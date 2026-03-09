“もっと食べたい”の声に応えて、待望の“超”大容量が登場！毎日をちょっと楽しくする、甘酸っぱい春のおやつ「オレオ メガパック いちごクリーム 36枚」が2026年3月9日（月）より発売開始！

モンデリーズ・ジャパン株式会社

モンデリーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長：碇祐輔）のビスケットブランド「オレオ」は、人気フレーバー「いちごクリーム」を、36枚入りの“超”お得*¹な“超”大容量パック*²に詰め込んだ「オレオ メガパック いちごクリーム 36枚」を、2026年3月9日（月）より全国で発売します。

もっとお得に、たくさん楽しめる！

高い支持を集める人気フレーバー「いちごクリーム」が、待望の“超”大容量*²に

2024年9月に初めて「オレオ いちごクリーム 10枚」を発売し、同年11月にファミリーパック形態を期間限定製品として、さらには2025年9月に定番製品として発売しました。

初めて登場してから「自然ないちごの風味がおいしい」「甘酸っぱいいちごクリームとほろ苦いココアクッキーが絶妙」と多くの方々からご好評をいただき、一部の店舗では完売するほど人気が高く、オレオを代表するフレーバーとなりました。

今回は、そんな高い支持を集める「いちごクリーム」をさらにお得*¹に楽しめるよう、“超”大容量*²のメガパック形態で発売します！

オレオクッキーが3枚入った個包装を12袋詰め込んでいるので、持ち運びやシェアにも便利です。家族での団らんから、ストック用や職場・学校でのシェアまで、さまざまなシーンで幅広くお楽しみいただけます。仕事の休憩や家事の合間に「ちょっとだけ小腹が空いたとき」や、家族や友人との「みんなでおやつタイム」など、食べたいときにサッと開けて、個包装をシェアするワクワクをお届けします。

肩の力もふわっと軽くなる、いちごとほろ苦ココアの絶妙なおいしさ

頑張るあなたへ、春の毎日のお供に。

「オレオ いちごクリーム」は、クリームに乾燥いちごパウダー0.07％を配合し、自然でフレッシュないちごの味わいが特長です。ほろ苦いココアクッキーとのバランスが抜群で甘すぎないため、大人から子どもまで楽しめるフレーバーです。

また、いちごの甘酸っぱさをイメージし、ピンクを基調としたパッケージデザインはSNSでも「ピンク色のパッケージデザインが可愛らしい」と大変好評でした。

受験や新生活に向けて何かと気を張りがちな春。

今年の春は、「オレオ メガパック いちごクリーム 36枚」がほっと一息つけるひとときをお届けします。

毎日をもっとおいしく、もっと楽しく彩ってみてはいかがでしょうか？

*¹ 当社比：オレオ いちごクリーム 10枚入りとの比較。販売価格は店舗により異なります。実際の価格は店頭でご確認ください。

*² 当社比：オレオ いちごクリーム 10枚入りとの比較。

【製品概要】

【ブランドサイト】

オレオ https://www.oreocookie.jp/

≪オレオクッキー製品に関する一般消費者からのお問い合わせ先≫

モンデリーズ・ジャパン株式会社 お客様相談室 TEL：0120-199561（通話料無料）

午前9:00～午後5:00（土、日、祝日、会社休日除く）