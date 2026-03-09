ニッセイプラス少額短期保険株式会社

日本生命保険相互会社（代表取締役社長：朝日智司、以下「日本生命」）の子会社であるニッセイプラス少額短期保険株式会社（代表取締役社長：光本正、以下「ニッセイプラス」）は、2026年4月1日以降の「精密検査費用保険」の商品改定を行います。

商品改定の内容

ニッセイプラスでは、企業の健康経営(R)※1や従業員の健康増進を支援するため、2024年7月から生活習慣病に係る精密検査費用を補償する「精密検査費用保険」を提供しております。５大がん検診における精密検査費用を新たに補償するプランを2025年12月に追加しており、それに続く商品改定となります。

今般、日本人間ドック・予防医療学会の発表にて、2026年4月より、血糖に関する判定区分の拡大※2が行われ、空腹時血糖が53以下のケースも新たに要精密検査判定されることとなりました。これを受けて当社においても、同学会の基準に併せて「精密検査費用保険」における支払基準の改定を行います。なお、既にご契約いただいている企業においても、保険料の変更なしで基準の拡大を適用します。

今回の商品改定により、従業員が最新の医学的基準に基づいた精密検査を受けやすい環境が整い、企業の健康経営推進・従業員の健康リスクの早期把握に一層寄与します。

※1 健康経営(R)は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

※2 日本人間ドック・予防医療学会の発表資料（https://www.ningen-dock.jp/10606/）

（参考）過去のプレスリリース

本商品に関連する過去のプレスリリースは、以下よりご覧いただけます。

2024年7月1日 企業の健康経営を支援する「精密検査費用保険」のご案内開始(https://www.nissay-plus.co.jp/assets/240701_release.pdf)

2025年12月3日 企業の健康経営を支援する「精密検査費用保険」の商品改定について～新商品 がん精密検査費用補償 の開発・ご案内開始～(https://www.nissay-plus.co.jp/assets/251203_release.pdf)

■日本生命の概要

1．名称 日本生命保険相互会社

2．代表者 代表取締役社長：朝日 智司

3．所在地 大阪府大阪市中央区今橋3-5-12

4．設立 1889年7月4日

5．公式HP https://www.nissay.co.jp/

■ニッセイプラスの概要

1．名称 ニッセイプラス少額短期保険株式会社

2．代表者 代表取締役社長：光本 正

3．所在地 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル FINOLAB

4．設立 2021年4月30日

5．公式HP https://www.nissay-plus.co.jp/

当商品に関するご照会は、ニッセイプラス公式HP「お問合せフォーム(https://faq.nissay-plus.co.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4412021351705)」よりお問合せください。