【新発売】天然精油100%で進化した「ホワイトティー＆タイム ナチュラル」アロマバスソルト登場！

あらゆる香りとニオイを創るセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、香り技術研究所：埼玉県さいたま市、代表取締役兼CEO：緒方健介、以下：当社）は、天然香料100％で調香した「ホワイトティー＆タイム ナチュラル」シリーズからアロマバスソルトを発売いたしました。

本製品は、国内若手No.1調香師・渡辺武志氏（プロモツール香り技術研究所 シニア調香師）の繊細な調香と、元コーセー商品開発部GMで同研究所所長・横山弘氏の製品設計力が融合。日本トップレベルのプロフェッショナルが生んだ、極上のバスタイムアイテムです。

清潔感と安らぎを感じさせる香りが、日常のバスタイムを“深呼吸したくなる時間”へと導きます。

当社オンラインストア（https://essenceon.jp/store/）にて販売を開始しています。

人気No.1「ホワイトティー＆タイム」の香りを天然精油100%で再現

国内若手No.1調香師×元大手化粧品GMの知見が融合。天然精油100%で再現した、極上のリラックス体験を届ける「ホワイトティー＆タイム」アロマバスソルト。アロマバスソルトの商品詳細・購入はこちら :https://essenceon.jp/store/products/detail/159

トップ：レモン・ベルガモットなどの瑞々しいシトラスで清潔感あふれる幕開け

ミドル：ローズ・ジャスミン・タイムの繊細で上品なフローラル

ラスト：ガイアックウッドの温かく穏やかな余韻

ホワイトティーの優雅さとタイムの清々しさが調和し、思わず深呼吸したくなる洗練された静けさを届けます。

ミネラル豊富な天然塩×独自の「香りの含浸技術」

ミネラルを豊富に含む天然塩が、入浴による温浴効果を高め、湯上がり後も心地よい温もりを感じられます。

最大のこだわりは、ソルト一粒一粒に香りを丁寧に閉じ込める独自の「香り含浸技術」。お湯に溶かすと湯気とともにフレッシュな香りがバスルームいっぱいに広がり、自宅で本格スパ体験を実現します。

こんなシーンやギフトに

日常のさまざまなシーンに寄り添う、ジェンダーレスなアイテムです。

肌と環境に寄り添う「クリーンビューティ」へのこだわり

仕事終わりのオン・オフの切り替えから、自分を慈しむナイトルーティン、そして大切な方へのギフトまで。「ホワイトティー＆タイム ナチュラル」の清々しく上品な香りが、日々の何気ないシーンを特別な癒やしのひとときへと昇華させます。- 仕事終わりのオン・オフの切り替えに。- 寝る前のナイトルーティンとして。- 自分へのご褒美や、大切な方へのセンスあるギフトに。

本製品は、天然由来の成分にこだわり、以下のフリー項目を実現しています。

● 100%天然精油 ：合成香料を一切使用せず、植物本来のエネルギーを凝縮。

● 合成着色料フリー ：ソルト本来の色を活かした、ナチュラルな仕様。

● 防腐剤・鉱物油フリー：毎日安心してお使いいただけるよう、不要な添加物を排除。

植物の力をそのままに、毎日安心して使えるサステナブルなセルフケアを提案します。

※すべての方に刺激が起こらないというわけではありません。

製品概要

製品名：アロマバスソルト ホワイトティー＆タイム（ナチュラル）

香料：天然精油100%（ホワイトティー＆タイム ナチュラル）

内容量：400g

価格：4,400円（税込）

販売場所：

当社公式オンラインストア「Essence for Life」：https://essenceon.jp/store/products/detail/159

当社オリジナルショップ「L’esprit（レスプリ）」：https://lesprit.shop/

クリエイティブディレクター プロモツール香り研究所 シニア調香師 渡辺武志 プロフィール

調香師学校卒業後、当社入社。

入社以来、JALエグゼクティブラウンジや万平ホテル、JRタワーホテル日航札幌、大手高級化粧品ブランド等数々のオリジナルアロマ創香プロジェクトをリードし、わずか30歳にして業界内で高い評価を受ける。日本調香界において若手No.1との呼び声が高い。

チーフプロダクトデザイナー プロモツール香り技術研究所 所長 横山 弘 プロフィール

東北大学理学部化学科卒、元株式会社コーセー商品開発部GM。

東北大学で精油の研究を行い、（株）コーセーではメークアップを含む化粧品の研究開発、商品開発に一貫して従事。

当社では、商品開発チームを率い、精油の特性研究および機能性に関する基礎研究と香りグッズ開発を行い、会社の5年後、10年後を担う商品開発に注力。

香りのプロフェッショナルだからこそ実現できた品質

当社はこれまで、空間演出やアロマ製品、香りの開発など幅広い香りづくりを手がけてきました。今回のアロマバスソルトは、天然香料100％で調香した香りをベースに、渡辺武志による繊細な香り設計と、横山弘による品質・安定性を追求した製品設計を融合。さらに香り立ちと持続性を両立する独自の含浸技術を組み合わせ、香りの質と完成度に徹底的にこだわって開発しました。

当社はこれからも、香りのプロフェッショナルとして培ってきた技術と感性を活かし、日常に寄り添う香りアイテムの開発も続けてまいります。

プロモツール株式会社について

プロモツール株式会社は、香料開発・調香・香り分析を中核とした香り技術（セントテクノロジー）を提供する、日本を代表するセントテクノロジーカンパニーです。JAL、飛鳥III、万平ホテル、さいたま市、コーセーなど、品質と安全性において極めて高い基準を持つ一流顧客に選ばれ続けています。香りとニオイのあらゆるニーズに対し、科学と感性の力で応え、香りの新たな価値創出に挑み続けています。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りでブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香りで空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水・化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りでプロモーション（香りDM等）

：(6)香りでエンターテインメント演出

公式ホームページ ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/