【アルプロン】「タンパク質クライシス」と「朝食欠食」に挑む。「Honda DREAMO」を採用した『IZMO Bio+ Energy Drink』Makuakeにてテスト販売開始

株式会社アルプロン

プロテイン・スポーツ栄養食品の製造販売を行う株式会社アルプロン（本社：東京都港区、代表取締役社長：坂本 雅俊、以下 アルプロン）は、2030年から深刻化すると言われている食糧問題と、喫緊の課題である現代人の朝食欠食という2つの課題解決を目指し、本田技研工業株式会社（以下 Honda）が開発した「Honda DREAMO（ホンダ ドリーモ）」*を採用した新商品『IZMO Bio+ Energy Drink』を開発いたしました。 2026年3月17日より、応援購入サービス「Makuake」にてテスト販売を開始いたします。

*Hondaは微細藻類の一種であるクラミドモナスを突然変異させ※1、新たに生物特許を取得しました。※1 親株は国立研究開発法人 国立環境研究所 微生物系統保存施設が保有するNIES-2236

■ 開発の背景：「タンパク質クライシス」への挑戦

本商品の開発は、私たちが直面している食糧危機に対する強い「使命感」からスタートしました。

1. 「2030年タンパク質クライシス」への備え

世界的な人口爆発により、2030年～2050年にかけてタンパク質の需要が供給を上回る「タンパク質クライシス」が予測されています。「この国の体力を強くする。」を掲げるアルプロンにとって、既存の動物性・植物性タンパク質に依存しない、持続可能な「新たな代替タンパク源」の確保は急務でした。

2. 忙しい現代人の「朝食欠食」と栄養不足

一方で、第一線で働き続ける現代人は「朝食を抜く」ことが当たり前になり、慢性的な栄養不足に陥っています。時間がない中で自分の身体を後回しにしてしまう日々に、手軽で完璧な「新しい選択肢」が必要でした。

この2つの難題を同時に解決できる可能性。それが、Hondaが独自開発した再生可能資源としての「藻」の力、「Honda DREAMO」でした。

■ 未来のサステナブル素材「Honda DREAMO」とは

「Honda DREAMO」は、総合モビリティカンパニーであるHondaのカーボンニュートラルへの取り組みの過程から生まれた技術です。大気中のCO2を吸収しながら成長するポテンシャルを持っています。さらに、育てる環境を調整するだけで、その成分を「良質なタンパク質」などに自由自在に変化させることが可能です。 この画期的な技術とアルプロンの開発力が融合することで、「毎朝のルーティンが、未来の食糧危機を救う一歩になる」という全く新しいプロダクトが実現しました。

■ 『IZMO Bio+ Energy Drink』3つの特徴

社会課題解決のために生まれた本商品は、現代人のパフォーマンスを支える機能性を徹底的に追求しています。

● 特徴1：1杯で、朝の「原動力」を確保

○ Honda DREAMO由来の藻類成分や不足しがちな栄養素を網羅。水に溶かすだけで、忙しい朝でも1杯で効率よく一日の活力を補給できます。

● 特徴2：日本人の身体に合う、厳選された国産素材

○ 国産ゆずパウダー、酒粕、米ぬか、小豆、国産抹茶など、日本人に馴染みのある原料を贅沢に使用。FSSC22000(食品安全システム認証)を取得した工場で安全に製造されています。

● 特徴3：毎日続けられる「美味しさ」と「独自配合の溶けやすさ」

○ どんなに優れた栄養でも続かなければ意味がありません。アルプロンの調味技術を結集し、水だけでサッと溶け、毎朝飽きずに飲み続けられるスッキリとした味わいを実現しました。

■ 株式会社アルプロン 代表取締役社長 坂本 雅俊 コメント

「我々が目指すのは『この国の体力を強くする。』ことです。しかし、未来の食糧事情が破綻していては意味がありません。今回採用した『Honda DREAMO』は、地球の未来を憂うHondaの技術者たちの情熱の結晶です。その想いに共鳴し、我々が『忙しい現代人の日常』に落とし込んだのが本商品です。これは単なるエナジードリンクではなく、タンパク質クライシスと現代人の朝食欠食に対する、私たちなりの『回答』です。ぜひ皆様の毎日の原動力にしてください。」

■ Makuakeプロジェクト概要

● プロジェクト名： 【Honda DREAMOと食糧危機に挑む】朝の栄養を確保する次世代ドリンク

● 期間： 2026年3月17日12:00 ～ 4月18日22:00

● 告知サイト： https://alpron.co.jp/izmo-bio-energy/(https://alpron.co.jp/izmo-bio-energy/)

● makuake URL： https://www.makuake.com/project/izmo_bioenergydrink

■ お問い合わせ先

株式会社アルプロン 担当：奥村

メール：info＠alpron.co.jp

電話：03-6432-0129