Plott、新作webtoon『神影のサムライ、アカデミーで無双する』LINEマンガ 男性ランキングで第1位を獲得！

株式会社Plott


IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥野翔太、以下「Plott」）は、『神影のサムライ、アカデミーで無双する』を2月15日よりLINEマンガにて連載開始いたしました。本作は、webtoon（※）作品として多くの読者に購読いただき、LINEマンガ「男性ランキング/新着カテゴリ（男性編）/ファンタジー・SFカテゴリ（男性編）」において第1位を獲得したほか、「総合ランキング」でも第5位を獲得しました（2026年2月16日時点）。現在、毎週日曜日に更新中で、3話まで無料でお読みいただけます。



LINEマンガ 男性ランキング 第1位（2026年2月16日時点）

■ 神影のサムライ、アカデミーで無双する


【ストーリー】



地球に突如出現した厄災【終焉の扉】そこから溢れ出すクリーチャーにより、人類は滅亡寸前へと追い込まれた。そんな世界を救ったのは、神や英雄と契約しチカラを得た"選抜者"たち。一方、何の力も持たない少年・神尾日向（かみお　ひなた）は、落ちこぼれとしてイジメに耐える日々を過ごす。絶望の中、彼の前に現れたのは、正体不明なサムライの英雄。最弱だった少年は、選抜者たちが集う学園（アカデミー）で、成り上がりの道を歩み始める――





▼「LINEマンガ」で読む


https://manga.line.me/product/periodic?id=S158868


【作品概要】


タイトル：神影のサムライ、アカデミーで無双する


ジャンル：ファンタジー・SF


クレジット：


　空井つつじ（原作・脚本）


　木々ゆき（ネーム）


　永田兄市　/　雲七朗（線画）


　拓思文化（背景・着彩・仕上げ）


　天野英（キャラクターデザイン協力）


　田村魁都　/　新倉拓馬　/ Plott（プロデュース・ディレクション）




Plottは、今後も高品質なwebtoon作品を制作し、国内外の読者へ届けられるよう邁進してまいります。


※webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。


■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品や、webtoon（※）作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,300万人、累計再生回数170億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。
※ webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。



■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）


代表取締役：奥野翔太


設立：2017年8月2日


所在地：東京都千代田区神田錦町2-4 ダヴィンチ小川町5F


公式サイト：https://plott.tokyo/