パラオ共和国リゾートホテルでの再生可能エネルギー電力の運用開始について

沖縄電力株式会社（本社：沖縄県浦添市、代表取締役社長：本永 浩之）及びその子会社であるシードおきなわ合同会社(本社：沖縄県浦添市、最高経営責任者社長：横田 哲)及びOkiden Pacific Islands Corporation（本社：パラオ共和国、President：横田 哲、沖縄電力株式会社、シードおきなわ合同会社とあわせて「沖縄電力グループ」）と、東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明）及びその子会社である Pacific Islands Development Corporation（本社：パラオ共和国、President：丹下 慎也、東急不動産株式会社とあわせて以下「東急不動産グループ」）は、パラオ共和国のリゾートホテル「Palau Pacific Resort（パラオ パシフィック リゾート）」において、太陽光発電と蓄電池による再生可能エネルギー設備について設置工事を完了し、2026年3月1日に同設備による電力供給及び使用を開始いたしました。本事業は、沖縄電力グループとして、初となる海外における売電事業となります。

本事業は、パラオ共和国において環境保全を最重視したリゾートホテル経営を40年以上に渡り行ってきた東急不動産グループと、小規模離島系統で再生可能エネルギー導入に取り組んでいる沖縄電力グループが、ホテルで使用する電力をよりクリーンで持続可能なものにすること、ならびに、パラオ共和国のカーボンニュートラル目標達成への貢献を目的として実施してきたものです。

（参照：2024年8月29日プレスリリース https://www.okiden.co.jp/shared/pdf/news_release/2024/240829.pdf）

また、本事業の特長のひとつとして、東急不動産グループは太陽光パネル下のスペースを有効活用した菜園の整備を行いました。この菜園では様々な野菜を栽培し、収穫された野菜はホテル内のレストランにて提供・活用されます。これにより、地域での食のサステナビリティ向上と地産地消の推進にも貢献してまいります。

本事業は、環境省の令和6年度「二国間クレジット制度（Joint Crediting Mechanism：JCM）資金支援事業のうち設備補助事業」※に採択されており、パラオ政府と日本政府の協力の下で実施されています。今後も、沖縄電力グループ及び東急不動産グループは、再生可能エネルギーの導入を通して、脱炭素社会の実現に向けて貢献してまいります。

※二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業では、パートナー国において優れた脱炭素技術等を活用して温室効果ガス（GHG）の排出量を削減し、GHG排出削減効果の測定・報告・検証を行い、JCMクレジットを発行し、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成に活用することを目指します。

別紙:「沖縄電力グループと東急不動産グループによるパラオ共和国・リゾートホテルにおける再生可能エネルギー導入事業」の概要

「沖縄電力グループと東急不動産グループによる

パラオ共和国・リゾートホテルにおける再生可能エネルギー導入事業」の概要

【本事業の概要】

1. 対象地

パラオ パシフィック リゾートの敷地内

2. 取り組み概要

・太陽光発電設備（DC 645kW/AC 400kW）及び蓄電池設備（出力100kW/容量300kWh）を導入し、自家発電設備のディーゼル発電機の燃料焚き減らしを行い、CO2排出削減を促進する。

3. 役割

沖縄電力グループ ：太陽光発電設備の設計・導入・運用

東急不動産グループ：各所との協議調整支援、太陽光発電設備設置場所の提供

4．関係各社の概要

◇沖縄電力株式会社

代表者：代表取締役社長 本永 浩之

設立：1972年

所在地：沖縄県浦添市牧港5丁目2番1号

事業内容：電気事業、ガス・熱供給事業、電気通信事業、調査・コンサルティング等

◇シードおきなわ合同会社

代表者：最高経営責任者社長 横田 哲（沖縄電力株式会社 代表取締役副社長）

設立：2021年

所在地：沖縄県浦添市牧港5丁目2番1号

事業内容：再生可能エネルギー導入拡大及び系統安定化等に関する調査、分析、

コンサルティング、及び技術・ノウハウの販売等

◇Okiden Pacific Islands Corporation

代表者：President横田 哲（沖縄電力株式会社 代表取締役副社長）

設立：2025年

所在地：Koror, Republic of Palau 96940

事業内容：再生可能エネルギー導入拡大及び系統安定化等に関する調査、分析、

コンサルティング、及び技術・ノウハウの販売

風力発電、太陽光発電、系統安定化装置に関する設備の企画、設計、

開発、販売、工事、運転及び保守 など

◇東急不動産株式会社

代表者：代表取締役社長 星野 浩明

設立：1953年

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号

事業内容：広域渋谷圏の街づくりをはじめとした、都市開発、オフィス、商業施設、

再生可能エネルギー、マンション、ウェルネス、リゾート施設、海外事業等

◇Pacific Islands Development Corporation

代表者：President 丹下 慎也（東急不動産株式会社 取締役 常務執行役員）

設立：1973年

所在地：Koror, Republic of Palau 96940

事業内容：リゾートホテルの開発・運営