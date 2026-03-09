静岡の企業が「JEC World 2026」（フランス）でＣＮＦを展示

静岡県

静岡県では、自然由来でリサイクル性が高い新素材「ＣＮＦ（セルロースナノファイバー）」の産業化に、全国に先駆けて取り組み、製品応用が進んでいます。

この度、フランス・パリで開催される世界最大級の複合材料展示会「JEC World 2026」に静岡県ブースを設置し、県内企業３社と共同出展します。

なお、現地での様子については、３月23日（月）に開催する「ふじのくにセルロース循環経済フォーラムセミナー」にて報告します。

【展示会の概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79445/table/705_1_dd397aaf3d4ab88d8a79d315c72f8198.jpg?v=202603090251 ]【ふじのくにセルロース循環経済フォーラムセミナーの概要】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79445/table/705_2_f90e850dd20e7ede82d9cbb676eebb63.jpg?v=202603090251 ]