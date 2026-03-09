身近な場所を「劇場」へ。移動型静音エンターテインメント「Ｃｏｍｍｏｎｓ　Ｃｉｒｃｕｓ（コモンズ・サーカス）」の実証実験をあざみ野・たまプラーザで開始

東急株式会社

当社は、移動型静音エンターテインメント事業「Ｃｏｍｍｏｎｓ Ｃｉｒｃｕｓ（コモンズ・サーカス）」（以下、コモンズ・サーカス）の実証実験（以下、本実証実験）を、２０２６年３月から、横浜市青葉区のあざみ野およびたまプラーザエリアにて開始します。コモンズ・サーカスは、東急線沿線が「住み続けたい街・訪れたい街・働きたい街」であり続けることを目指し、従業員から新たなサービスのアイデアを募集した「東急線沿線新サービス開発プログラム」の２０２４年度採択案件として、事業化に向けた検証を進めるものです。

東急線沿線では、生活圏内の身近な場所で非日常的な体験に触れる機会が限られているという現状があります。コモンズ・サーカスは、ワイヤレスヘッドホンやＶＲなどのデジタルデバイスを用い、住環境の静寂性を維持しながら身近な場所を「体験の場（劇場）」へと転換し、サーカスのように巡ることで、東急線沿線において豊かな文化・エンターテインメント体験の創出を目指す移動型静音エンターテインメント事業です。通常、住宅街に隣接するエリアでは、騒音防止の観点から音楽や映画などの大きな音量を伴うイベントの開催には制約が伴いますが、コモンズ・サーカスは「静音エンターテインメント」という切り口によってその課題を解決し、これまで困難であった場所での多様なコンテンツ展開を可能にします。

本実証実験の第一弾として、株式会社ＴＨＥＡＴＥＲ ＧＵＩＬＤ（本社：東京都渋谷区）と提携し、同社が開発した専用ヘッドホンを活用したサイレントシアター(R)イベントを実施します。お客さまは、３００インチの大型スクリーンに映し出される映像とともに、お子さまから大人まで快適に装着できる高品質な専用ヘッドホンを通じて、周囲の音に左右されない深い没入体験を味わうことができます。慣れ親しんだ生活圏内の風景の中で、多くの観客と同じ作品を鑑賞し共有するという、身近な場所でありながら非日常を感じられる体験を提供します。

２０２６年３月３０日（月）～３１日（火）には「東急あざみ野テニスガーデン インドアコート」にて、２０２６年４月１７日（金）～１９日（日）には「たまプラーザ テラス フェスティバルコート」にて、それぞれサイレントシアター(R)イベントを行います。これらのイベントを踏まえ、周辺環境への影響や運営における安全性、にぎわい創出の有効性などを検証するとともに、今後の事業化に向けた基礎データの取得とサービスの深度化を図ります。

コモンズ・サーカスは今後、「静音エンターテインメント」を軸として、食、スポーツ、音楽、アートといった多様なジャンルを融合させ、お客さまに移動、交流、体験を提供する「移動型エンターテインメントプラットフォーム」への発展を目指します。当社はコモンズ・サーカスを通じて、お客さまのより豊かな暮らしを実現し、「選ばれ続ける東急線沿線」の実現に向けて取り組んでいきます。

本実証実験の詳細は別紙の通りです。

東急あざみ野テニスガーデンでの上映イメージたまプラーザ テラスでの上映イメージ

※写真はイメージです（合成を含みます）。

※実際の会場レイアウト・人数・機材仕様と異なる場合があります。

【別紙】

■本実証実験の概要について

１．東急あざみ野テニスガーデン（屋内）

日時 ：２０２６年３月３０日（月）、３１日（火）

開催時間 ：１.１６時～１８時 ２.１９時～２１時（各日２回開催）予定

場所 ：東急あざみ野テニスガーデン インドアコート（横浜市青葉区大場町７０５-３）

各回定員 ：２００名

開催方法 ：先着順無料（雨天実施）

コンテンツ：サイレントシアター(R)（お子さま向け映画の上映を予定）、キッチンカーなど

詳細 ：https://peatix.com/event/4886997/view

２．たまプラーザ テラス（屋外）

日時 ：２０２６年４月１７日（金）～１９日（日）

開催時間 ：１.１７時３０分～１９時 ２.２０時～２１時３０分（各日２回開催）予定

場所 ：たまプラーザ テラス １階フェスティバルコート（横浜市青葉区美しが丘１-１-２）

各回定員 ：１００名

開催方法 ：先着順無料（雨天中止）

コンテンツ：サイレントシアター(R)（お子さまから大人向け映画の上映を予定）

詳細 ：https://peatix.com/event/4887094/view

■シアターギルド社について

会社名：株式会社ＴＨＥＡＴＥＲ ＧＵＩＬＤ

代表：五十嵐壮太郎

設立：２０１８年４月９日

住所：〒１５０-００３３ 東京都渋谷区猿楽町１１-６ サンローゼ代官山１０３区画

事業内容：シアターギルド(R)の経営及び運営

HP：TheaterGuild | ヘッドホンとLEDの新しい劇場体験。

※「サイレントシアター」は「株式会社ＴＨＥＡＴＥＲ ＧＵＩＬＤ」の登録商標です。

【参考】

■「東急線沿線新サービス開発プログラム」の概要について

東急線沿線がこれからもずっと「住み続けたい街・訪れたい街・働きたい街」であるために、従業員創発により東急線沿線に持続的に「新しい社会価値」・「生活利便施設・サービス」が提供されることを目指すプログラムです。従業員がアイデアを提案する「アイデア募集」、それらをテーマごとに深める「アイデアソン」、そのアイデアソンで深ぼりされた内容の「事業提案」の３フェーズから成り立ち、新たなサービスのアイデアを有する従業員を支援するとともに、従来なかった新しい機能やサービスの社会実装を目指します。

（１）対象者

・東急、連結子会社従業員

（２）提案領域

・業種、テーマなどは特に制限なし（東急の経営理念と経営方針を逸脱しない分野）

（３）骨子

・新しいビジネスのアイデアを募集

・そのアイデアをもとに、アイデアソンを開催

・東急社長による最終選考を通過したアイデアは、会社が事業化検討をサポートする

■事業提案者について

・東急株式会社 フューチャー・デザイン・ラボ 新田 大路（ニッタ ダイジ）

２０２５年よりイッツ・コミュニケーションズ株式会社から当社に兼務出向し、コモンズ・サーカスの実現に向けた企画検討および実証実験の推進を担当している。

・事業提案者コメント

自身も青葉区に居住する生活者として、東急線沿線は住環境の質が高い一方、生活圏内で気軽に参加できるイベントや文化体験の機会が少ないと感じていました。住宅街に近い場所でも実施できる手法として、ワイヤレスヘッドホンを活用した静音エンターテインメントを構想し、本事業を提案しました。沿線の施設や空間を活用し、身近な場所を体験の場へ転換することで、沿線に新しい文化体験を広げていきたいと考えています。