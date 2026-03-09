三幸製菓　荒川工場で環境にやさしい自然冷媒設備を導入

三幸製菓株式会社

三幸製菓株式会社（所在地：新潟市北区、以下「当社」）は、当社荒川工場において、もち生地冷却用冷蔵機器をはじめとする主要冷蔵機器の更新を行い、環境負荷の低い自然冷媒を使用した最新設備を導入いたしました。本取り組みは、令和7年度「コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業」に申請し、先進的中小企業枠として採択を受け、2026年2月20日（金）に事業を完了したものです。

今回導入した自然冷媒機器は、従来のフロン系冷媒と比較してオゾン層破壊係数がゼロであり、地球温暖化への影響も大幅に低減します。自然界に存在する物質を冷媒として利用するため、人と地球にやさしい技術として世界的に普及が進んでいます。

自然冷媒機器への更新により、温室効果ガス排出量は従来比で約40％削減できる見込みであり、電力使用量の削減も期待されています。今回の更新によって、荒川工場の主要冷蔵機器はすべて自然冷媒機器へと移行しました。当社は今後、新規導入する主要冷蔵機器の100％自然冷媒化を方針として掲げ、環境負荷の低減と持続可能な生産体制の構築を進めてまいります。最新の省エネ設備を最大限に活かし、地域社会とともに持続可能な未来を目指す企業として、引き続き脱炭素化への取り組みを推進してまいります。

持続可能な社会の実現に向けた取り組み

三幸製菓グループは、さまざまなESG課題に対応するため、重要課題である12のマテリアリティを整理し、サステナブル経営計画書を策定しました。マテリアリティの一つとして、「温室効果ガス排出量削減」を掲げており、生産設備の効率化、輸送手法の改善、再生原料の活用を通じ、2030年までに2019年比で温室効果ガスを30％削減することを目指しています。

≪近年の環境に対する取り組み≫[表: https://prtimes.jp/data/corp/49944/table/66_1_0a606866ffe60feb763d85d35a65efd2.jpg?v=202603090251 ]

三幸製菓について

三幸製菓は、1962（昭和37）年創業の菓子製造販売会社です。

主な商品は1977年発売の「雪の宿」や1975年発売の「ぱりんこ」、「新潟仕込み」、「丸大豆せんべい」などのおせんべい、「チーズアーモンド」をはじめとするお米のクラッカー、「粒より小餅」「三幸の柿の種」などのあられ・おかきの他、「ミックスかりんとう」などかりんとう商品、米粉を使ったおもちのようなグミ「もちきゅあ」なども販売しています。

三幸製菓株式会社 概要

社名：三幸製菓株式会社

所在地：新潟県新潟市北区新崎1-13-34

事業概要：菓子の製造販売

公式HP：https://www.sanko-seika.co.jp