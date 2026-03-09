累計販売数4万本突破のステンレスボトル「ベスティ」にミニサイズが登場～Z世代に刺さる″チャーム型ボトル”、「 マイナビTGC 2026 S/S」にて初お披露目～

株式会社フォルム



総合デザイン事業を展開する株式会社フォルム（代表取締役：松本有、本社：千葉県千葉市美浜区）は、2026年3月1日、カナダ・モントリオール発のステンレスボトル「asobu（アソブ）」シリーズより、ミニサイズモデル「ミニベスティ」を発売いたします。当社は日本総代理店として「ベスティボトル」を展開し、発売開始から約1年で累計4万本を販売。今回、Z世代女性をターゲットに、よりコンパクトでファッション性を高めた新モデルを開発しました。2026年開催の東京ガールズコレクション（マイナビTGC 2026 S/S）に初出展し、メインアリーナ1階にて実物をお披露目します。

【Z世代の“持ち歩きアイテム”市場が拡大】

観光庁の発表によると、2025年の国内旅行消費額は推計22.4兆円（前年比6.8％増）とコロナ前水準を上回り、外出・イベント需要は完全回復基調にあります。

また、経済産業省の消費動向調査では、Z世代女性の約63％が「ファッションの一部として持ち物を選ぶ」と回答（2025年推計）。機能性とデザイン性を兼ね備えた“映える日用品”市場が拡大しています。東京ガールズコレクション（マイナビTGC 2026 S/S）は、リアル会場とオンライン配信を合わせ累計約500万人規模にリーチする国内最大級のファッションイベントへと成長。単なるショーではなく、音楽・エンタメ・SNS文化を融合させた発信拠点として、若年層マーケティングの重要チャネルとなっています。



【シリーズ累計4万本突破、前年比188％成長】

2024年10月に日本展開を開始した「ベスティボトル」は、博品館、蔦屋家電、銀座松屋、ロフト、ハンズなどで販売され、約1年間で4万本を販売。直近3か月の売上は前年同期比188％と大幅拡大しています。

「バッグのポケットから動物の顔がのぞくのがかわいい」

「学校やライブ会場で写真を撮りたくなる」

といった声が多く、“持ち歩くキャラクターアイテム”として支持を集めています。

マイナビTGC 2026 S/S会場ではInstagramフォローで参加できるガチャガチャ企画を実施し、ミニベスティボトルまたはオリジナルミラーが必ず当たる体験型ブースを展開予定です。



【asobu ミニベスティ詳細】

【商品名】asobu ミニベスティ

【発売日】2026年3月1日

【価格】5,500円（税込）

【特徴】

・カナダ・モントリオール発のステンレスボトル

・バッグやリュックに装着できるカラビナ付き

・取り外し可能なやわらかいキャラクターヘッド

・ミニサイズ設計で軽量・コンパクト

・Z世代女性をメインターゲットにデザイン開発

TGC2026 S/Sメインアリーナ1階にて展示。実物展示およびSNS連動キャンペーンを実施します。



【今後の展開】

国内のステンレスボトル市場は2025年時点で約1,200億円規模（前年比4.5％増）と安定成長を続けています。特にデザイン性重視の商品は今後3年間で年平均7％成長すると予測されています。

当社はデザイン会社として自社開発機能を強化しながら、海外ブランドの発掘と日本市場向けのローカライズ展開を加速。2027年までにシリーズ累計販売10万本を目指します。

「持つことで気分が上がる」プロダクトを通じ、日常に癒しと楽しさを提供してまいります。



【会社概要】

株式会社フォルム

所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1

代表者：代表取締役 松本有

事業内容：総合デザイン・海外ブランド総代理店事業

URL：https:// form.co.jp



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社フォルム マーケティング部

Email：info@form.co.jp

TEL：043-306-2166