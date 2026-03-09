春にぴったり！季節を感じるいちごスイーツを堪能できる3日間 「ODAIBA いちごフェス」開催！

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社（所在：東京都中央区 代表取締役社長大林修）が運営するダイバーシティ東京 プラザでは、2026年3月20日(金・祝)～3月22日(日)の3連休の期間、春を感じるいちごのメニューが楽しめるキッチンカーイベント「ODAIBA いちごフェス」を開催します。

イベント期間中は、SNSで人気を誇る生チュロスや、過去の出店でも好評であった店舗含め計9台のキッチンカーがお台場に集結。いちご農家の新鮮ないちごを楽しめるメニューや、SNS映え間違いなしのいちご飴やいちごワッフルなどいちごを味わい尽くせる多彩なスイーツを種類豊富にご用意しています。

また、「ODAIBA いちごフェス」の出店キッチンカー限定でお得に利用できる三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウント登録キャンペーンも実施します。

企画の見どころ

・過去に出店して行列ができたキッチンカーも再登場！絶品いちごスイーツをお台場で堪能！

・SNSで話題の「酒ガチャ(R)」をダイバーシティ東京 プラザで体験！

・LINE公式アカウント登録でお得に！三井ショッピングパークポイントキャンペーン

・サンリオファン懐かしの空間が登場！「いちごのお家」が期間限定オープン

※詳細は施設ウェブサイトhttps://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/event/3320868.htmlをご確認ください。

過去に出店して行列ができたキッチンカーも再登場！絶品いちごスイーツをお台場で堪能！

イベント期間中、絶品いちごスイーツのキッチンカーがお台場に集結します。SNSで人気の生チュロスいちご味や、いちご農家の新鮮ないちごを使用したスイーツまで、SNS映えも間違い無しのスイーツを多数提供します。3月の3連休は、ダイバーシティ東京 プラザでいちごスイーツと共に春をお楽しみください。

＜開催概要＞

開催期間：2026年3月20日(金・祝)～3月22日(日)

開催時間：10:00～19:00

開催場所：2F フェスティバル広場

※屋外につき、荒天は中止になる場合がございます。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※2026年3月9日現在の出店キッチンカーの情報は以下の通りです。変更になる場合がございます。

■出店キッチンカー・メニューの一例

※出店状況は開催日によって異なりますので、あらかじめ施設ウェブサイトをご確認ください。

※メニューは変更になる可能性がございます。

※写真は全てイメージです。

SNSで話題の「酒ガチャ(R)」をダイバーシティ東京 プラザで体験！

「新たなお酒との出会い。」をコンセプトに、500種類を超えるお酒の中からランダムにお酒が当たる人気サービス「酒ガチャ(R)」！、いちごのお酒が必ず当たる「いちご酒ガチャ(R)」が期間限定で登場します。

＜開催概要＞

開催期間：2026年3月20日(金・祝)～3月22日(日)

開催時間：10:00～19:00

開催場所：2F フェスティバル広場

販売店舗：オンライン酒屋「クランド」

※屋外につき、荒天は中止になる場合がございます。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※3月20日(金・祝)～4月5日(日)は館内で「酒ガチャ(R)」イベントも実施しております。いちごのお酒以外も展開しておりますので是非お立ち寄りください。

■酒ガチャの一例

＜いちご酒ガチャ＞2,500円（税込） ＜甘党向け酒ガチャ＞2,500円（税込）

いちごフレーバーのお酒だけが当たる酒ガチャ 甘党な方のための、甘いお酒だけが当たる酒ガチャ

LINE公式アカウント登録でお得に！三井ショッピングパークポイントキャンペーン

イベント期間中、三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウントを友達登録＆施設お気に入り画面をご提示いただいた方の中から、先着500名様限定で「ODAIBA いちごフェス」のキッチンカーで使用できる100円引きクーポンをプレゼントします。

＜開催概要＞

開催期間：2026年3月20日(金・祝)～3月22日(日)

参加方法：2F フェスティバル広場におりますスタッフまでお声掛けください。

※お1人1回のご使用に限ります。

※「いちご酒ガチャ(R)」は対象外となります。

サンリオファン懐かしの空間が登場！「いちごのお家」が期間限定オープン

株式会社サンリオのいちご型の展示施設「いちごのお家」が、2026年3月6日(金)～7月12日(日)の期間限定でダイバーシティ東京 プラザにオープンしております。

1983年から2011年まで田園調布にあったサンリオの直営店「いちごのお家」をオマージュしました。「いちご新聞」の歴代表紙をはじめとする展示をとおして、当時を知るファンのみなさまには懐かしさを、初めて訪れる方には新しい発見を届けるとともに、世代を超えて「いちご新聞」のあゆみやサンリオの世界観に触れていただける空間になっています。また、ダイバーシティ東京 プラザ2F Hello Kitty JapanとHELLO KITTYのこんがり焼では、「いちごのお家」スペシャルバージョンのソフトクリームや限定商品の販売のほか、フォトスポットやスタンプラリーも開催中です。

(C)2026_SANRIO_E25030502

期間限定の展示施設「いちごのお家」概要

開催期間：2026年3月6日(金)～7月12日(日)

営業時間：11:00～18:00（最終入場17:45）

場 所 ：2F フェスティバル広場近く

入場方法：入場無料、完全入替制

※入場方法の詳細および注意事項はサンリオの公式サイト・以下URLにてご確認ください。

URL：https://www.sanrio.co.jp/news/spots/mx-strawberryhouse-20260227/

※営業時間は状況により急遽変更になる場合もございます。

※混雑状況により、整理券を配布する場合がございます。

(C)2026_SANRIO_E25030502

フォトスポット＆スタンプラリー

開催期間：

フォトスポット：2026年3月6日(金)～4月5日(日)

スタンプラリー：2026年3月6日(金)～7月12日(日)

設置場所：

フォトスポット：2F Hello Kitty Japan店内、5F 西アトリウム付近

スタンプラリー：2F Hello Kitty Japan店内、2F 東アトリウム付近、2F フェスティバル広場近く「いちごのお家」、3F coca前

詳細はサンリオショップ公式X(@sanrioshop_info(https://x.com/sanrioshop_info))や施設ウェブサイト（https://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/event/3320862.html）をご確認ください。

いちごのお家オープン記念！フォロー＆いいね！キャンペーン

ダイバーシティ東京 プラザ公式Instagram アカウントをフォローいただき、対象の投稿にいいね！をしていただいた方の中から抽選で合計3名様にサンリオキャラクターたちが「いちごの王さま」になりきった限定デザインのマスコットホルダー(ハローキティ、ポムポムプリン、クロミ各1種類)をプレゼントします。

＜開催概要＞

開催期間：3月6日(金)～3月22日(日)

施設公式アカウント：https://www.instagram.com/divercitytokyo_plaza.official/

ダイバーシティ東京 プラザ 施設概要

名称：ダイバーシティ東京 プラザ

住所：〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10

TEL：0570-012780(代) (受付時間：10:00～18:00)

敷地面積：約32,900平方メートル （約9,950坪）

店舗数：約140店舗

営業時間：最新の営業時間は下記 URL よりご確認ください。

URL：https://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/