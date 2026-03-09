北海道土産のロングセラーより新定番の「とうもろこし」味『じゃがポックル 北海道とうきび味』

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）は、北海道土産のロングセラー商品「じゃがポックル」より、北海道産とうもろこしパウダーを使用した『じゃがポックル 北海道とうきび味』を2026年3月16日（月）から北海道内土産店、全国空港内免税店、およびカルビープラス新千歳空港店、東京駅店にて発売します。

【発売経緯】

「じゃがポックル」は、発売20年を超える北海道土産のロングセラー商品です。アイヌの伝承にある「コロポックル」にちなんで名づけられました。北海道産のジャガイモを100％使用し、皮付きのまま丸ごとカットしているのが特長です。現在では定番として「オホーツクの塩味」と「ほたて塩味」を北海道のお土産店などで発売しております。

『じゃがポックル 北海道とうきび味』は、2024年に初めて登場して以来、毎年期間限定で展開していたフレーバーで、これまで「販売期間が終わるまでリピートします」「家族にも、贈った相手にも喜ばれました」(一部抜粋)といった声を多数いただきました。こうした温かい支持にお応えし、このたび定番商品として販売する運びとなりました。

北海道産ジャガイモと、とうきびの甘さをほんのり塩味で引き立たせた、素材本来の味わいをお届けいたします。北海道旅行や修学旅行でのお土産に、おすすめの商品です。

【商品特長】

●『じゃがポックル 北海道とうきび味』は、北海道産ジャガイモの風味に、とうきびのやさしい甘さを重ね、ほんのりとした塩味でバランスよく仕上げました。甘さと塩味が調和した味わいで、北海道らしい素材感を感じていただける一品です。お土産としてはもちろん、日常のおやつとしてもお選びいただきやすいフレーバーです。

※とうもろこしパウダーには北海道産とうもろこしを使用しています

●「じゃがポックル」シリーズのベージュを基調に、とうきび畑を想起させる発色の良いグリーンをアクセントとして配色いたしました。横積みした際には側面のカラーでフレーバーが判別できる工夫をし、売場での選びやすさにも配慮しました。

【商品概要】

