Uber Eats、閉校を控えた埼玉県立皆野高等学校の卒業生へサプライズ配達を実施人気クリエイターが配達パートナーとして登場

Uber Eats Japan合同会社

Uber Eats Japan合同会社（以下、Uber Eats）は2026年3月6日（金）、3月末をもって閉校を迎える埼玉県立皆野高等学校の生徒へ向け、高校生に人気のクリエーターと協力し、サプライズでUber Eatsを配達する1日限定の特別プロジェクトを実施しました。

同校は2026年3月をもって閉校し、同年4月より秩父高等学校と統合し、「（新）秩父高校」として開校予定です。本プロジェクトは、卒業式を翌日に控えた合計24名の3年生から寄せられた「卒業前にクラスみんなでUber Eatsを頼んで楽しみたい」という声がきっかけとなり、Uber Eats Japanから高校生活最後の思い出となる時間を届けたいという想いから実施に至りました。

当日は、人気クリエイター元きょんくまのくま氏（くまとか(https://www.youtube.com/channel/UCtDuDNrZCAGfDhBziANMuqQ)）と、埼玉県秩父郡皆野町を拠点に活動するゆとりheaven(https://www.instagram.com/heaven.iyo/)のいよ氏（皆野町地域おこし協力隊）が有志で本企画に賛同し、サプライズ参加しました。お二人はUber Eatsの配達パートナーに扮して登場し、生徒たちへ特別な思い出をお届けしました。

当日は、始めにUber Eats Japan合同会社戦略企画部の吉田起基より卒業生へメッセージを送り、本プロジェクトの背景や地域への想いについて説明しました。続いて、生徒たちはUber Eatsのアプリ画面を見ながら、地元で親しまれている「PIZZA AROMA」のピザを注文する流れを体験し、長瀞のかき氷や人気ファミレス店のメニューなど、実際に注文してみたいお店や商品についても話が広がり、会場は終始笑顔に包まれました。

その後、くま氏による特別授業としてスポーツテスト対決を行いました。生徒に人気のドッヂビーで真剣勝負を繰り広げ、生徒たちから大きな歓声が上がりました。当日の様子は、後日くまとか(https://www.youtube.com/channel/UCtDuDNrZCAGfDhBziANMuqQ)のYouTubeにて公開する予定です。

さらに、Uber Eats Japanは、本プロジェクトにあわせ、2026年3月9日（月）より埼玉県秩父市、皆野町、長瀞町、横瀬町において、サービス提供を開始することを発表しました。Uber Eats Japanは、「Get Anything（なんでも手に入る）」プラットフォームの実現に向け、「Anywhere（日本全国津々浦々でデリバリーを可能にする）」という目標のもと、地方都市への展開を進めています。今回の秩父エリアでの展開もその一環であり、生徒から寄せられた声も後押しとなりました。

本プロジェクト終了後の生徒・教員・クリエイターのコメント

今回の企画について皆野高等学校の生徒は、「みんな今日を心待ちにしていました。こうしてみんなそろってご飯を食べる機会もなかなかないと思うので、この機会にみんなと一緒にUber Eatsでお昼を食べることができ本当に感謝しています。」

「高校卒業後は、県内の大学に進学する予定で、仲間と離れてしまう寂しさもありますが、いい思い出になりました。」

「今回初めてUber Eatsを経験し、使い方を知ることができたので、今後は活用してみたいと思いました。ご飯を買いに行ったり、必要なものを買いにいくのに、親に毎回車を出してもらうのは大変なので、便利だと思いました。」などとコメント。

本企画を受け入れた理由について埼玉県皆野高等学校の教員の久保先生は、「閉校前かつ高校生活最後となる特別な学年なので、何か思い出に残ることができないかなといつも考えていました。そこでUber Eatsさんの方から今回の企画をいただき、嬉しいと感じるとともに、生徒たちもきっと喜ぶだろうと思い、実施にいたりました。ここまで盛大にご協力いただけるとは思っていなかったので、生徒も喜んでおり、本当にありがたく思っています。」とコメント。

企画を終えての感想について、くま氏は、「学校で生徒たちと触れ合い、懐かしい気持ちになりましたし、高校生の皆さんからとても良い空気をもらいました。企画の前日は少し不安で、本当に普通にUber Eatsの配達パートナーが来た、という感じになってしまったらどうしようと少し緊張して当日を迎えました。でも、僕のことを知ってくれている生徒もいたので、とても楽しく参加することができました。」とコメントしました。

皆野町地域おこし協力隊として活動し、以前から皆野高等学校の生徒とも面識のあったいよ氏は、今回の参加について、「生徒の皆さんともこれまで関わる機会がありました。今回、皆さんの思い出に残る企画に一緒に参加できたことを、とても嬉しく思っています。」とコメントしました。

＜特別ゲストのプロフィール＞

くま（くまとか）

元きょんくま（登録者数172万人）メンバー24時間生活企画や大食い企画など2016年から活動。2025年12月にきょんくまを解散し現在は『くまとか』チャンネルを立上げ自身の趣味や別荘改築など過酷企画から離れ楽しく生きている。UUUM所属。

ゆとりheaven いよ(皆野町地域おこし協力隊)

キャンプ、アウトドアやツーリング企画を中心に2018年より活動。 2022年に秩父市へ移住したことをきっかけに、2025年より皆野町地域おこし協力隊に着任。 フリーマーケットの開催や片付けサポート部などの片付け支援、空き家利活用を通じて、町民の生活の質向上を目指し活動している。

Uber Eats について

Uber Eatsは、注文者と加盟店舗、配達パートナーの三者をリアルタイムでマッチングし、調理されたお料理から食料品、日用品、医薬品、家電製品まで、さまざまな注文品を即時配達するオンラインデリバリーサービスです。2015年にカナダ・トロントでサービスを開始して以来、世界1万以上の都市に広まりました。日本では 2016年9月にサービスを開始し、現在は全国47都道府県において、12万以上のアクティブ加盟店舗*1と、10万人のアクティブ配達パートナー*2の皆さまとともにサービスを展開しています。2022年には、Uber Eatsの配達ネットワークを自社サービスに組み込み、簡単に即時配達を開始できるラストワンマイル配達ソリューション「Uber Direct」を開始。2024年には一部地域でデリバリーロボットによる配達を開始し、2025年には13歳から17歳の子どもが保護者のアカウントに紐付いたアプリで食べ物などを注文できる「Uber Teens」の機能を提供するなど、Uber Eatsは「Get Anything （なんでも手に入る）」のビジョン実現に向け、今もサービスの拡充を続けています。

*1: 過去 1 ヶ月間に注文を受けた加盟店舗

*2: 過去 1 ヶ月間に注文を届けた配達パートナー