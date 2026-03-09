浅川清流環境組合・可燃ごみ処理施設　環境イベント『煙突探検』

日野市役所

浅川清流環境組合(※)・可燃ごみ処理施設では、日野市、国分寺市、小金井市の３市の可燃ごみを処理しています。

今年も、環境イベント『煙突探検』を企画しましたので、ぜひ、ご応募ください。

詳細については、下記をご参照ください。

1. 日時

令和8年(2026年)3月28日（土）午前10時～11時30分

2. 場所

浅川清流環境組合 可燃ごみ処理施設（日野市石田１-210-2）

3. 内容

１.施設説明 ２.施設見学・写真撮影 ３.煙突探検・写真撮影

4. 対象

小学4年生以上の日野市・国分寺市・小金井市在住者（小学生は保護者同伴）

5. 参加費

無料

6. 定員

申込制で先着20人（同伴者含む。申し込み多数の場合は申し込み順）

7. 申し込み方法

3月10日（火）午前9時から17日（火）午後4時に下記までお電話にてご連絡ください。

浅川環境テクノロジー(株)

電話 042-514-8930（受付時間：午前9時～午後4時（土日祝日を除く））

参加人数・来場方法についてもお聞きします。

8. その他

車で来場希望の方は申し込みの際にお伝えを。駐車場利用も申し込み順です。

9. 来場方法

多摩モノレール・万願寺駅から多摩川沿いの側道に出て下流へ向けて歩いて15分ほど。

お車での来場の場合、１.か２.のアクセスとなります※駐車場は台数に限りがあります。

１. 日野橋南詰から多摩川沿いに下流に向けて走り突き当たり。

２. 20号バイパス国立方面への走行で、「日野万願寺駅前」交差点・いなげや側から150ｍほど石田大橋を渡る手前の側道を左折。公園を脇に見ながら右折し多摩川沿いの側道を走り突き当たり。

10. 来場の際のご注意

来場について、浅川側・クリーンセンター側からは入れません。多摩川側からのみとなります。

浅川清流環境組合 :https://cms.upcs.jp/asakawa/浅川環境テクノロジー(株) :https://asakawa.ekankyo21.com/当可燃ごみ処理施設の運営事業者である浅川環境テクノロジー(株)が今回イベントの主催として参加予約を承っております。