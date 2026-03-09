リコーブラックラムズ東京、株式会社モントルーとオフィシャルサプライヤー新規契約のお知らせ

株式会社リコー

株式会社モントルーの「SOMANOリカバリーブーツ」は、試合や練習後の選手の足の疲労を回復させて常にベストなコンディション保ち、長いシーズンを戦い抜く選手達の足のケアをサポートいただきます。また、その特徴である、操作性、軽量性、ポータブル性、から遠征や合宿といった場面でも活用させていただきます。

株式会社モントルーとリコーブラックラムズ東京は、パートナーシップを通じて、ラグビーの価値の最大化、チームビジョンである「Be a Movement.」の実現に向けて、様々な活動を通じて一丸となり、多くの方々に感動と勇気を与えられるような取り組みを実施します。

株式会社モントルーとリコーブラックラムズ東京はファミリーとしてNTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26に挑戦し、優勝を目指す仲間として共に戦って参ります。

会社概要

【名称】 株式会社モントルー

【代表者】 代表取締役 平井 友梨

【所在地】 東京都品川区西五反田4-11-2

【設立】 令和1年6月3日

【事業内容】スポーツ用品輸入販売卸業

【URL】 https:// https://somano.com/

株式会社モントルー 代表取締役 平井友梨様 からのコメント

この度、リコーブラックラムズ東京様とサプライヤー契約を締結できましたことを大変光栄に存じます。

ラグビーは激しい接触を伴うコンタクトスポーツであり、怪我のリスクや遠征に伴う移動の負担も大きく、日々の『リカバリー』は必要不可欠な要素です。弊社の『SOMANOリカバリーブーツ』が選手皆様のセルフケアに役立ち、一人でも多くの選手がベストコンディションでフィールドに立ち続けられることを願っております。

今シーズン、我々もスタッフの一員のような熱意を持って応援し、SOMANOを通して選手だけでなく、チームを支えるスタッフの皆様までのリカバリーを全力でサポートしてまいります。

＜リコーブラックラムズ東京について＞

1953年創部。東京都世田谷区を拠点として活動し、NTTジャパンラグビー リーグワン ディビジョン1に所属。名称である「ブラックラムズ」は、チームのシンボルであるジャージの黒、そして常に相手に立ち向かっていく選手たちの姿が勇猛果敢なファイティングスピリットを持つ雄羊(ラム)を連想させることに由来している。チームビジョン「Be a Movement.」を掲げ、世田谷から「うねり」を巻き起こし、社会に活力と感動を与えるチームを目指す。

・公式HP https://blackrams-tokyo.com/index.html

・X https://x.com/RICOH_BlackRams

・Instagram https://www.instagram.com/blackrams_official/

・Facebook https://www.facebook.com/RICOH.BlackRams

・YouTube https://www.youtube.com/channel/UCxNBYFk5V4z2y58hNFEeObw

・TikTok https://www.tiktok.com/@blackrams_official