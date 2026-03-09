ZEN大学 初の単独開催4/13～4/26「展軸祭2026-ZEN大学祭-」！ネットとリアルの境界を超え、新たな伝統を刻む

学校法人日本財団ドワンゴ学園

ZEN大学は、初の単独開催となる大学祭「展軸祭（てんじくさい）2026-ZEN大学祭-」を開催します。昨年度、系属校と共同で行った「磁石祭ZERO」を経て、今年度は約100名の1期生が学生委員として企画・運営を主導。オンラインで共に学ぶ学生たちが、リアルの場で交流し、新しい大学祭を一から形作ります。

本祭「展軸祭2026-ZEN大学祭-」は、オンライン会場とリアル会場にて実施します。リアル会場は、千葉県・幕張メッセで行われる「ニコニコ超会議2026」内で2026年4月25日（土）、26日（日）の2日間、オンライン会場は4月13日（月）～4月26日（日）の期間、特設サイト内で実施します。

『展軸祭』公式ページはこちら▶

☑︎ZEN大学の大学祭。名前は「展軸祭」に決定！

大学祭名称「展軸祭」は、全学生・教職員から寄せられた69件の案の中から投票により決定しました。スローガン「すべては起点。ここから熱狂。平面を超え、立体の熱へ繋ぐ最ZEN線の第一歩！」には、これからの伝統を作る大学祭への想いを託しています。

【ネーミングに込められた想い】

オンラインの平面性を超え、熱量や出会いが立体的に交差する場を目指す大学祭です。地軸の先にある未来のスタンダードとしての「天の軸」。ネットとリアル、大学と社会が交わる原点としての「点軸」。そして、多様な知が集い新たな価値が生まれる目的地としての「天竺」。学生の可能性を未来へひらく軸となることがこの名前に込められています。

☑︎「展軸祭2026-ZEN大学祭-」概要

［日程］リアル会場：4月25日（土）、4月26日（日）

オンライン会場：4月13日（月）～4月26日（日）

［会場］リアル会場：幕張メッセ「ニコニコ超会議2026」内 （千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

オンライン会場：特設サイト▶

※「展軸祭」リアル会場への来場には、「ニコニコ超会議2026」の入場券が必要です。

ZEN大学生向け 入場券情報▶

一般の方向け 入場券情報▶

☑︎「やりたい」を最大限に叶える挑戦の場

リアル会場に先駆けてスタートするオンライン会場では、開催に向けた期待感を高める「カウントダウン企画」、学生制作のオリジナルアニメの公開や作品コンテストを実施。オンライン大学ならではのクリエイティビティが詰まった、見応えあるコンテンツを多数お届けします。

幕張メッセのリアル会場では、ZEN大学らしい独創的なアイデアを形にした12のステージ企画を展開。学生パフォーマンスをはじめ、豪華ゲストの登場や参加型プログラムなどで会場全体を盛り上げます。さらに、昨年から大幅にパワーアップした全15区画のブースでは、VR体験や参加型ゲーム、限定オリジナルグッズの販売、大学での学びを体感できる展示など、多角的な企画で来場者を迎えます。

「展軸祭2026-ZEN大学祭-」実施企画（一部）のご紹介

【オンライン企画】

オンラインの利点を活かし、世界中からアクセス可能なクリエイティブ空間を展開。

- 『カウントダウンイベント』：開催までの期待感を高めるため、オンライン企画の紹介や見どころを連日発信。- 『創作物コンテスト』：学生が制作した音楽・イラスト・アニメ・写真作品を公開。閲覧者投票でグランプリを決定します。- 『展軸展』：サークル活動の紹介や、個人制作の作品を自由に展示・閲覧できるオンラインエキシビション。- その他注目企画：ツボ広め隊「ーその不調、指一本で解決！ー」地方創生サークル「能登＆佐賀PRサイト」アニメ制作部 オリジナルアニメ「彩雪」の公開その他、学生発のプロジェクトを多数用意。

【リアル会場 メインステージ企画】

多彩なゲストや最先端技術が融合する、本祭のメインコンテンツ。リアル会場で放たれる圧倒的熱量を体感ください。

- 『人とロボットのトークショー』：「情報番組のコメンテーターが全員AIだったら」をテーマに、AI技術の最前線を実践・検証。- 『和田 拓先生直伝！観て学ぶリアルタイム添削ステージ』：任天堂でゼルダの伝説ブレス オブ ザ ワイルドなどのイラストを手掛け、今はフリーで活躍する人気イラストレーターであり、ZEN大学pixiv提携科目ゲスト講師の和田 拓先生がリアルタイムでイラストの添削を行うステージ。- 『ZEN演奏会』：音楽を愛する学生が集結し、「音楽の良さ」を改めて実感できる空間を作り上げます。- 『PREZEN FESTIVAL』：自由な発想で、自分の好きなものや志を主張するプレゼン大会。- その他：ZEN大学すずかんゼミ企画、学術的な知見を深めるアカデミック企画など。

【リアル会場 ブース企画】

「ZEN大学のリアル」が凝縮された体験ブースが登場。学び・遊び・共創の全15区画となります。

- 『Quantum Journey』：量子コンピュータの基礎から研究までを体験・イノベーションを共創する物理学空間。- 『pixiv科目交流展』：pixiv提携科目の受講生たちが描いた精鋭イラストの展示。- 『バーチャルキャンパス体験会』：学生サークル自らが構築したVR上の校舎を歩き回れる体験コーナー。- 『人生起業ゲーム』：ビジネスのプロセスをゲーム形式で再現。起業の醍醐味を味わえます。- 『Nex-us企画!連携プログラム成果展示会＆現地のVR体験』：地域・企業連携プログラムの記録を展示。- 『人生変わるカフェ』：日本財団助成の課外プログラム(地域・企業連携プログラム、国際交流・留学プログラム)を紹介。プログラムで学生が企画開発した淡路島産のハーブを使ったハーブティとマフィンを楽しみながら、プログラムに参加した先輩たちと楽しくお話できます。- その他体験ブース：ZEN大学公式グッズ販売（会場限定）麻雀ポーカー体験会（未経験者歓迎）周遊型謎解き企画「ZEN World Tour」ノベルティが狙える「ZENふれあい遊技場」大学の研究機関を紹介する「アカデミックブース」など。

【交流・コミュニティ企画】

- 『ZEN Lounge』：オンラインで学ぶ学生たちがリアルで出会う、感動の懇親会会場。- 『デジタルスタンプラリー』：各ブースのQRコードを探して集める。完走者にはプレゼントもあります。- 『メッセージボード企画』：特大ボードに今の想いや好きなことを書き込み、軌跡を残す参加型展示。- 『フォトスポット企画』：ZEN大学のキャラクター「アスタリスくん」「ぜんまるくん」と一緒に思い出の1枚を撮影。- 『サークル新歓ブース』：ZEN大学で活動する個性豊かな学生サークルの活気ある新歓ブース。❙ ZEN大学について

ZEN大学は、2025年4月に開学したネットと現場体験を融合した日本発のオンライン大学です。最先端のIT技術を活用し、すべての人に大学進学の機会を提供します。好きな時間と場所で選べるZEN大学唯一の学部である「知能情報社会学部」では、特定の学問領域に偏らない学びを修めることで、激変するAI時代に対応して活躍するために必要なリテラシーを身につけることができます。

