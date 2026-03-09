スポーツで地域を盛り上げる活動に連携して取り組む市町村・団体に対し、新たに補助します！

神奈川県

スポーツを通じて「あつまる」「つながる」機会を創出し、地域活性化や共生社会の実現等の社会課題の解決に寄与するため、複数の団体が連携して行う、スポーツによる地域活性化の推進に資する新たな事業に要する経費に対して補助する「スポーツによる地域活性化推進補助金」について、令和8年3月9日（月曜日）から募集を開始します。ぜひご活用ください。

１ 補助金の概要

※かながわスポーツ・プラットフォームとは

スポーツを通じて、地域活性化や共生社会の実現等の社会的な課題を解決するため、市町村、スポーツ団体、企業等が情報を共有し、連携する場です。

登録団体数／１１８団体（令和８年３月１日現在）

詳細は次のURLからご確認ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0802/enjoy-sports/kanagawa_sports_platform.html

2 募集期間

令和8年3月9日（月曜日）から令和8年4月17日（金曜日）まで

受付終了後、スポーツ分野の外部専門家を含めた審査会により、申請内容について審査し、5月中に交付の決定を行います。

３ 申請方法

e-kanagawa電子申請にて申請してください。

次のURLに電子申請のページを掲載するとともに、募集要項や相談窓口の御案内等を公表しています。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5/hojokin/tiikikasseikahojokin.html

4 その他

今回の募集は、予算議決前の準備行為として実施するものであり、令和8年度当初予算案に係る神奈川県議会の議決がなされ、発効することによって実施が決定します。

【参考資料】

・令和８年度神奈川県スポーツによる地域活性化推進補助金チラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1468-9160b62360e21f4f4e2c566af608205b.pdf

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課

課長 吉田 電話 045-285-0791

企画グループ 吉澤 電話 045-285-0798