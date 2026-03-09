数量限定 九州新幹線全線開業１５周年 クリアファイル「限定発売！」
九州旅客鉄道株式会社
JR九州リテール株式会社は、2026年３月12日（木）に、九州新幹線全線開業１５周年を記念して「～九州をつなげて15年～九州新幹線全線開業１５周年クリアファイル」を銘品蔵・キヨスク各店舗にて販売いたします。１５周年ロゴが入った今だけのメモリアル商品です。
銘品蔵オリジナル・数量限定のためお早めにお買い求めください！
15年の感謝をこの１枚に。ぜひこの機会に店舗にお越しくださいませ！
１ 販売開始日
2026年３月12日（木）
２ 商品
～九州をつなげて15年～
九州新幹線全線開業１５周年クリアファイル 400円（税込）※A４サイズ
※数量限定販売
３ 販売店舗
銘品蔵 13店舗、キヨスク2店舗
【博多駅】Hakata銘品蔵デイトス店 博多銘品蔵博多口店 博多銘品蔵筑紫口店
博多銘品蔵博多駅中央店 博多銘品蔵新幹線博多駅店
【小倉駅】小倉銘品蔵 【長崎駅】長崎銘品蔵 【佐世保駅】佐世保銘品蔵
【大分駅】大分銘品蔵 【別府駅】別府銘品蔵 【熊本駅】熊本銘品蔵
【鹿児島中央駅】鹿児島銘品蔵 【宮崎駅】宮崎銘品蔵
【新八代駅】キヨスク新八代店 【武雄温泉駅】キヨスク新武雄温泉店