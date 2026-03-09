能登半島地震復興支援につながる特別なアイテム　職人の技で織り上げる北陸生地シャツ発売開始

株式会社dinos

株式会社dinos（本社：東京都中野区、代表取締役社長：加藤 浩輔）は、日本のテキスタイルを守り、その魅力を世界へ伝える生地メーカー宇仁繊維株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：宇仁 麻美子）が主導する令和6年能登半島地震のチャリティ「石川応援プロジェクト」に協賛し、“自分らしさ”を大切にするこだわりの上品カジュアルスタイルを提案するファッションブランド「So Close,（ソークロース）」より、北陸生地を使用したオーバーサイズシャツを2026年3月9日(月)より発売開始することをお知らせいたします。

本商品は、一本の糸までも妥協しない職人たちの技が世界に誇る北陸生地を使用したアイテムとなります。超細番手の糸を高密度に織り上げる高度な技術が、動くたびに豊かな表情を生み、着るだけで”絵”になる一着に仕上がりました。なお、チャリティの一環として、本商品一着の購入につき30円が被災地への義援金として石川県に寄付され、生地を生むこの土地へのささやかなエールとなります。

■商品概要

脇の内側に配したギミックボタンがほのかな立体感と自然な

ニュアンスを生み、ミニマルなデザインと落ち着いた色味が

大人の佇まいを演出します。

商品名：北陸生地オーバーサイズシャツ

金額：15,900円(税込)

色：ニュアンスライトグリーン

サイズ：ワンサイズ

商品詳細：https://digitalcatalog.dinos.co.jp/html/dinos5353/573/#62

dinosは、今後もお客さまに寄り添いながら、能登半島地震復興支援とともに、北陸が織り上げる合成繊維の美を未来へつなげてまいります。

■宇仁繊維株式会社（https://www.komon-koubou.com/）

北陸工場を中心に全て国内生産し、約35,000種の生地をラインアップするオリジナルテキスタイルブランド「小紋工房」を展開。

