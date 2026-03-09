dinosのファッションブランド 『So Close,（ソークロース,）』サステナブル素材を使ったアイテムの特集企画を掲載！

株式会社dinos環境にも生産者にもやさしいBCIコットンを採用したジャケット風カーディガン

株式会社dinos（本社：東京都中野区、代表取締役社長：加藤 浩輔）は、“自分らしさ”を大切にするこだわりの上品カジュアルスタイルを提案するファッションブランド『So Close,（ソークロース,）』2026夏号において、サステナブルな素材を使ったアイテムの特集企画を掲載し、2026年3月10日に発刊します。また、ディノスオンラインショップにおいて特集企画ページに掲載している各商品を販売いたします。

（ディノスオンラインショップ『So Close,』： https://www.dinos.co.jp/catalog_s/soclose/）

（『So Close,』2026夏号のデジタルカタログは3/9より公開：https://digitalcatalog.dinos.co.jp/html/dinos5353/573/#1）

■特集企画掲載の背景 ／「So Close,」で初となるサステナブルファッション特集

「SDGｓ」の観点から、ファッション領域においてもサステナブルな取り組みへの関心が高まっています。当社のお客さまにおいても毎日着る洋服のあり方を見直す意識が広まりつつあり、ファッションアイテムを選ぶ上で、デザインや価格などと同様に、環境にやさしい素材を用いていることが商品選びの重要なポイントとなっています。

そこで『So Close,』は、「SUSTAINABLE CASUAL カジュアルを、もっとサステナブルに」のタイトルで合計12ページ（p80～91）にわたる特集を企画し、サステナブル素材を使った商品を数多く取りそろえ紹介いたします。このたび紹介するサステナブルファッションアイテムは合計16種類。リサイクルやアップサイクル、オーガニック、アニマルフリーなど、さまざまなサステナブル素材を使った衣類をラインアップしています。

『So Close,』では、これまでにもサステナブルファッション商品を取り扱ってきましたが、多数のアイテムをそろえた“サステナブル特集企画”としての掲載は今回が初の試みとなります。サステナブルファッションへの関心の高まりにより素材のバリエーションの幅が増えていることを受け、このたびの企画を実施することとなりました。「カジュアルを、もっとサステナブルに」という観点から、選んだ“好き”が環境負荷軽減につながるサステナブルファッションの価値を、本誌を通して提案していきたいと考えています。

消臭性のあるリコリス（甘草）をレーヨンに練り込み、環境にやさしい紙糸の再生繊維で編み立てたトップス

■dinosのサステナビリティへの取り組みと今後について

dinosは1971年の創業以来、ファッション、家具・インテリア、美容健康、食品など、さまざまな商品・サービスを提供する総合通販企業として事業を続けてまいりました。お客さまのくらしの困りごとやニーズに寄り添い、毎日のくらしを楽しんだ先に、よりよい地球の未来があるような商品・サービスの提供が使命だと考えています。

その使命を果たすべく、当社は2021年に『サステナビリティビジョン2030』を策定し、3つの重点領域「健やかさ」「多様性」「自然環境」を設けました。環境負荷を軽減する素材を使用した商品企画や脱炭素を目指した「ディノスの森」の植林活動などに継続して取り組んでいます。

ファッション領域においても、当社は今後も3つの重点領域を指標に据え、資源の循環に貢献し自然環境を持続可能にする取り組みを続けていきます。

（dinosのサステナビリティに関する取り組み： https://dinos-corp.co.jp/sustainability/）

■特集企画ページ掲載商品情報 (一部)

オーガニックコットンスタンドカラーブルゾン

オーガニックコットンの確かなトレーサビリティを持つ生地に、特殊加工でヴィンテージの風合いを纏わせたブルゾン

ジャージー切り替えフェイクレザージャケット

まるでリアルレザーのような質感をかなえる、進化したフェイクレザーのジャケット

セルロース混ランタンスリーブデザインコート

ひんやりと心地よく軽やかな再生繊維を使用した、柔らかな生地がつくる美しいドレープのコート

※各商品の詳細についてはホームページをご覧ください。

◇ ディノスオンラインショップ 『So Close,』：https://www.dinos.co.jp/catalog_s/soclose/

■『So Close,』について

“自分らしさ”を大切にするこだわりの上品カジュアルスタイルを提案するファッションブランド。自分にとっての心地よさを大切に、こだわりの素材で体型に寄り添うパターンや、豊富なサイズ展開は、自分らしさをつくる鍵となり、「どう着こなすか」を日々楽しむ糧となる、そんな心満たされるアイテムをラインアップしています。

【媒体概要】

【dinosについて】

株式会社dinosは、1971年創業のフジ・メディア・ホールディングス傘下の総合通信販売企業です。テレビショッピング、カタログ通販、オンラインショップを主軸に多角的なメディアで事業を展開。ファッション、家具・インテリア、美容健康、食品など、厳選した多彩な商品を取りそろえ新しい価値を提供し続けています。総合通販事業の他にも、リテンションマーケティング事業、フラワーネット事業、催事・店舗事業を手掛けています。ブランドメッセージ「わたしの『好き』、みつけた。」を掲げ、日々のくらしに寄り添うライフスタイル提案を通じて、上質で豊かなくらしをサポートいたします。

