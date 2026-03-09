旅館・宿泊業のリピーター獲得に特化したおたよりメールサービス「SAIRAI」提供開始

ココネット合同会社

ココネット合同会社（所在地：千葉県八千代市大和田新田64番地39）は、「口コミは良いのにリピートが増えない」という宿泊業の課題に着目し、宿泊業向けリピート支援サービス「SAIRAI（サイライ）」の提供を開始しましたのでお知らせいたします。



「また来ますね」とほほ笑んでお帰りになったお客様が、2度目の予約をされないことがあります。料理にも、温泉にも、接客にも、真剣に向き合ってこられた宿だからこそ、口コミの評価も高い。それでもリピートが思うように増えない。これは、宿の努力や魅力の問題ではありません。


■ リピートが増えない、本当の理由


それは、記憶が薄れてしまうからです。



帰宅されたお客様は翌日から忙しい日常に戻ります。「また行きたい」という気持ちはあっても、時間とともにその記憶は少しずつ薄れていきます。どれだけ素晴らしい体験も、思い出すきっかけがなければ、次の旅行を考えるときの候補に上がりづらくなります。



宿泊後、宿から何も連絡がなければ、お客様が宿を思い出すきっかけが生まれません。これがリピートが生まれにくい構造です。このチェックアウト後の空白を埋める必要があります。


■ SAIRAI サービス概要




宿泊業向けリピート支援サービス「SAIRAI」


SAIRAIは、旅館・宿泊業のリピーター獲得に特化したおたよりメール配信サービスです。



チェックアウト後のお客様との接点を設計し、おたよりメールの配信を通じて「また行こう」を自然に生み出す仕組みをつくります。



次の3つのおたよりを配信します。


１.お礼メール

チェックアウトから7日以内に配信。感謝を伝えるメールをお届けします。


売り込みではなく、旅の余韻を再び呼び起こします。


２.季節のおたよりメール（年4回）

春・夏・秋・冬の変わり目に、土地の旬と宿の情景を綴ったおたよりメールを配信。


家族の会話の中で「そういえば、あの宿」と話題に上がるきっかけをつくります。


３.スポットメール（月3通まで）

宿のイベント情報や空室案内など、タイムリーな発信で具体的な予約行動へとつなげます。


■ すべておまかせ


「リピーターを増やしたいが、何から手をつければいいかわからない」



「メールを送りたいが、文章を考える時間も余裕もない」



「ITが苦手で、システムの設定には自信がない」



このようになオーナー様のために、SAIRAIはメール文章の作成・配信・月次報告まで行います。


現場が忙しくても、無理なく続けられる仕組みですので、ご安心ください。


■ 直販予約の増加にも貢献


SAIRAIが配信するおたよりメールには、貴宿予約サイトへの導線を設置。



お客様が「また行こう」と思った際に、OTAを経由せず直接予約へとつなげます。



割引クーポンに頼らない、感謝と季節のあいさつで結ばれる関係を通じて、直販比率の改善と利益率の向上につなげます。


■ 無料相談・お見積りについて


「自分の宿に合うか不安」


「まずはサービス内容を知りたい」



ウェブサイトからお気軽にお問い合わせください。ご相談も歓迎しております。


なお、弊社からの営業電話は行いませんのでご安心ください。



宿泊業向けリピート支援サービス「SAIRAI」サービスサイト


https://www.sairai.me


■ 会社概要


会社名　　：ココネット合同会社


サービス名：SAIRAI（サイライ）


URL　　　：https://www.sairai.me


事業内容　：宿泊業向けリピート支援サービス（おたよりメール配信代行）



本件に関するお問い合わせ先


ココネット合同会社　担当：鶴村直人


https://www.sairai.me/contact/main