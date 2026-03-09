数量限定　九州新幹線全線開業１５周年　クリアファイル「限定発売！」

九州旅客鉄道株式会社

JR九州リテール株式会社は、2026年３月12日（木）に、九州新幹線全線開業１５周年を記念して「～九州をつなげて15年～九州新幹線全線開業１５周年クリアファイル」を銘品蔵・キヨスク各店舗にて販売いたします。１５周年ロゴが入った今だけのメモリアル商品です。

銘品蔵オリジナル・数量限定のためお早めにお買い求めください！

15年の感謝をこの１枚に。ぜひこの機会に店舗にお越しくださいませ！

１ 販売開始日

2026年３月12日（木）

２ 商品

～九州をつなげて15年～

九州新幹線全線開業１５周年クリアファイル 400円（税込）※A４サイズ

※数量限定販売

３ 販売店舗

銘品蔵 13店舗、キヨスク2店舗

【博多駅】Hakata銘品蔵デイトス店 博多銘品蔵博多口店 博多銘品蔵筑紫口店

博多銘品蔵博多駅中央店 博多銘品蔵新幹線博多駅店

【小倉駅】小倉銘品蔵 【長崎駅】長崎銘品蔵 【佐世保駅】佐世保銘品蔵

【大分駅】大分銘品蔵 【別府駅】別府銘品蔵 【熊本駅】熊本銘品蔵

【鹿児島中央駅】鹿児島銘品蔵 【宮崎駅】宮崎銘品蔵

【新八代駅】キヨスク新八代店 【武雄温泉駅】キヨスク新武雄温泉店