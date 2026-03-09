Plott、新作webtoon『神影のサムライ、アカデミーで無双する』LINEマンガ 男性ランキングで第1位を獲得！

株式会社Plott

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥野翔太、以下「Plott」）は、『神影のサムライ、アカデミーで無双する』を2月15日よりLINEマンガにて連載開始いたしました。本作は、webtoon（※）作品として多くの読者に購読いただき、LINEマンガ「男性ランキング/新着カテゴリ（男性編）/ファンタジー・SFカテゴリ（男性編）」において第1位を獲得したほか、「総合ランキング」でも第5位を獲得しました（2026年2月16日時点）。現在、毎週日曜日に更新中で、3話まで無料でお読みいただけます。

■ 神影のサムライ、アカデミーで無双する

LINEマンガ 男性ランキング 第1位（2026年2月16日時点）

【ストーリー】

地球に突如出現した厄災【終焉の扉】そこから溢れ出すクリーチャーにより、人類は滅亡寸前へと追い込まれた。そんな世界を救ったのは、神や英雄と契約しチカラを得た"選抜者"たち。一方、何の力も持たない少年・神尾日向（かみお ひなた）は、落ちこぼれとしてイジメに耐える日々を過ごす。絶望の中、彼の前に現れたのは、正体不明なサムライの英雄。最弱だった少年は、選抜者たちが集う学園（アカデミー）で、成り上がりの道を歩み始める――

▼「LINEマンガ」で読む

https://manga.line.me/product/periodic?id=S158868

【作品概要】

タイトル：神影のサムライ、アカデミーで無双する

ジャンル：ファンタジー・SF

クレジット：

空井つつじ（原作・脚本）

木々ゆき（ネーム）

永田兄市 / 雲七朗（線画）

拓思文化（背景・着彩・仕上げ）

天野英（キャラクターデザイン協力）

田村魁都 / 新倉拓馬 / Plott（プロデュース・ディレクション）

Plottは、今後も高品質なwebtoon作品を制作し、国内外の読者へ届けられるよう邁進してまいります。

※webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。

■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品や、webtoon（※）作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,300万人、累計再生回数170億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。

※ webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。

■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）

代表取締役：奥野翔太

設立：2017年8月2日

所在地：東京都千代田区神田錦町2-4 ダヴィンチ小川町5F

公式サイト：https://plott.tokyo/