エイプリルフールはフランス流に！魚形パイ「ポワソン ダブリル フレーズ ～苺のパイ～」が登場

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO ：淺野幸子）が運営する「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション」全店では、エイプリルフールにちなんだ魚形のパイ『ポワソン ダブリル フレーズ ～苺のパイ～ 』の予約受付を2026年3月9日（月）より開始いたします。

サクサクの魚の形のパイに、今が旬の苺やフランボワーズを飾りつけました。フレッシュなフルーツにアーモンドクリームやカスタードクリーム、フランスで日常的によく食べられている甘酸っぱい“リュバーブ”のコンフィチュールを合わせ、甘さと酸味をバランス良く仕上げました。

春の訪れを感じる、ジョエル・ロブションの『ポワソン ダブリル フレーズ ～苺のパイ～ 』を是非この機会にお楽しみください。

ポワソン ダブリルとは

4月1日のエイプリルフールをフランスでは「Poisson d’avril（4月の魚）」と呼び、魚をモチーフにしたお菓子を食べる習慣があり、ショコラトリーやパティスリーでは魚の形のチョコレートやケーキ、パイが店頭に飾られます。

それらのお菓子を食べるほかに、子供たちは魚の形の紙をこっそり背中に貼るいたずらをしたりもします。

【商品概要】

・予約開始日：2026年3月9日(月)より

・商品お渡し期間：2026年3月26日(木)～4月1日（水）

・予約方法：オンライン予約、販売店舗店頭、お電話にて承ります。

※限定20台、売切れ次第終了させていただきます。詳細は下記URLよりご覧いただけます。

ジョエル・ロブション公式HP https://www.robuchon.jp/topics/25237.html

・商品名と価格（税込）：ポワソン ダブリル フレーズ ～苺のパイ～ 4,000円（税込）

・販売店舗：ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 全3店舗

恵比寿ガーデンプレイス店 03-5424-1345

六本木ヒルズ店 03-5772-7507

丸の内ブリックスクエア店 03-3217-2877

※商品の展開期間・価格・内容は予告なく変更となることがございます