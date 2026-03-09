NiziU × PAPABUBBLE キャンディ　数量限定で販売決定

株式会社PAPABUBBLE

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、NiziU自身5度目となるツアー「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”」の東京公演の開催を記念し、コラボレーションキャンディを3月17日（火）より一部店舗店舗および公式サイト（https://papabubble.co.jp/products/niziu-candy）にて発売いたします。

■ 「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”」東京公演開催記念、NiziUロゴ入り限定キャンディを発売

3月の東京公演開催を記念し、4月1日（水）発売の2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』の世界観を凝縮した限定キャンディを発売いたします。

2nd EPのリード曲「Too Bad」が表現する、受け身の“いい子”だった自分から一歩踏み出し、主体的に未来を切り開いていく姿をコンセプトに、白と黒を基調としたモノトーンデザインで制作。キャンディに描かれたNiziUロゴは、曲線や線幅のニュアンスまで再現する難易度の高いロゴですが、職人の高度な手仕事により細部まで忠実に表現しました。

フレーバーには、甘酸っぱい「いちご」と爽やかな「マスカット」を採用。シックなカラーリングからは想像できない、華やかでフルーティーな味わいが広がります。ライブ前の高揚感、終演後の余韻、そしてアルバム鑑賞の時間まで、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。

食べ終えた後のボトルは小物入れとしても使用でき、記念として手元に残せる仕様に。WithUへ贈る特別なコレクションです。

・NiziU SJAR 税込み価格：1,580円

※個数制限：おひとり様3点まで

※在庫がなくなり次第販売終了

メンバーごとに1枚！全９種の「NiziUオリジナル・フォトカード」が1商品にランダムで1枚付きます。

＜販売店舗一覧＞

札幌店／大丸東京店／新宿ルミネ店／名駅店 ／ルクア大阪店／福岡店／オンラインストア

◆NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion” スケジュール

・2026.02.14(土) 愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

・2026.02.15(日) 愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

・2026.02.27(金) 北海道 北海きたえーる

・2026.02.28(土) 北海道 北海きたえーる

・2026.03.07(土) 大阪府 大阪城ホール

・2026.03.08(日) 大阪府 大阪城ホール

・2026.03.18(水) 東京都 国立代々木競技場 第一体育館

・2026.03.19(木) 東京都 国立代々木競技場 第一体育館

・2026.03.21(土) 東京都 国立代々木競技場 第一体育館

・2026.03.22(日) 東京都 国立代々木競技場 第一体育館

・2026.03.28(土) 福岡県 北九州メッセ

・2026.03.29(日) 福岡県 北九州メッセ

◆NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”公式ホームページ

https://niziu.com/s/n123/page/livewithu2026

PAPABUBBLEについて

ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。

パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。

2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。

