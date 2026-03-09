光を受け、魅力が輝く。光を纏い、どの角度から見てもパーフェクトに輝く肌へ導くライトリフレクティング ルミナイジングパウダーに待望のスティックタイプが誕生
GLIDE ON GLOW
光を受け、魅力が輝く。光を纏い、どの角度から見てもパーフェクトに輝く肌へ導くライトリフレクティング ルミナイジングパウダーに待望のスティックタイプが仲間入り。この世のものとは思えないほど、優美な輝き。ずっと触れていたいほど、軽くなめらかなテクスチュア。フランソワ・ナーズが理想とする究極の仕上がりはそのままに、みずみずしいグロウな質感をプラス。バームのようにやわらかく、肌の上をなめらかにグライド。マルチユースで、抜群の肌なじみ。べたつきにくく、頬・目もと・口もとにガラスのような光沢をもたらします。
スティックハイライターが描き出す、光の魔法。
全5色 | 2026年4月24日（金）新発売
内容量7g | 税込価格6,160円（本体5,600円＋税）
ETHEREAL GLOW
配合された繊細なパール成分が光を反射し、小ジワや毛穴などをソフトフォーカス。気になる肌イシューをぼかしながら、透明感に満ちたグロウなツヤ感を与えます。同時に、肌に潤いを与え、より光を捉えやすいなめらかな肌に。光を纏い、どの角度から見てもパーフェクトに輝く肌へ導きます。
ALL DAY LUMINOSITY
ウォーター＆スウェットレジスタント処方。汗や水に強いため、化粧くずれしにくく、みずみずしく透明感ある輝きが長時間持続します。
MULTIPLE USAGE
指先でなじませると、肌にすっと溶け込むようになじみ、目もと・頬・口もと*にマルチユースに使用可能。持ち運びしやすいスティックタイプで、外出先やタッチアップでも、さっとひと塗りで洗練されたツヤ感をプラスできます。頬骨や眉骨など顔の高い位置にのせれば、立体感を引き立てるハイライトとして。さらに、ベースメーキャップの前に肌になじませ、その上からファンデーションを重ねることで、内側から放つような自然な輝きを演出します。
*唇に使用する際は、直接塗布せず、清潔な指またはブラシをご使用ください。
“THERE’S POWER IN A WELL-PLACED SHIMMER.”
「計算された輝きには、力が宿る。」
ーフランソワ・ナーズ NARS創始者／クリエイティブ・ディレクター
■NARS ライトリフレクティング ルミナイジングスティック
全5色 |内容量7g | 税込価格6,160円（本体5,600円＋税）| 2026年4月24日（金）新発売
※セミセルフ店舗での取り扱い色は各店舗によって異なります