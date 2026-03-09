レゴブロックを北海道上川町立認定こども園に寄付

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSIホールディングス（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長 CEO 下地 毅）は、包括連携協定を結ぶ北海道上川町に昨年、4月に開園した上川町立認定こども園にレゴブロックのセットを寄付いたしました。

このレゴブロックは、当社子会社のLaline JAPAN(株)からのこどもたちへのプレゼントで、同時に職員の皆さまへの慰労の気持ちをこめて、新作コレクション「Queen of Hearts（クイーン オブ ハート）」のハンドクリームもお贈りしました。

当社は、2024年8月に上川町で主催した「KAMIKAWA MIRAI FES」のコンテンツの１つである「TSIフリーマーケット」の売上金を、こどもたちが使う本やおもちゃなど、遊具の購入として上川町立認定こども園に寄付しています。

また、今年2月に開催された、当社が支援した「上川学園構想フェス」では、弊社が展開しているゴルフアパレルブランド「Jack Bunny!!」によるこどもゴルフ体験コーナーやSDGs推進部による残反や端切れを使って、こどもたちがオリジナルのストラップをつくるワークショップなどを上川町および近隣に在住のこどもたちのために実施いたしました。

TSIホールディングスは、当社グループが有する多種多様なブランド開発で培ったノウハウと上川町が持つ豊富な地域資源を融合させ、地域起点の新たなライフスタイルやモノづくりの創出など持続的な発展を目指した取り組みを2021年よりスタートさせています。

上川町は日本最大の山岳自然公園「大雪山国立公園」や「層雲峡温泉」をはじめとする豊かな自然環境が広がる人口3,000人ほどの小さな町ですが、近年は官民一体となり積極的に観光振興や雇用創出などさまざまな地域創生プロジェクトに取り組んでいます。

特に力を入れているのは、アウトドア愛好者や自然の中での生活を求める人たちが集う「通年型山岳リゾートタウン」をテーマとした町づくりです。

北海道上川町役場 https://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/mobile/

当社は「世界で最も幸せなファッションカンパニー」をスローガンに、SDGs（持続可能な開発目標）推進の一環として、上川町の自然遺産や文化の保護に努め、自然をベースとする観光の促進や新たな雇用を創出するために アパレル事業だけでなく、人々のライフスタイルを彩るコンテンツの開発を様々な側面から協力しています。

これらの活動が当社へのエンゲージメントを高めることにも繋がると考えています。

TSIホールディングスはこれからもこどもたちや社会的、経済的、身体的に困窮している方たちが少しでも笑顔になる支援を続けてまいります。

