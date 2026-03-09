【無料開催】全国5か所で熱中症対策・ミスト冷房システム体験会を開催

株式会社いけうち

株式会社いけうち（霧のいけうち、本社：大阪府大阪市西区）は、令和8年3月より全国5拠点（大阪・東京・さいたま・名古屋・福岡）において、熱中症対策・ミスト冷房システム体験会を開催いたします。

実機デモ体験会

技術説明・相談会

導入事例紹介

最新トピックス

長年「霧」を追求してきた専門メーカー、いけうちが、高温対策でお困りの皆さまのお悩みを解決するヒントをご提供。“セミドライフォグ”（暑熱対策用の気化熱冷房システムとして利用されている非常に微細で均質な霧）に直接触れて、その効果をご体感いただける参加型のセミナーです。

体験会の内容は？

■本イベントは次のようなお悩みを持つ方におすすめです。- 例年夏の酷暑による従業員の熱中症に悩まれている方- 暑熱対策・粉塵対策を検討している方- 現場の環境改善を具体的に進めたい方- 設備更新時に低コストの冷房方式を検討中の方- 商業施設などの暑さ対策と景観演出を同時に実施されたい方

当日は多くの現場改善に携わってきた技術・営業スタッフが直接ご対応いたします。

「自社の環境に合うのは？」「導入コストは？」など、気になることをその場でご相談いただけます。

熱中症対策の義務化により、産業現場における暑熱対策がますます重要に

過去のセミナーの様子。説明の間でも、気になることがあればその場でご質問ください。ご質問にすぐにお答えいたします。■ ご来場のメリット- 自社の課題解決や、自社の新しい省エネ手法・品質改善などのヒントをお持ち帰りいただけます- 最新の冷房システムの導入効果を知ることができます- 各種ミスト冷房ユニットを実演します。機器も霧も直接触って体験できます- 現場課題に即した暑熱対策、景観演出について直接ご相談いただけます

記録的な猛暑が常態化する中、工場や倉庫、あるいは屋外施設において働く人々の安全確保は、いまや企業の存立に関わる重大な経営課題となっています。また、優秀な人材を確保し、持続的な生産性を維持するための戦略的な投資であると言えます。

当社は長年にわたり、産業用スプレーノズルから生み出される「霧」の気化熱を利用し、広大な空間を効率的に冷却するソリューションを提供してまいりました。空調設備に過度に依存しないこの高効率な冷却手法は、消費電力を抑えつつ、現場の熱ストレスを劇的に緩和します。

この体験会では、弊社の持つ技術と製品、実績などをご紹介させていただきます。

「熱中症対策・冷房システム体験会」開催概要

冷房用ミストファンやミストユニット、制御機器などの実演を行います。「触れても濡れない霧」をご体感ください。産業用スプレーノズルのお悩み相談にもご対応可能です。技術者が最適な型番や設置位置、改善方法をご提案します。- 大阪会場-[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15807/table/59_1_3325121638990933e13f90e9ea98a390.jpg?v=202603090251 ]

- 東京会場 / さいたま会場 / 名古屋会場 / 福岡会場 -

東京・さいたま・名古屋・福岡の各会場については、ご希望の日程を伺った上で調整しての開催となります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15807/table/59_2_27fc23a736b3a747d122b1d11b623962.jpg?v=202603090251 ]

お申込み

公式ページ(https://www.dry-fog.com/jp/wav/noz-demo-2026/)及び、上記開催地からご都合の良い会場と日程を選んでお申し込みください。

※参加費無料です。

※「午前の部」と「午後の部」は同じ内容です。ご都合の良い時間帯にご参加ください。

※ ユーザー様が対象です。商社業界の方、同業他社の方のご参加、弊社への営業目的のご参加はご遠慮いただいております。

※本体験会は今後も定期的に実施いたします。

今回ご都合がつかなかった方も、次回以降の開催にご参加をご検討いただけますと幸いです。

いけうちでは今後もさまざまな霧を使って社会に貢献していきます。

本体験会が課題改善への一助となれば幸いです。ご参加をお待ちしております。

ミストファン冷房(https://www.dry-fog.com/jp/wav/sol-coo-cljdome-lp/)

ミストファン冷房（天吊り設置: 建屋のH鋼や梁から懸架）ミストファン冷房（架台設置: 特定エリアに向けて噴霧する）

ミスト冷房(https://www.dry-fog.com/jp/products/sol-lan-lhyom/)／室外機冷却(https://www.dry-fog.com/jp/products/sys-coo-acou/)

ミスト冷房（涼霧システム: 防爆エリアでの設置事例）室外機冷却（COOLKIT: 簡易室外機冷却ユニット）

人工の雲海システム(https://www.dry-fog.com/jp/products/sol-lan-unkai/)

株式会社いけうち概要

導入事例（国宝松江城10周年記念）導入事例（MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島）

当社は、広島県呉市で世界初となる精度保証付きセラミックノズルの製造販売メーカーとして創業いたしました。

以来「霧を工業製品として利用できるように分級」「世界で最も細かな霧が出せるノズル[ドライフォグノズル]の開発」「霧を用いたさまざまなアプリケーション事業」など、常に「霧」を中心として、その発生方法と活用方法を開発し続け、社会に提供することで、豊かで潤いのある社会形成に貢献しています。

所在地：大阪府大阪市西区阿波座1-15-15第一協業ビル

代表者 ：代表取締役 岩村 高治

事業内容：産業用スプレーノズル・工業用加湿器ならびに応用機器・システムの製造販売および輸出入

URL：https://www.dry-fog.com/