォームです。財布、身分証などのあらゆるIDを顔に統合し、１度の顔登録で入退、決済、本人確認を利用可能にすることで、鍵や財布を持たずに『顔ダケで、世界がつながる。』を実現します。

多種多様な顔認証AIとの連携が可能なため、利用シーンごとに最適な顔認証AIの提供が可能です。

集合住宅向けに提供している「FreeiDマンション」ソリューションでは、『顔ダケで、暮らす。』を実現する、エントランス、エレベーターなどの共有部から各専有部まで、鍵が一切いらない国内初の「オール顔認証マンション(R)」を展開しています（2026年2月末時点FreeiD導入344棟竣工）。

また、マンションに加え、オフィス、保育園、ゴルフ場、テーマパーク等に顔認証サービスを展開しており、特にオフィスサービスでは、「顔ダケで、働く」を実現するため、従業員のオフィスでの入退の他、来訪者の受付などを顔認証で実現させ、社員証のいらないオフィス運営をご提供しております。加えて、顔認証決済「FreeiD Pay」※2やマイナンバーカード連携サービス※3も実証事業を進めています。

※2 愛知県主催 あいちデジタルアイランドプロジェクト「TECH MEETS」採択事業 DXYZの顔認証決済「FreeiD Pay」を、イオンモール常滑において 6日間で346名が約350万円分利用 (2025.03.21リリース(https://dxyz.co.jp/press-release/post-2283/))

※3「マイナンバーカード連携 顔ダケで、市民サービス」顔認証受付の実証事業を亀岡市と実施 (2024.01.24リリース(https://freeid.dxyz.co.jp/press-release/post-2506/))

※ オール顔認証マンション(R)は、DXYZ株式会社の登録商標です。

「サンウッドテラス府中八幡町」 物件概要

- 所在地：東京都府中市八幡町三丁目17番1他(地番)- 交通：京王線「東府中」駅 徒歩5分、京王線「府中」駅 徒歩16分- 戸数：43戸- 間取：1LDK ～3LDK- 竣工時期：2026年5月下旬（予定）- 入居開始時期：2026年11月下旬（予定）- 物件サイト：https://www.sunwood.co.jp/fuchu-hachimancho/

【株式会社サンウッド 会社概要】

- 代表者：代表取締役社長 森 毅- 本社：東京都港区虎ノ門3丁目2番2号 虎ノ門30森ビル7階- 事業内容：都市型新築マンションの開発分譲、不動産の仲介・リフォーム・リノベーション、土地・建物の運用管理- 企業ホームページ：https://www.sunwood.co.jp/

【DXYZ(ディクシーズ)株式会社 会社概要】

- 代表者：代表取締役社長 中西 聖- 本社：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階- 事業内容：顔認証プラットフォーム事業、DX推進支援事業、システム受託開発事業- 企業ホームページ：https://dxyz.co.jp/- 「FreeiD」ホームページ：https://freeid.dxyz.co.jp/

DXYZでは、『顔をあげて、人と向き合う。』世界の実現を目指しています。

あらゆるIDが顔に統合され、顔ダケで世界がつながり、移動したい、買い物したい、遊びたい、会いたい。そんな気持ちが実現して、気軽に行動できる世界になり、あなたの気持ちと行動を解放する。『顔ダケで、世界がつながる。』顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を開発提供しております。