ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、セサミストリート(TM)️の仲間たちとのさらなるワクワクドキドキに向け、『セサミストリート(TM)️・ファン・ワールド』 の運営を２０２６年５月10日（日）をもって終了します

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2001年のパーク開業以来、世界最高品質のエンターテイメントを 通して皆さまに“ありえないワクワクドキドキ”をお届けしたいという強い思いで、ブランド・スローガン「NO LIMIT!」の精神のもと、パーク内の各プログラムやキャンペーンで展開、進化・成長を続けています。

この度、今後の「セサミストリート(TM)️」との取組みとパーク体験のさらなる進化に向けて、2012年3月16日（金）のオープン以来、小さなお子さまから大人まで本気で楽しめるエリア『ユニバーサル・ワンダーランド』の中で、家族の思い出を見守ってきた『セサミストリート(TM)️・ファン・ワールド』が、この度、2026年5月10日（日）を最終日として運営を終了することを決定しました。

それに伴い、これまで『セサミストリート(TM)️・ファン・ワールド』を愛してくださったゲストの皆さまへの感謝を込めて、今までの思い出と絆を繋ぐ特別イベント『フォーエバー・フレンズ ～ずっと友だち～』を開催します。【開催期間：2026年3月20日（金）～5月10日（日）】

なお、『NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン』や『アルティメット・ブルース・バッシュ ～音楽の色～』、『セサミストリート 4-D ムービーマジック（現在は休止中）』、グリーティングなど、エリア外では引き続き「セサミストリート(TM)️」の仲間たちとの体験をお楽しみいただけます。

皆さまへの感謝を込めて、これまでの思い出と絆を繋ぐ特別イベント

「フォーエバー・フレンズ ～ずっと友だち～」開催！

『セサミストリート(TM)️・ファン・ワールド』とゲストの皆さまとの14年間の絆、家族やお友だちと一緒に紡いでくださった大切な思い出や想いに感謝を込めて、2026年3月20（金）から運営終了日となる2026年5月10日（日）の間、特別イベント「フォーエバー・フレンズ ～ずっと友だち～」を実施します。

■「フォーエバー・フレンズ ～ずっと友だち～」概要

●エルモたちとの思い出をパシャリ！「思い出うつそうカード」

パーク内の特定の場所でかざして撮影すると、エルモたちと風景が一つになった写真が撮れる、スペシャルなカードをプレゼント！

思い出いっぱいの「セサミストリート(TM)️」の街で、とっておきの１枚を最後にのこそう！デザインは期間ごとに変わるよ。

【配布期間】

・第一弾 2026年3月20日（金）～ ※なくなり次第終了

・第二弾 2026年4月15日（水）～5月10日（日）まで

※配布期間は変更する場合があります

【配布場所】ユニバーサル・ワンダーランド

※天候や当日の状況などにより、配布エリアを限定、または中止する場合があります

●大切な思い出をセサミストリートの仲間たちに届けよう！「みんなの宝物ボード」

みんなの心の中にある、大切なこの街での思い出…そんな「宝物」をセサミストリート(TM)の仲間たちに届けよう！

メリーゴーラウンド？ジャングルジム？モッピーとダンス？笑顔になったこと、うれしかったこと…いろんな思い出を、エリア内２ヶ所に設置された「みんなの宝物ボード」に書いてね！

【開催期間】2026年4月11日（土）～ 5月10日（日）

※開催期間が変更になる場合があります

【メッセージ記入・掲載場所】エルモのイマジネーション・プレイランド前、セサミのビッグ・ドライブ前

※天候などの理由により、予告なく実施場所やスケジュールを変更、中止する場合があります

※メッセージカードは定期的に入替えを行う予定です。ご覧になる時期によってはご自身のメッセージカードが掲示されていない場合もあります

◆ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所です。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。2026年は、パーク開業25周年のテーマを“Discover U!!!”とし、 25年分の超刺激的なエンターテイメントの力で“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年をお届けします。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM and (C) 2026 Sesame Workshop

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.