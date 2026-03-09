ZOZO、「Apps in ChatGPT」に対応し、アプリ連携を開始

株式会社ZOZO

株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）は、OpenAIの対話型AI「ChatGPT」の新機能「Apps in ChatGPT」（※1）にファッション領域でいち早く対応し、アプリ連携を開始しました。

本連携により、ファッションコーディネートアプリ「WEAR by ZOZO(https://wear.jp/)」（以下、WEAR）のコーディネート提案およびファッションEC「ZOZOTOWN(https://zozo.jp/)」のアイテム情報をChatGPT上でシームレスに提供します。ユーザーの言語化しにくいファッションにおける好みや悩みを引き出し、ニーズに沿った提案へとつなげることで、よりスムーズなファッションの情報探索を実現します。

＜本連携の特徴＞

・会話を通じてコーディネートやアイテムを提案

ChatGPT上での会話内容に応じて、WEARやZOZOTOWNのコーディネート画像および関連アイテム情報をもとに、画像とテキストでコーディネートやアイテムを提案します。

・1,400万件以上のコーディネート投稿データを活用

日本最大級のファッションコーディネートアプリWEARが保有する1,400万件以上（※2）のコーディネート投稿データを活用し、シーンや天候、好みのテイストなど、ChatGPT上での会話内容に基づく条件に合わせて、コーディネートやアイテムを提案します。WEARの投稿データを活用することで、トレンドや着こなしのリアリティを担保しながら、ファッションの情報探索を支援します。

・会員登録不要で利用可能

WEARおよびZOZOTOWNの会員登録は不要です。ChatGPT上で「ZOZO」のアプリ連携をおこなうことでご利用いただけます（※3）。

＜背景＞

ファッションの情報探索は、イメージはあっても言語化が難しく、検索しても求める情報にたどり着きにくいという課題があります。当社が実施した調査では、約9割がSNSやWEBサイトでファッション情報を検索している一方、約7割が「欲しい情報のイメージはあるが言語化できず、検索しても求める情報に出合えていない」と回答しました（※4）。ChatGPTとの会話では、曖昧な要望をやり取りの中で整理しながら条件を具体化できるため、「なんとなくこういう感じ」といった言語化しにくいイメージを、具体的なコーディネートやアイテムの提案へとつなげることが可能です。

＜利用例＞

・「今っぽい春コーデを教えて。大人っぽく見える感じで」

・「来週の出張、最高気温12℃。黒いスニーカーに合う、きれいめカジュアルの通勤コーデを提案して」

・「デートに着ていく、きれいめだけどカジュアルな青系のシャツを教えて」

会話内容に応じて、WEARやZOZOTOWNのコーディネート画像および関連アイテム情報をもとに、条件に合わせたコーディネートやアイテムを提案します。

※画像はイメージです。

＜利用方法＞

1. ChatGPTのアプリ一覧から「ZOZO」を検索し、選択

2. ChatGPTの画面に表示される案内に従ってアプリ連携をおこなう（初回のみ）

3. メッセージの冒頭で「@ZOZO」とアプリを呼び出し、質問することでコーディネートやアイテム提案を受け取ることが可能（※5）

＜今後の展開＞

当社は、ZOZOTOWN・WEAR・似合うラボなどで得た膨大なデータを活用し、ファッションに特化したZOZO独自の対話型AIエージェントの開発も進めています。今後もファッション領域におけるAI活用をさらに推進し、「買う前」から「買った後」までのあらゆる接点に寄り添い、新しいファッション体験を創出していきます。そして「ファッションを『買う』ならZOZO」から「ファッションの『こと』ならZOZO」へと進化し続けてまいります。

（※1）OpenAIが2025年10月に発表し、同年12月より提供を開始した、ChatGPT上で外部サービスのアプリを会話の流れの中で利用できる機能。アプリの初回利用時には接続確認が表示されます。

（※2）2025年12月時点

（※3）ChatGPTの利用にはログインが必要です。提供条件はOpenAIの仕様に準拠します。

（※4）2024年3月に当社が実施した「ファッション・コスメに関するアンケート」調査(https://corp.zozo.com/news/files/pdf/research_WEAR_renewal_20240509.pdf)参照

（※5）トークルームの中で一度「@ZOZO」を呼び出したあとは、入力フォームに自動でアプリがセットされるため、会話の中で都度「@ZOZO」と入力する必要はありません。