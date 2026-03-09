『風のマジム』原作小説で話題のフレンチラム「クレマン ブラン」再入荷

株式会社ジャパンインポートシステム

株式会社ジャパンインポートシステム（本社：東京都中央区／代表取締役社長：田中 克彦）は、マルティニーク島を代表する蒸留所の一つ、クレマンのフラッグシップ・ラム「クレマン ブラン」を再入荷いたします。

昨年映画化もされた、小説『風のマジム』（原田マハ 著／講談社） に登場する「花の香りがするアグリコールラム」としても知られる一本です。

背景や物語から選ばれる、香りのラム

お酒の楽しみ方は、味わいだけでなく、背景や物語性とともに選ぶスタイルへ広がっています。小説『風のマジム』（原田マハ 著／講談社）に登場する「花の香りがするアグリコールラム」という表現は、「クレマン ブラン」を語るうえで印象的な導入のひとつです。物語をきっかけに香りを確かめたくなる。その一杯が、日常の楽しみへ自然につながっていきます。

製品について

ラム「クレマン ブラン」は、クレマンが誇るフラッグシップ・ブランです。創設者オメール・クレマンが作っていた当時のレシピが受け継がれており、蒸留後にステンレスタンクで3ヶ月間寝かせることで、香味に落ち着きとまとまりを持たせています。

安定感のある味わい、しっかりとしたボディ、そしてフローラルな香りが特長。ティポンシュやロングカクテルなど、シンプルなスタイルでも個性が際立ちます。

製品概要

商品名：ラム クレマン ブラン

容量：700ml

アルコール度数：40%

目安小売価格：3,520円（税込）

出荷開始：2026年3月11日（全国の酒販店様へ／店頭は順次）

お問い合わせ

一般のお客様はお近くの酒販店様へ。酒販店様の新規のお取引に関しては正規代理店ジャパンインポートシステム（jis@jisys.co.jp）までお問い合わせください。

クレマンとは

マルティニーク島で生産されるフレンチ・クレオール・ラムを代表するブランドのひとつ。ブランから熟成ラムまで幅広いラインナップを展開しています。

アグリコールラムとは

サトウキビの搾り汁を原料に造られるラムの総称。香りが立ちやすく、シンプルなカクテルで個性が出やすいカテゴリーです。