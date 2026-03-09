【大丸神戸店】全国各地からご当地の美味しいが大集合！道の駅グルメ百貨店3月25日(水)より開催いたします。

株式会社 大丸松坂屋百貨店

3月25日(水)から3月31日(火)の期間、全国各地の道の駅で大人気のグルメが集結する「道の駅グルメ百貨店」が大丸神戸店で初開催いたします。

約15の道の駅が神戸に集結！各都道府県の産地の食材を使い、地元の人々に愛され続けるグルメを楽しんでいただけます。まさに、旅行に訪れたような気分になれるイベントとなっています。

全国各地でしか味わえない食の魅力を大丸神戸店からご堪能ください。

★「道の駅グルメ百貨店」は関西の大丸・松坂屋で順次開催いたします！

・大丸須磨店 3月11日(水) → 3月17日(火) 会場：1階 食品フロアイベントスペース

・大丸神戸店 3月25日(水) → 3月31日(火) 会場：地1階 食品催事場

・大丸芦屋店 4月8日(水) → 4月14日(火) 会場：1階 食品イベントスペース

・大丸京都店 4月22日(水) → 4月28日(火) 会場：地階 ごちパラうまいもん処

・大丸梅田店 5月11日(月) → 5月19日(火) 会場：地1階 東フードイベント

・松坂屋高槻店 5月13日(水) → 5月19日(火) 会場：1階 東南入口イベントスぺース

各店の詳細情報は「道の駅グルメ百貨店」HPをご覧ください。

https://dmdepart.jp/michinoeki/

実演でできたてをお楽しみください♩

【茨城県】道の駅かさま

栗の栽培面積・収穫量ともに全国1位を誇る茨城県。中でも代表的な栗の産地である笠間市から登場です。栗の魅力を味わえる栗専門店もあり、栗推しの道の駅です。

〈栗ノ絲〉

笠間和栗極細モンブラン（笠間和栗）

1個：税込950円

全国1位の生産量を誇る「笠間和栗」を贅沢に使用。栗の香りと甘みが口いっぱいに広がります。

道-1グランプリで2023年・2024年と連覇を成し遂げた「道の駅スイーツ」です。

【沖縄県】道の駅かでな

日本で唯一、米軍基地に隣接する道の駅として多くの方が観光地として訪れるスポット。沖縄とアメリカ文化が交わる”ここでしか味わえない”グルメが楽しめます。

〈Hungry Angry〉

紅イモマラサダ

1個：税込450円 (カスタード入1個：税込550円)

ハワイなどで親しまれている揚げドーナツ「マラサダ」を沖縄仕立てに！沖縄県産の紅イモを生地に練り込み、シュガークレイズをコーティングした沖縄県の新たなローカルフードです。沖縄らしい鮮やかな色合いと、紅イモの自然な甘みがしっかりと感じられます。

【京都府】道の駅丹後王国「食のみやこ」

広さは甲子園球場約8個分！西日本最大級の道の駅。丹後の本物の食材を味わえるスポットで、王国内ではクラフトビールが醸造されたり丹後の卵が楽しめる卵かけご飯専門店などがございます。

〈KUIYA〉

航空自衛隊 空上げ（黒七味）

航空自衛隊 空揚げ (紀州産梅風味、ガーリック風味、スパイスカレー風味) 100g：各税込486円

航空幕僚長特別賞を受賞し、航空自衛隊が認めた自慢の唐揚げ。京都の定番調味料「黒七味」を使用した、素材が引き立つ豊かな風味と、確かなうまみが特徴です。ほかにも3種類の味をご用意しました。

その他、全国各地からご当地グルメが登場！

【兵庫県】道の駅うずしお

大鳴門橋と鳴門海峡の絶景を見渡せる場所に位置する道の駅。プレミアムなあわじ島バーガーや、淡路島牛乳を使用したソフトクリーム、1,000種以上の島土産が購入できるショップ等、淡路島の魅力がここに！

おにポタ。（淡路島産玉ねぎ）

18g×6杯分：税込714円

淡路島産玉ねぎをじっくり煮込んでトロトロのポタージュに。玉ねぎの甘みを活かした道の駅うずしお限定品を特別販売します。温めてパンと一緒に召しあがっていただくのもおすすめです。

【石川県】道の駅すず塩田村

日本で唯一、「揚げ浜式」による塩づくりの歴史が学べる資料館と、実際に塩づくりが体験できる塩田がある道の駅。塩田村の塩を使った商品や能登の素材が楽しめる商品を取り扱っています。

能登牛そぼろ

150g：税込1,300円

能登の海と山に囲まれた美しい自然と風土の中で、丹精込めて育てられた能登牛を使用。玉ねぎ、ごぼう、生姜、椎茸など、たくさんの具と一緒に、独自の味付けで煮込みました。白いご飯はもちろん、おにぎりの具として、野菜につけて、麺類にのせてお召しあがりください。

【香川県】道の駅滝宮

「うどんといちごの郷」がコンセプト。店内で手打ちをしている麺を楽しめるセルフうどん店や特産品の苺にこだわったお土産ショップや苺づくしのスイーツ専門店などもございます。

〈日の出製麺所〉

本場さぬき生うどん

4人前、生タイプ、つゆ付き：税込680円

百名店にも多く選出される〈日の出製麺所〉のうどんが楽しめる！気温や湿度など、毎日ちがう環境の中で職人がベストを追求し、塩分や水分の量、練り方、寝かし (熟成) などを考えて作られています。讃岐うどんならではのコシをお楽しみください。

【福島県】道の駅なみえ

請戸漁港で水揚げされた新鮮な海産物を使った料理やなみえ焼そばなど、“浪江のグルメ”を楽しめる道の駅。浪江町の復興シンボルとして地元の方からも愛されています。

なみえ焼そば

3食入、ギフトボックス：税込1,580円

道の駅なみえで、お土産人気ナンバーワン！浪江町自慢のご当地グルメをご家庭で楽しめる「なみえ焼そば」の３食ギフトセット。通常の麺より約３倍太いモッチリした極太麺で、こってりしたオリジナルソースがクセになります。

他店舗の「道の駅グルメ百貨店」もご紹介！

大丸神戸店に先駆けて大丸須磨店、また大丸神戸店が終わったあとは大丸芦屋店でも「道の駅グルメ百貨店」を開催いたします。店舗によって出店ラインアップも異なりますので、ぜひ須磨店や芦屋店にもお立ちよりください。

大丸須磨店

会期：3月11日(水) → 3月17日(火) 10時～20時 ※最終日は19時閉場

場所：1階 食品フロアイベントスペース

【福岡県】道の駅おおとう桜街道

西日本最大級を誇る広大な道の駅。「ふれあい広場」は面積なんとPayPayドーム約1.4個分！炭鉱の町としても知られることから、石炭をテーマにした個性的なグルメも楽しめます。

〈神だこ〉

炭たこ 6個：税込600円

炭鉱の町・田川の石炭をイメージした、たこ焼き。特産品の竹炭を練り込んだ、真っ黒な生地が自慢です。特製だしが濃厚なので、ソースをかけずに食べてもおいしい！丁寧に焼き上げた「炭たこ」の味をぜひご賞味ください。

大丸芦屋店

会期：4月8日(水) → 4月14日(火)

場所：1階 食品イベントスペース

【群馬県】道の駅まえばし赤城

群馬県のほぼ中央、赤城山の麓に「日本一市民に愛される道の駅」をコンセプトに2023年オープン。温浴施設やドッグラン、バーベキューエリアなど、幅広い世代が楽しめる施設となっています。

〈Akagi FarmLife〉

まえばしバナナ絹シフォンサンド

税込920円

道の駅内にある農園で栽培される高級品種「まえばしバナナ」と人気のシフォンケーキ「絹シフォン」を贅沢に使用。もっちりとした食感のバナナと、シルクのような口あたりの絹シフォンが相性抜群！