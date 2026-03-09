【DRIMAGE プレスリリース】『アーケロン（Arkheron）』開発元Bonfire Studios創業者　ロブ・パルド氏がGDC Festival of Gamingにて基調講演を実施

株式会社DRIMAGE JAPAN

BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業を担うDRIMAGE（所在地：韓国・ソウル、代表取締役：チョン・ウヨン）およびDRIMAGE JAPAN（所在地：日本・東京、代表取締役：中西 啓太）は自社でパブリッシングを手がけ、Bonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲーム『アーケロン（Arkheron）』に関して、全世界へ向けた本格的なコミュニケーションを展開しています。

来る北米時間2026年3月9日（月）から3月13日（金）まで、アメリカ合衆国サンフランシスコで開催される「GDC Festival of Gaming」にて、『アーケロン（Arkheron）』開発元であるBonfire Studiosの創設者であり、代表のロブ・パルド氏が基調講演を行うことを発表しました。ロブ・パルド氏の講演は2026年3月12日（木）太平洋時間午前9時に開始を予定しています。

北米時間2026年3月9日（月）から3月13日（金）まで、アメリカ合衆国サンフランシスコで開催予定のゲーム開発者向けの一大イベント「GDC Festival of Gaming」の基調講演に現在アーケロンを開発中のゲームスタジオBonfire Studios創業者であるロブ・パルド氏が登壇することを、GDC Festival of Gaming主催者が発表しました。

ロブ・パルド氏はBlizzard Entertainmentで最も著名なデザイナーとして知られ、StarCraft II、Warcraft III、World of Warcraftなど、有名なビデオゲームタイトルの開発における重要人物であり同社に17年間在籍し、最終的にはCCO（最高クリエイティブ責任者）を務めた経歴を持っています。

現在彼は、自身が率いるBonfire Studiosで次世代チームベースPvPゲームであるアーケロンの開発に取り組んでいます。

-「長く愛されるゲームを作るための旅」と題し、これまでのゲーム制作について名作の振り返りと現在を語る。

時代を超えたゲームデザインの伝統を基に、ロブ・パルド氏の基調講演「長く愛されるゲームを作るための旅」では、奥深さ、楽しさ、繰り返しプレイできる永続的なタイトルである真のゲームを制作する旅の経験と観察を参加者に紹介します。

この講演は2026年3月12日（木）午前9時（太平洋標準時。日本時間13日（金）午前2時）開始を予定しており、「GDC Festival of Gaming」公式Twitchチャンネルでもライブ配信を予定しております。

GDCプレジデントのニーナ・ブラウン氏コメント

GDC公式Twitchチャンネル :https://www.twitch.tv/gdcfestivalofgaming

ロブ・パルド氏は30年以上にわたり、永続的なゲームデザインのあり方を定義することに貢献してきました。業界が急速な技術革新と進化するビジネスモデルに直面している今、彼の視点は現実的でありながら未来を見据えています。プレイヤーが何度も繰り返しプレイしたくなるゲームを作り上げることへのロブ氏の情熱は、まさに「GDC Festival of Gaming」が称賛する創造的な信念を反映しています。

■「GDC Festival of Gaming」について

「GDC Festival of Gaming」は、プログラマー、アーティスト、プロデューサー、ゲームデザイナー、オーディオプロフェッショナル、ビジネス意思決定者など、インタラクティブゲームや没入型体験の開発に携わるあらゆる人々を対象に、市場を定義づけるコンテンツを提供する世界最大規模のプロフェッショナルゲーム業界イベントです。

GDC は、GDC Vault、GameDeveloper.com、Independent Games Festival、Game Developers Choice Awards などのイベントやデジタルメディアを通じて、年間を通して世界中のゲーム業界コミュニティを結集しています。

GDCは、世界有数のB2B情報サービスグループであり、B2Bイベント主催者としても有数のInforma PLCが主催しています。詳細および最新ニュースについては、www.informa.comをご覧ください。

■アーケロン（Arkheron）について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XngYFRvUsg0 ]

「アーケロン」はBonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲームです。

生ける世界の感情的な記憶から構築された、暗くシュールな次元で、プレイヤーは他の仲間と共に3人一組になり、生き残りをかけた戦いに身を投じることになります。

この世界では「記憶」が強力な能力を持つ武器へと変容しています。選択した武器が、戦い方、適応力、そして他チームを出し抜く方法を形成します。

武器にまつわる技を駆使し、仲間たちと、この「アーケロン」の世界を生き抜いてください。

■関連URL

Steamストアページ :https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/
公式ホームページ :https://arkheron.drimage.com/ja/

「アーケロン（Arkheron）」Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/(https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/)

「アーケロン（Arkheron）」公式ホームページ ： https://arkheron.drimage.com/ja/(https://arkheron.drimage.com/ja/)

「アーケロン（Arkheron）」日本公式X ： https://x.com/ArkheronJP(https://x.com/ArkheronJP)

「アーケロン（Arkheron））」日本公式YouTube ： https://www.youtube.com/@ArkheronJP(https://www.youtube.com/@ArkheronJP)

「アーケロン（Arkheron）」公式Discord ： https://discord.gg/arkheron(https://discord.gg/arkheron)

■Bonfire Studiosについて

カリフォルニア州オレンジ郡に本社を置くBonfire Studiosは、緊張感あふれる興奮と所属感の温かさを融合させたゲーム開発に特化した独立系ゲーム開発会社です。同社は、才能豊かなクリエイターが大きな夢を抱き、情熱を持って制作する小さなチームから偉大なゲームが生まれるという信念のもと設立されました。

Bonfireの設計哲学は、楽しく、深く、やりがいのあるゲームプレイ、自己表現を刺激する想像の世界、歓迎的で長く続くコミュニティ、そしてプレイヤーの生活の一部となる意味のある体験に焦点を当てています。

同社の最初のゲームは、現在開発のアルファ段階にあるダイナミックなチームベースのPvPゲーム「アーケロン」です。

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream（夢）」と

「Interactive Media（相互作用できるメディア）」と

「Age（時代）」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「アーケロン」の日本国内事業を担当しております。

2026 Bonfire Studios, Inc. Licensed to and portions owned by DRIMAGE Co., Ltd. All rights reserved.