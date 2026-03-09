リーガルテック社Tokkyo.Ai、特許の市場価値・事業影響度を数値化するAI分析機能を提供開始

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：平井 智之、以下リーガルテック社）は、知財AIプラットフォーム「Tokkyo.Ai」において、特許の市場価値・競争影響度・事業整合性を数値化するAI分析機能の提供を開始した。

本機能は、従来は専門家の判断や定性的評価に依存していた知財価値を、経営会議で扱える定量指標として可視化するものである。

背景：知財が経営指標として扱われにくい現状

多くの企業において、売上や利益、設備投資などの数値は経営会議で継続的に議論されている。一方で、知財については出願件数や登録件数にとどまり、事業価値や将来収益との関係が十分に定量化されていないケースがある。

AX（AI Transformation）時代においては、

・発明創出スピードの加速

・出願候補の増加

・特許価値の二極化

といった環境変化が進んでいる。こうした状況では、特許を単なる件数ではなく、戦略資産として評価する必要性が高まっている。

新機能の概要

Tokkyo.Aiでは、以下の指標をAIにより算出・可視化する。

・特許の市場影響度スコア

・競合ブロック力・代替可能性分析

・将来マネタイズ確率推定

・維持コストと期待価値の比較

・事業戦略との整合性評価

これにより、「どの特許群が、どの事業にどの程度影響するか」を定量的に把握できる環境を整備する。

想定利用シーン

・経営会議における知財ポートフォリオ報告

・投資判断・事業撤退判断時の知財評価

・M&Aや提携検討時の資産価値分析

・CFO・財務部門による無形資産管理高度化

専門部署に閉じていた知財情報を、経営判断の文脈に接続することを目的とする。

■ MyTokkyo.Ai 製品サイト

https://www.tokkyo.ai/pvt/

今後の展開

リーガルテック社は、業界別テンプレートの整備および評価指標の高度化を進め、知財データの戦略活用基盤を拡張していく。

AX時代における「技術 → 知財 → 事業価値」の可視化を通じ、企業の意思決定高度化を支援する方針である。

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：

特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」

知の資産化ナレッジベース「IPGenius」

秘密情報の共有データルーム「リーガルテックVDR」の提供・開発