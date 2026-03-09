「フレンチ・ブルーム」正規代理店として4月1日から販売開始

アサヒビール株式会社

エノテカ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀 慎二）は、フランス発のスパークリング・ワインテイスト飲料（※2）ブランド「フレンチ・ブルーム」と日本における正規代理店契約を締結しました。4月1日から4銘柄、6品目の販売を開始します。

左から『ル・ブラン』、『ル・ロゼ』、『エクストラ・ブリュット・ブラン・ド・ブラン』、『ラ・キュヴェ・ヴィンテージ・ブラン・ド・ブラン』

「フレンチ・ブルーム」は、アルコール度数0.0%（※3）でありながら、シャンパーニュを想起させる華やかさと洗練された味わいを実現したスパークリング・ワインテイスト飲料の生産者です。シャンパーニュ・メゾン「テタンジェ」創業者のひ孫であるロドルフ・フレールジャン・テタンジェ氏と、ミシュランガイドのディレクターを務めた経歴を持つ妻のマギー氏、そして、モデルのコンスタンス・ヤブロンスキ氏によって、2019年に設立されました。誕生のきっかけは、マギー氏の妊娠中、マギー氏とコンスタンス氏が「お祝いの場にふさわしい華やかなワインテイスト飲料が存在しない」と、気づいたことに由来しています。そこで、ロドルフ氏、コンスタンス氏と共に、100%ナチュラルな原料を使用した“美食家のためのワインテイスト飲料”を考案しました。

CEOのルドルフ氏がシャンパーニュ造りで培った経験をもとに、4年以上にわたる研究開発と200回以上に及ぶ試験を経て確立した独自の脱アルコール製法によって、香りや味わいを保ったアルコール度数0.0％のスパークリング・ワインテイスト飲料「フレンチ・ブルーム」が実現しました。その品質は世界的に評価されており、現在は60か国以上で展開されているほか、数多くの星付きレストランや五つ星ホテルで採用され、フルコースとのペアリングや祝福の瞬間にふさわしい華やかさを提供しています。

原料には、南フランス・リムー産のオーガニック農法で栽培されたピノ・ノワールとシャルドネを使用しています。リムーは昼夜の寒暖差が大きく、石灰質と粘土質からなる土壌を持ち、味わいに心地よいキレとバランス、複雑味をもたらします。「フレンチ・ブルーム」は数年にわたる研究の結果、このリムー産のピノ・ノワールとシャルドネがスパークリング・ワインテイスト飲料に最適であると考え、採用しました。また、上級キュヴェの『エクストラ・ブリュット・ブラン・ド・ブラン』と最上級キュヴェの『ラ・キュヴェ・ヴィンテージ・ブラン・ド・ブラン』の一部のベースワインはブルゴーニュ産の新樽で熟成されており、ワイン愛好家に訴求する高い品質を追求しています。

※1 『ル・ブラン』はワールド・スパークリング・ワイン・アワード2023「炭酸ガス充填部門」において、『ル・ロゼ』がワールド・スパークリング・ワイン・アワード2022・2025の「アルコールフリー部門」において最高賞受賞。

※2 ワイン用のブドウや製法などを用いて、ワインの香りや味わいを表現したアルコール度数1%未満～0.005%以上の飲料を、当社では「ワインテイスト飲料」と呼称。

※3 原材料由来により0.1%未満のアルコール分を含む。

左から、ロドルフ・フレールジャン・テタンジェ氏、マギー・フレールジャン・テタンジェ氏、コンスタンス・ヤブロンスキ氏

『ル・ブラン』

洋ナシや熟したリンゴ、白桃、アプリコット、マンダリンオレンジなどの凝縮感のある果実のアロマと、砂糖漬けの果実やハチミツ、花のニュアンスが重なる、多層的な香りが特長です。クリーミーな泡立ちとともに、みずみずしい果実のやさしい甘みと爽やかな酸味、ミネラル感を伴う長い余韻を楽しめます。ワールド・スパークリング・ワイン・アワード2023「炭酸ガス充填部門」では最高賞を受賞しました。

・ブドウ品種：シャルドネ

『ル・ロゼ』

白桃やアプリコット、フランボワーズなどの果実のアロマに、フローラルなニュアンスが重なる、華やかで繊細な香りが特長です。ベリーやバラの花びらの風味とフレッシュな酸味のバランスが絶妙で、複雑でドライな味わいが楽しめます。ガストロノミックなスタイルなので、デザートとも好相性です。ワールド・スパークリングワイン・アワード2022、2025の「アルコールフリー部門」において、最高賞を受賞しました。

・ブドウ品種：シャルドネ、ピノ・ノワール

『エクストラ・ブリュット・ブラン・ド・ブラン』

シャンパーニュを彷彿とさせる複雑味溢れるスタイルのワインです。熟したアプリコットや黄桃、パイナップルなど果実のアロマに加え、白い花やハーブ、ブリオッシュなどのニュアンスが重なる、複雑で奥行きのある香りが特長です。クリーミーな口当たりと共に旨味が広がり、伸びやかな酸味とミネラル感が骨格を形成しています。魚介料理をはじめ、子牛やラムなどの肉料理など幅広い料理と好相性です。

・ブドウ品種：シャルドネ

『ラ・キュヴェ・ヴィンテージ・ブラン・ド・ブラン』

「フレンチ・ブルーム」で唯一、希少なヴィンテージが入った商品です。熟成したシャンパーニュを彷彿とさせる、奥行きのある味わいが楽しめます。ドライアプリコットやリンゴ、プラムの果実香に、カラメルや蜂蜜、ブリオッシュなどの重層的な香りが広がります。味わいはドライで、余韻にはナッティな風味と心地良い苦みが長く続きます。幅広い料理と好相性で、シャンパーニュ愛飲家から高い支持を得ています。

・ブドウ品種：シャルドネ

近年、健康志向の高まりやライフスタイルの多様化を背景に、あえてアルコールを飲まないという選択をする方が増えています。当社はこうした傾向を踏まえ「フレンチ・ブルーム」の取り扱いを開始することで、国内におけるプレミアム・ワインテイスト飲料の魅力を提案していきます。あわせて、アルコールの有無にかかわらず、ワインのある豊かな時間と選択肢を、より幅広いお客さまへ発信していきます。

