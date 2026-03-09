現代美術作家・平子雄一、天王洲にビューイングルーム「THE HIRAKO HOUSE TOKYO」を新設。東京初公開の大型立体作品や限定グッズも登場。

合同会社FISHERMAN

現代美術作家・平子雄一は、2026年3月12日（木）より、東京・天王洲のTERRADA ART COMPLEXII3Fに、ビューイングルーム「THE HIRAKO HOUSE TOKYO」をオープンいたします。

「THE HIRAKO HOUSE TOKYO」は、平子雄一の世界観をより身近に体感していただくためのスペースです。 本スペースでは、これまで美術館やギャラリーでしか見ることのできなかった大型作品を中心に展示いたします。記念すべきオープニングでは、東京では初の展示となる《Wooden Wood 74》を特別公開いたします。今後も定期的に作品を入れ替えながら、平子雄一の現在進行形のクリエーションを発信してまいります。

1. 東京初公開となる大型立体作品《Wooden Wood 74》を展示

オープニングでは、2024年に奈義町現代美術館(https://www.town.nagi.okayama.jp/moca/)での個展「IDEAL LANDSCAPE」で発表した大型の立体作品《Wooden Wood 74》を展示いたします。東京では、今回が初公開となります。

奈義町現代美術館「平子雄一 IDEAL LANDSCAPE」展示風景より《Wooden Wood 74》の一部

2. 遊び心溢れる「ピンボールマシン」の設置

スペース内には、今回新しく制作された完全オリジナルのピンボールマシンを設置いたします。ゲームにチャレンジすると、今回が初お披露目となる「新色」を含めたオリジナルフィギュアを手に入れることができます。 どのカラーが出てくるのかは、チャレンジしてからのお楽しみ。アート鑑賞の合間に、遊び心あふれる新作のピンボールマシンに挑戦してみてください。

3. ここでしか買えない限定グッズ＆人気アイテムの販売

本スペースのオープンを記念し、「THE HIRAKO HOUSE TOKYO」限定のオリジナルグッズを販売いたします。 また、オンラインショップで人気のYuichi Hirakoグッズも一部取り扱いを開始、「THE HIRAKO HOUSE TOKYO」では実際にお手に取っていただくことができます。

【限定グッズ・新商品】

限定トートバッグ：本スペースのロゴやモチーフをあしらった、ここでしか手に入らない限定デザインのトートバッグ。

ステッカーセット：開封するまで何が入っているか分からないステッカーセット。今後、本スペース限定で展開予定です。

Yuichi Hirako オリジナルグッズ：展覧会カタログ、Yuichi Hirako オリジナルの公式グッズ（ぬいぐるみキーホルダー、ピンズ、アパレル、ラグ、ブランケット、南部鉄器のペーパーウェイト等）を各種取り揃えております。

「THE HIRAKO HOUSE TOKYO」限定 Yuichi Hirako トート



【施設概要】

住所：〒140-0002 東京都品川区東品川1-32-8 TERRADA ART COMPLEXII3F

TERRADA ART COMPLEX公式サイト：https://terrada-art-complex.com/ja

アクセス：東京臨海高速鉄道りんかい線「天王洲アイル駅」B出口より徒歩8分、東京モノレール羽田空港線「天王洲アイル駅」中央口より徒歩10分

開廊時間：11:30 - 18:00

開廊日：金・土のみ

休廊日：日・月・火・水・木・祝日 ※イベント開催時期などは不定期で営業する場合がございます。最新情報は公式SNS(https://www.instagram.com/yuichihirako/)をご確認ください。

【参考情報】公式オンラインショップについて

オリジナルグッズや図録、オンライン限定アイテムなどを販売しております。ビューイングルームにお越しいただけない方も、こちらからグッズをお求めいただけます。

URL：https://shop.yuichihirako.com/

取り扱い商品： 展覧会カタログ、オリジナル公式グッズ（ぬいぐるみキーホルダー、ピンズ、アパレル、ラグ、ブランケット、南部鉄器のペーパーウェイト、ポストカード等）

Yuichi Hirako ぬいぐるみキーホルダー（3種）Yuichi Hirako ぺーパーウェイト

■平子雄一 | Yuichi Hirako

1982年 岡山生まれ、東京を拠点に活動。

2006年にイギリスのウィンブルドン・カレッジ・オブ・アートの絵画専攻を卒業する。植物や自然と人間の共存について、また、その関係性の中で浮上する曖昧さや疑問をテーマに制作を行う。観葉植物や街路樹、公園に植えられた植物など、人によってコントロールされた植物を「自然」と定義することへの違和感をきっかけに、現代社会における自然と人間との境界線を、作品制作を通して追求している。ペインティングを中心に、ドローイングや彫刻、インスタレーション、サウンドパフォーマンスなど、表現手法は多岐にわたる。韓国、台湾、イギリス、アメリカなど、国外でも精力的に作品を発表している。

お問い合わせ先：studio@yuichihirako.com