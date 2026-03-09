『ドデカミン』と『アイドルマスター』シリーズがコラボレーション

アサヒ飲料株式会社

　アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 米女太一）は、『ドデカミン』と『アイドルマスター』シリーズがコラボレーションしたキャンペーンを3月10日から期間限定で実施します。


対象商品に貼付しているキャンペーンシールから応募すると、累計ポイント数によって抽選でオリジナルアイテムが当たります。『ドデカミン』に関するエピソードを投稿した方全員に「描き下ろし限定壁紙」が当たる企画も実施します。



■『アイドルマスター』シリーズのオリジナルアイテムが抽選で当たるキャンペーン


対象商品：キャンペーンシールの付いた『ドデカミン』BIG PET600ml、PET500ml


対象店舗：【BIG PET600ml】コンビニエンスストア
　　　　 【PET500ml】スーパー、ドラッグストアなど


　　　　　　※一部取り扱いのない店舗もあります。売り切れ次第終了します。


応募期間：3月10日～5月29日


応募方法：１.アサヒ飲料LINE公式アカウントをお友だち登録します


２.対象商品についているキャンペーンシールに記載の二次元コードをスマートフォンで読み


取ります


　　　　　３.アクセスしたページで、1ポイントが付与されます


ためたポイントで、描き下ろしデザインアクリルスタンド等が抽選で当たるキャンペーンへの応募が可能です


URL：『ドデカミン』BIG PET600ml　https://dodecamin-aimasu.com/cv/


『ドデカミン』PET500ml　　　https://dodecamin-aimasu.com/ry/




■対象商品：『ドデカミン』BIG PET600ml、PET500ml


※キャンペーンシールがついている商品が対象です。


※一部取り扱いのない店舗もあります。売り切れ次第販売終了となります。










■キャンペーンに関するお問い合わせ先


『ドデカミン』×『アイドルマスター』シリーズ　キャンペーン事務局


TEL：0120-332-433


開設期間：3月10日～7月31日


開設時間：10:00～17:00　※土・日・祝日を除く




■『アイドルマスター』シリーズについて
　『アイドルマスター』シリーズは、プレーヤーが“プロデューサー”という立場でアイドルを育成する「アイドルプロデュース」ゲームコンテンツです。
　2005年7月にアミューズメント施設向けゲームからスタートし、スマートフォン向けゲームアプリ、家庭用ゲーム、ライブイベント、楽曲CD、テレビアニメ、劇場版、ラジオ、グッズなど、多岐にわたり展開しています。


アイドルマスター ポータル


https://idolmaster-official.jp/




THE IDOLM@STER(TM)＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.