ベースミー執行役員COOの影山がNewsPicks『WE CHANGE AWARDS 2026』個人部門を受賞

就活AIキャリアエージェント「BaseMe」を展開する株式会社ベースミー（本社：東京都渋谷区、 代表取締役CEO：勝見仁泰、以下「当社」）の執行役員COO 影山由美子は、この度ソーシャル経済メディア「NewsPicks（ニューズピックス）」が開催する『WE CHANGE AWARDS 2026』において、個人部門を受賞したことをお知らせいたします。授賞式は2026年3月6日 （金）、大手町三井ホールにて開催されました。

■WE CHANGE AWARDS 2026とは

『WE CHANGE AWARDS 2026(https://forwe.newspicks.com/2026)』は、NewsPicksが展開する女性エンパワーメントプロジェクト「NewsPicks for WE（Women Empowerment）」の一環として開催されるアワードです。「次世代を担う『私たち』のなかから、本質的な変化に向けて行動する人・企業」を発掘・表彰することを目的としており、個人部門では、キャリアを柔軟に模索しながら経験を積み重ねる次世代女性リーダーに光を当てています。

■受賞の背景・評価理由

「年齢や肩書きに縛られず、もう一度“創る側”に立ちたい」という思いから、クックパッドJapan執行役員を経て、50代でZ世代が創業したAIスタートアップにVPoPとして参画、その後ミッションチェンジでCOOに就任。職務要件を自ら整えながらキャリアを切り拓いていった姿は、「50代以降の女性に新たなキャリアの可能性を示す存在」として審査員から高く評価されました。

また、影山が参画しているベースミーの取り組み―「価値観」を軸に自分らしいキャリア選択を支援するAIキャリアエージェントの開発・提供―も、表彰の一因となりました。

株式会社ベースミー 執行役員COO 影山由美子（写真：曽川拓哉）■影山由美子コメント

50代で異業界のアーリーフェーズのスタートアップに挑戦する日々は、まさにカオスの連続です。これまでの経験が通用しないと感じることも多々ありますが、一方で毎日が新しい経験に満ちていることに感謝しています。

今回の表彰は、私個人だけでなく、「価値観」を軸に自分らしいキャリア選択を支援するベースミーでの取り組みもご評価いただけたものと感じており、大変光栄に思います。私自身の挑戦が、年齢に関係なくキャリアの可能性を拡げられることの証明になればと顏っています。これからも経験ある年長者であることに誇りを持ち、若い世代のメンバーと共に挑戦を続けてまいります。

■株式会社ベースミーについて

株式会社ベースミーは、「価値観」を軸に自分らしいキャリアを実現するAIキャリアエージェント「BaseMe」を開発・提供するAIテックスタートアップです。Z世代就活生に対し、悔いのないファーストキャリアプランを実現する、個人の潜在的な可能性と企業をマッチングするプラットフォームの構築に取り組んでいます。



就活生向け BaseMe：https://baseme.app/

採用ご担当社さま向け BaseMe：https://lp.baseme.app/company

