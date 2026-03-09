ビジネスセミナー特化の「セミナーBiZ」、CPA5,000円または出稿額の2倍をマッチング支援する『春の集客キャンペーン』を先着社数限定で開始！

株式会社アプルーシッド

2025年に運営20周年を迎えた「セミナーBiZ」（運営：株式会社アプルーシッド 東京都千代田区）は、法人向けの専門性の高いものから個人のスキルアップまで、高品質なビジネスセミナーに特化した実績あるポータルサイトです。多数のサイトや提携メディアで紹介される独自のネットワークを強みに、これまで多くの主催者様のセミナー集客に貢献してまいりました。

この度、春の新年度に向けた主催者様の集客活動を強力に後押しするため、「セミナーBiZ」にて申し込みを受け付けるセミナーを対象とした『春の集客キャンペーン』を実施いたします。

キャンペーン詳細ページ

https://seminar-biz.com/lp/2026-spring-campaign

キャンペーンの2大特典

本キャンペーンでは、承認済みのセミナーに対して、以下のいずれかの強力な集客支援をご提供いたします。

- CPA 5,000円の特別単価で提供 通常よりも大幅に抑えた1件あたり5,000円の顧客獲得単価（CPA）で、成果にコミットした特別単価でのご提供を実施します。- 出稿額が「2倍」になるマッチング支援 Meta広告を中心とした広告掲載において、主催者様の出稿額と同額を当社がマッチング支援（負担）いたします。- - （例）10万円の広告出稿をお申し込みいただいた場合 当社が同額の10万円を上乗せし、合計20万円分の広告を当社より出稿いたします。これにより、ご予算の2倍のリーチと集客効果が期待できます。

【キャンペーン概要】

期限： 4月15日まで

対象： 先着社数限定（上限に達し次第、予告なく終了する場合がございます）

適用条件： セミナーBiZ上で申し込みを受け付けるセミナーであること、および当社規定の承認審査を通過すること。

本キャンペーンは社数限定の特別企画となっております。詳しい適用条件、ご予算に合わせたシミュレーションなど、まずはお気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

■会社概要

会社名 ：株式会社アプルーシッド

住所 ：東京都千代田区平河町1-3-6-2F

お問合せ：上記Webサイトからの問い合わせ

※お問い合わせフォームからの営業行為はスパムDBに登録しております