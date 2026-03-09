『マイナビ転職』と『welltowa』、 国際女性デー特別イベント「GIVE to GAIN」を初開催

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）が運営する総合転職情報サイト『マイナビ転職』（https://tenshoku.mynavi.jp/）と、従業員向け健康支援サービス『welltowa（ウェルトワ）』（https://saponet.mynavi.jp/pickup/welltowa/）は、【国際女性デー（3月8日）】に合わせて、「女性活躍」「組織成長」「働きやすさ」を軸に、企業が多様な人材が活躍できる職場づくりについて考える特別合同イベント「GIVE to GAIN」を3月6日（金）に初開催しました。

■イベントの背景と目的

2016年に女性活躍推進法が施行され、今年の4月で施行から10年を迎えようとしています。

企業においても女性活躍促進に向けた取り組みは、組織成長や企業イメージの向上だけでなく、少子高齢化に伴う労働力減少への対応策としても重要視されています。

そこで、『マイナビ転職』と『weltowa』は国際女性デーに合わせて、「女性活躍」「組織成長」「働きやすさ」 を軸に、企業の経営者・人事担当者向けに、多様な人材が活躍できる職場づくりのヒントを提供することを目的に、本イベントを開催しました。

当日は、組織改革に成功している企業を表彰する「マイナビ転職 BEST VALUE AWARD２０２６」受賞企業による、「選ばれる企業が実践する、多様な人材が活躍できる職場づくりとは？」をテーマにしたトークセッションや、月経を含む女性特有の健康課題に対する職場の理解を深めるための『生理痛体験研修』を実施しました。

■イベントの内容

◆第1部：「多様な人材が活躍できる職場づくりとは？」

女性活躍推進をけん引する「マイナビ転職 BEST VALUE AWARD」を受賞した、株式会社オンワードホールディングス、豊玉タクシー株式会社、株式会社ラフリエによる、「選ばれる企業が実践する、多様な人材が活躍できる職場づくりとは？」をテーマとしたトークセッションを行いました。

女性活躍推進に向けた具体的な取り組みとその効果、導入時に直面した課題や乗り越えたポイント、多様な人材が働きやすい制度や文化づくり、実践から生まれたエピソードや気づきなどについてお話しいただきました。

◆第2部：『生理痛体験研修』会（講師：吹野あゆ子氏）

女性特有の健康課題への関心や、相互理解を深めることを目的に誕生した生理痛を疑似体験できる『生理痛体験研修』を実施しました。

■イベント概要

【 日 時 】 3月6日（金） 13:00～16:00

【 会 場 】 歌舞伎座タワー29F マイナビPLACE（〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目12番15号 ）

【主催】株式会社マイナビ（『マイナビ転職』、『welltowa』）

【登壇企業】株式会社オンワードホールディングス、豊玉タクシー株式会社、企業株式会社ラフリエ

【対象】企業の経営者・人事担当者など

■イベント参加者の声

・女性が働きやすい職場づくりにおいて、女性社員からどんな制度があると嬉しいかなど、実際の社員の声を取り入れることも非常に重要だと感じました。（男性）

・生理痛体験では、自身は生理痛が軽い方ですが、人によってはこんなにも辛い痛みや症状が出ることに驚きました。同じ女性でも、生理痛の重さは異なるため相互理解が必要だと感じました。（女性）

・個人差はあると思いますが生理痛がこんなにも辛いとは思いませんでした。改めて職場でも今日の体験や感想を共有したいと思います。（男性）

■『マイナビ転職』『welltoa』担当者コメント

＜マイナビ転職編集長 瀧川さおり＞

近年、深刻な人材不足が進む中、女性の活躍推進は企業の持続的成長に欠かせないテーマとなっています。一方で、キャリア形成機会の格差やライフイベントとの両立、管理職比率の低さなど、依然として解決すべき課題も残されています。

本トークセッションでは、こうした課題に向き合い、女性活躍を成長戦略として推進する企業の皆さまにご登壇いただき、施策導入の背景や乗り越えてきた壁、現場での具体的な成果まで、実践に基づく知見を共有いただきました。

女性活躍の推進は制度整備にとどまらず、企業文化や働き方の変革につながる取り組みです。本イベントが、同様の課題に取り組む企業にとって前向きな一歩となれば幸いです。

＜『welltowa』責任者 臼井悟＞

労働力人口が減少する中で、多様な人材が活躍できる環境づくりは企業が成長する上での“前提条件”だといえます。本イベントは、制度や取り組みの“形”だけでなく、現場で実際に起きている課題や成功のポイントを共有し、組織の未来をともに考える場として開催しました。

女性活躍推進は単なる支援策ではなく、企業の競争力向上にも直結します。本イベントを通して、登壇企業のリアルな事例を知り、女性特有の健康課題を実際に体験することで、多様性を尊重する企業文化づくりがさらに広がることを期待しています。

マイナビは今後も働く人と企業の双方が幸せになる社会づくりに貢献してまいります。