北九州市立大学キャンパス内に学生無料のキャリア支援カフェ　　「知るカフェ 北九州市立大学店」オープニングセレモニー開催／2026年3月25日(水)13:00～14:00、見学会は16:00まで

株式会社エンリッション（京都府京都市、代表取締役 柿本優祐、以下、当社）は、全国で展開する学生限定のキャリア支援カフェ「知るカフェ」を北九州市立大学内に「知るカフェ北九州市立大学店」としてオープンします。これにあわせ、オープニングセレモニーを開催することになりました。大学関係者や福岡県の有力企業を含む「知るカフェ」利用の大手企業等の出席と、「知るカフェ」を運営する学生スタッフも揃います。メディアの方々に広く「知るカフェ」を知っていただきたく、当日はセレモニーに続く、企業と学生の交流会もご見学いただけます。

ご出席いただける方は、下記ご案内をご参照のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

■「知るカフェ」とは

東京大学、京都大学、早稲田大学、慶應義塾大学をはじめ、全国大学内外で展開する学生限定のキャリア支援カフェです。就活生だけでなく大学1年生、2年生のキャリア形成も支援しています。企業と学生のオフラインの採用プラットフォームとして運営し、企業と学生との繋がりを創出しています。店内では、学生に無料で高品質のドリンクに加え、企業と交流できる機会を提供しています。企業には、カフェでのMeetup(※後述)、会場利用、席利用、広告掲載等ブランディングに活用いただいています。店舗の運営は学生スタッフが担い、安全な環境でビジネス経験を積むことができます。



■「知るカフェ北九州市立大学店」の出店地

北九州市立大学の北方キャンパスにある中庭の目の前、学生交流スペース「ホワイトハウス」に誕生します。講義棟とは別棟の独立した開放感のある空間で、在校生誰もの視界に入る動線にすぐれたロケーションです。北九州市の公立大学として、「地域に根差した教育、活動」を、また国際社会の発展に貢献することを建学の精神に発展を遂げてきた同大学の学生は、地元企業だけでなくグローバル企業の採用ニーズも非常に高く、出店にいたりました。

■Meetupとは

「Meetup」は、「知るカフェ」にて日々開催される、企業と学生数名が自由に様々なテーマで話し合う少人数の交流会です。月間約40,000人の大学生・院生が利用する「知るカフェ」では、企業によるMeetupが年間約4,600回開催されています。利用学生のうち、大学1、2年生が約6割を占めるため、企業は早期から母集団形成を図りながら、採用ブランディングを推進することができます。

「知るカフェ 北九州市立大学店」オープニングセレモニーのご案内

【オープニングセレモニー】

日時：2026年3月25日(水)13時～14時

会場：「知るカフェ」北九州市立大学店／北方キャンパス 中庭「ホワイトハウス」

【企業と学生の少人数交流会「Meetup」（ご見学いただけます)】

日時：2026年3月25日(水)14時～15時

会場：同上

ご出席いただける方は、開催前日までに下記の項目についてメールかお電話でお知らせください。

今後、当社は大学構内への出店を重点施策の一つとして推進してまいります。学内への出店により、大学とより深く密な連携を実現し、出店大学の学生満足度の向上にも貢献いたします。

就職における学生の「売り手市場」を背景に、採用直結インターンシップの解禁など「就活多様化」が進むなか、企業の採用活動を支援し、学生により多くの選択肢をご提供できるよう、今後も「知るカフェ」の機能の充実を図ってまいります。

■会社概要

代表者：代表取締役 柿本優祐

所在地：京都市上京区

創業：2013年

事業内容：採用プラットフォーム「知るカフェ」店舗事業、Ｚ世代に特化したリサーチ機関

HP: https://corp.enrission.jp/

グループ会社：Mitty株式会社、ENRISSION INDIA CAPITAL株式会社、Enrission India Pvt.Ltd





