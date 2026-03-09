リーガルテック社Tokkyo.Ai、特許の市場価値・事業影響度を数値化するAI分析機能を提供開始
リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：平井 智之、以下リーガルテック社）は、知財AIプラットフォーム「Tokkyo.Ai」において、特許の市場価値・競争影響度・事業整合性を数値化するAI分析機能の提供を開始した。
本機能は、従来は専門家の判断や定性的評価に依存していた知財価値を、経営会議で扱える定量指標として可視化するものである。
背景：知財が経営指標として扱われにくい現状
多くの企業において、売上や利益、設備投資などの数値は経営会議で継続的に議論されている。一方で、知財については出願件数や登録件数にとどまり、事業価値や将来収益との関係が十分に定量化されていないケースがある。
AX（AI Transformation）時代においては、
・発明創出スピードの加速
・出願候補の増加
・特許価値の二極化
といった環境変化が進んでいる。こうした状況では、特許を単なる件数ではなく、戦略資産として評価する必要性が高まっている。
新機能の概要
Tokkyo.Aiでは、以下の指標をAIにより算出・可視化する。
・特許の市場影響度スコア
・競合ブロック力・代替可能性分析
・将来マネタイズ確率推定
・維持コストと期待価値の比較
・事業戦略との整合性評価
これにより、「どの特許群が、どの事業にどの程度影響するか」を定量的に把握できる環境を整備する。
想定利用シーン
・経営会議における知財ポートフォリオ報告
・投資判断・事業撤退判断時の知財評価
・M&Aや提携検討時の資産価値分析
・CFO・財務部門による無形資産管理高度化
専門部署に閉じていた知財情報を、経営判断の文脈に接続することを目的とする。
■ MyTokkyo.Ai 製品サイト
https://www.tokkyo.ai/pvt/
今後の展開
リーガルテック社は、業界別テンプレートの整備および評価指標の高度化を進め、知財データの戦略活用基盤を拡張していく。
AX時代における「技術 → 知財 → 事業価値」の可視化を通じ、企業の意思決定高度化を支援する方針である。
会社概要
会社名：リーガルテック株式会社
設立：2021年3月
資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）
代表取締役社長：平井 智之
所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F
URL：https://www.legaltech.co.jp/
事業概要：
特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」
知の資産化ナレッジベース「IPGenius」
秘密情報の共有データルーム「リーガルテックVDR」の提供・開発