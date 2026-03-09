手塚治虫キャラクターがアート作品に MONSTROUSA × TEZUKA WORLDコラボレーションアイテムが2026年3月9日より限定販売開始！

有限会社ダダグラム

衣裳デザイン会社・有限会社ダダグラム（本社：東京都世田谷区／代表取締役：岩男將史）が展開するアパレルブランド「MONSTROUSA（モンストローサ）」は、手塚プロダクションとのコラボレーションアパレル 「MONSTROUSA × TEZUKA WORLD」 を発表いたします。3月9日（月）よりオンラインにて数量限定販売を開始します。

また、3月21日(土)~3月22日(日)には渋谷のSOCIAL TOKYOにて MANGA Mutates into ART「マンガがアートへ、変異する」をテーマにPOPUP SHOPやLIVEプリントイベントを、2 DAYS ALL NIGIHTで開催します。

● ブランドオフィシャルECサイト：https://shop.monstrousa.com/

■ 名作「鉄腕アトム」や「ブラック・ジャック」の人気キャラクターたちが遊び心溢れる作品として現代にアート化

本企画では、手塚治虫の代表作『鉄腕アトム』『ブラック・ジャック』の作品世界を４人のアーティストによって再解釈。MonkeyDesign が手掛ける鉄腕アトムのポリゴンアートは、強烈な再構築を加えてもキャラクターのデザインが崩れない、原作の力強さを表現。近年、漫画家としても活躍の幅を広げるKANA SUZUKIは、特徴ある自身のタッチでブラック・ジャックの世界を描きました。アーティストらが原作をリスペクトし、それぞれが新たな表現に挑みました。

● 参加アーティスト

MonkeyDesign、KANA SUZUKI、吉村生成、足立真人（順不同）

■ コラボアイテムについて

今回のコレクションは、プリントや刺繍、素材選定に至るまで、衣装制作の現場で培った技術と視点を活かし、単なるキャラクターアパレルではなく、“作品と対話する衣服”として提案します。漫画作品をアート作品に、アート作品を他とは違う日常の衣装へ。商品アイテムは続々と追加されますので、続報をお見逃しなく！

(左上から右回りに)

・M/TAG T-shirts “ATOM” feat.MonkeyDesign 10,000円(税別) POP UP先行販売

・Spectrum Shishu Denim JKT “ATOM” feat.MonkeyDesign 50,000円(税別)

・M/TAG T-shirts “Hyoutantsugi” feat.MonkeyDesign 10,000円(税別) POP UP先行販売

・M/TAG Shishu Hoodie feat.KANA SUZUKI 22,000円(税別)

■ POP UP イベント at 渋谷

3月21日(土)~3月22日(日)には渋谷のSOCIAL TOKYOにて MANGA MONSTROUSA into Art「マンガがアートに変異する」をテーマにPOPUP SHOPやLIVEプリントイベントを開催します。普段、オンラインでしか購入できないMONSTROUSAのアイテムを手に取って見ることができるだけでなく、ご自身のお洋服にキャラクターアートをカスタムプリントできるLIVEプリントイベントも実施する、またとないチャンスとなっております。この機会にぜひ会場にお越しください！

詳細は公式サイトおよびSNSにて随時発表いたします。

ブランド公式サイト：https://shop.monstrousa.com/

■ ビジュアルモデルについて

本コレクションは俳優の柄本時生とさとうほなみがビジュアルモデルとして出演。

柄本時生が「アトム」「ブラック・ジャック」に、さとうほなみが「ウラン」「ピノコ」をテーマにスタイリングされ、お互いの俳優力を存分に発揮して作品世界を表現。2023年のMONSTROUSA立ち上げ時に初共演を果たした２人でしか表現できない、偶像とリアルの突然変異(monstrousa)をお楽しみください。

● 柄本時生さんコメント

ウルトラセブンに続き今度は手塚治虫。。

めちゃくちゃすごいんじゃないですかね。ここまで来たら色んなファッションをやっていってモデルとして呼んで下さい。後僕用の洋服作ってね。ありがとうございました。

● さとうほなみさんコメント

また楽しい企画に呼んでもらえました、どうもモデルです。

今回は手塚治虫先生作品とコラボをし、ナイスでキュートな洋服を作り上げたと岩男海史は言ってました。『すごいでしょ、自信がある』と。そのお顔はとっても寝不足でした。努力家の彼の今作も、ベリーグッド！です。

柄本時生 プロフィール

1989年10月17日生まれ、東京都出身。

2003年、映画 Jam Films S『すべり台』（主演/2005年公開）のオーディションに合格し、デビュー。

2008年の出演作品により第2回松本CINEMAセレクト・アワード最優秀俳優賞を受賞。

近年の出演作品に、舞台「峠の我が家」。2026年「泣くロミオと怒るジュリエット2025」にて読売演劇賞優秀男優賞受賞。映画「BLUE/ブルー」吉田恵輔監督、「PERFECT DAYS」Wim Wenders監督。ドラマ「PORTAL-X～ドアの向こうの観察記録～」（WOWOW）、「錦糸町パラダイス～渋谷から一本～」（プロデュース・主演）（テレビ東京）、「パンダより恋が苦手なわたしたち」(日本テレビ)などがある。

さとうほなみ プロフィール

1989年8月22日生まれ、東京都出身。

21年、Netflix映画『彼女』で映画初主演を務め、23年には映画『花腐し』で、第33回日本映画プロフェッショナル大賞新進女優賞を受賞。その他、近年の主な出演作に映画『窮鼠はチーズの夢を見る』、『愛なのに』、『i ai』、『水深ゼロメートルから』、『天使の集まる島』。現在はNHK連続ドラマ小説『ばけばけ』に出演し、映画『東京逃避行』も公開が控えている。また、バンド「ゲスの極み乙女」では“ほな・いこか”名義でドラマーとしても活動している。

■ ブランドディレクターについて

岩男海史 (Iwao Kaishi)

衣装デザイナー/俳優

高校時代より舞台衣装家として活動を始める。その後俳優として活動を始め、舞台やTVドラマなど多くの作品に出演。2023年にアパレルディレクターとして衣裳屋ブランド「MONSTRIOUSA」を立ち上げる。俳優と衣裳屋の両刀で作る規格外のクラフトワークでアパレル業界に新たな変異を起こす。

アルファエージェンシー所属。

【主な出演】

NHK「鎌倉殿の13人」、フジテレビ「夫婦日和」、テレビ朝日「相棒」など

所属事務所公式サイト：https://alpha-agency.com/artist/iwao/(https://alpha-agency.com/artist/iwao/%E2%80%8B%E2%80%8B)

岩男海史 Instagram：https://www.instagram.com/iwao_kaishi/(https://www.instagram.com/iwao_kaishi/%E2%80%8B%E2%80%8B)

販売情報

発売日：2026年3月9日(月)より販売開始

販売チャネル：MONSTROUSA 公式オンラインストア

https://shop.monstrousa.com/

一部の夏物アイテムは3月21日(土)から渋谷 SOCIAL TOKYOにて開催しますPOP UPストアにて先行販売いたします。

手塚治虫プロフィール

1928年11月3日、本名 手塚 治。大阪府豊中市で生まれ。5歳から約20年間を宝塚で過ごす。

それまでの日本のマンガの概念を変え、数々の新しい表現方法でストーリーマンガを確立し、マンガを魅力的な芸術にした。また、その作品は、文学や映画をはじめ、あらゆるジャンルに影響を与えた。

アニメの世界でも開拓・発展に多大な功績を残した。それらのすべての作品には、手塚の永遠のテーマである生命の尊さが貫かれている。偉大な文化の創造者である手塚は、立ち止ることを知らず、常に大いなる開拓精神と飽くなき情熱と未来を見つめる確かな眼差しを持って、その生涯を走り抜けた。

主な作品：

『ジャングル大帝』『鉄腕アトム』『リボンの騎士』『火の鳥』『どろろ』『ブッダ』『ブラック・ジャック』『三つ目がとおる』『ユニコ』ほか

(公式URL) https://tezukaosamu.net/jp/

※手塚治虫の「塚」は、旧字体（塚にヽのある字）となります。

MONSTROUSAについて

下北沢を拠点に置く衣装屋から2023年に誕生したアパレルブランド。（ブランド名には、"突然変異"という意味を込めました。）ブランドコンセプトは、「OVER MADE」。衣装屋の職人が手がけるからこそ実現できる細やかなこだわりと、ライブ感を活かした大胆な服作りがブランド最大の特徴です。

衣装屋という仕事は、不特定多数の”誰か”に向けて服を作ることはなく、出演者の個性を引き出すために、着用者１人１人と向き合いながら服を仕立てます。「人生という大舞台で 着る人それぞれの個性を引き出す衣裳」を作ること。それが我々のミッションです。

MONSTROUSA 公式サイト：https://shop.monstrousa.com/

MONSTROUSA Instagram：https://www.instagram.com/monstrousa/

MONSTROUSA X(旧Twitter)：https://twitter.com/monstrousa_dada

製造・販売元:有限会社ダダグラム

世界的デザイナー・やまもと寛斎氏のパリコレチーフデザイナーの岩男將史が独立して1996年に創業。2.5次元ミュージカルの舞台衣装や、大型アミューズメントパークのイベント衣装、モーターショーのユニフォームなどのデザインおよび製作を数多く手がけてきた。

住所:156-0057 東京都世田谷区上北沢 3-10-15

WEBサイト:https://www.dadagram.net

お問い合わせ：info@monstrousa.co.jp