『セガNET麻雀 MJ』と『Pやじきた道中記』がコラボ！全国大会“Pやじきた道中記CUP”開催

株式会社セガ

株式会社セガは、ネットワーク対戦麻雀ゲーム『セガNET麻雀 MJ』（以下、『MJ』）シリーズと、『Pやじきた道中記』とのコラボイベント、“Pやじきた道中記CUP”を2026年3月9日（月）より開始しました。

『Pやじきた道中記』をイメージしたアガリ演出や卓背景などの様々なコラボアイテムをGETしながら、『MJ』シリーズをお楽しみください。

■全国大会“Pやじきた道中記CUP”概要

アプリ版『MJ』とアーケード版『MJ』で開催する、『Pやじきた道中記』とのコラボイベントです。

大会は、東風戦と三人打ちの2種目同時開催となり、スコア合計点を競います。予選で一定以上のスコアを獲得したプレイヤーが決勝に進出し、決勝期間中に最も高いスコアを獲得したプレイヤーが優勝となります。

アプリ版『MJ』では、大会に参加し条件を満たすことで、『Pやじきた道中記』をイメージした進化型SPキャラ(SSR)やアガリ演出、卓背景など様々なコラボアイテムがもらえます。

●『MJアプリ』（スマホ/PC版）

【予選A】

開催期間：2026年3月9日（月）～3月15日（日）

受付時間：24時間

（初日は3月9日（月）7:00～、最終日は～3月15日（日）29:59）

【予選B】

開催期間：2026年3月16日（月）～3月22日（日）

受付時間：24時間

（初日は3月16日（月）7:00～、最終日は～3月22日（日）29:59）

【決勝】

開催期間：2026年3月23日（月）～3月29日（日）

受付時間：24時間

（初日は3月23日（月）7:00～、最終日は～3月29日（日）29:59）

◆特典に『Pやじきた道中記』コラボアイテム多数登場！

進化型SPキャラ(SSR)「天狗」やSPキャラ、アガリ演出、EX背景、卓背景などがイベントpt特典として獲得できます。

●イベントpt特典

≪進化型SPキャラ(SSR)≫全1種

▲天狗

≪SPキャラ≫全1種

▲花魁

≪卓背景≫全5種

「巫女予告の卓背景」「ぶっ飛びの卓背景」など、全5種の卓背景が獲得できます。

▲巫女予告の卓背景 ／ ▲ぶっ飛びの卓背景

≪EX背景≫全3種

「ぶっ飛びの背景」など、全3種のEX背景が獲得できます。

▲ぶっ飛びの背景

≪アガリボタン≫全3種

「河童ボタン」など、全3種のアガリボタンが獲得できます。

▲河童ボタン

◆『Pやじきた道中記』ガチャ

進化型SPキャラ(SSR)「弥次郎兵衛」「喜多八」「怪堂茜」といった『Pやじきた道中記』シリーズに登場するキャラクターをはじめ、『Pやじきた道中記』をイメージしたアガリ演出、卓背景、EX枠、EX背景などコラボアイテム全40種が期間限定で登場します。

開催期間：2026年3月9日（月）7:00～3月29日（日）29:59

1回：500G

≪進化型SPキャラ(SSR)≫全4種

「弥次郎兵衛」「喜多八」「怪堂茜」など、全4種の進化型SPキャラ(SSR)が登場します。

▲弥次郎兵衛 ／ ▲喜多八 ／ ▲怪堂茜

≪SPキャラ≫全6種

「さくら」など、全6種のSPキャラが登場します。

▲さくら

≪卓背景≫全15種

「天照降臨の卓背景2」「バイブスアゲアゲの卓背景」など、全15種の卓背景が登場します。

▲天照降臨の卓背景2 ／ ▲バイブスアゲアゲの卓背景

≪EX背景≫全8種

「やじきたチャンスの背景」「キタッ図柄の背景」など、全8種のEX背景が登場します。

▲やじきたチャンスの背景 ／ ▲キタッ図柄の背景

≪EX枠≫全1種

▲やじきた道中記の枠

≪アガリボタン≫全4種

「天狗ボタン」など、全4種のアガリボタンが登場します。

▲天狗ボタン

≪アガリエフェクト≫全2種

▲やじきた道中記エフェクト ／ ▲みこしすたーずエフェクト

●『MJAC』（アーケード版）

【予選A】

開催期間：2026年3月9日（月）～3月15日（日）

受付時間：10：00～24：00

【予選B】

開催期間：2026年3月16日（月）～3月22日（日）

受付時間：10：00～24：00

【決勝】

開催期間：2026年3月23日（月）～3月29日（日）

受付時間：10：00～24：00

◆特典に『Pやじきた道中記』のコラボアイテム多数登場！

対局順位によってポイントを集めるチャレンジや、来店日数に応じたスタンプなどで、ボイス付SPキャラ、卓背景、背景アイテムなどを獲得できます。

≪ボイス付きSPキャラ≫全3種

「怪堂茜」「天狗」など、全3種のボイス付きSPキャラが登場します。

▲怪堂茜 ／ ▲天狗

≪卓背景≫全6種

「飛子の卓背景」「みこしすたーずの卓背景」など、全6種の卓背景が登場します。

▲飛子の卓背景 ／ ▲みこしすたーずの卓背景

≪EX背景≫全8種

「やじきたチャンスの背景」「キタッ図柄の背景」など、全8種のEX背景が登場します。

▲やじきたチャンスの背景 ／ ▲キタッ図柄の背景

≪アガリ点灯SE≫全3種

「怪堂茜ボタン」「天狗ボタン」「河童ボタン」

◆『Pやじきた道中記』ガチャ

ボイス付きSPキャラ「弥次郎兵衛」など『Pやじきた道中記』に登場するキャラクターをはじめ、SPキャラ、アガリ点灯SE、EX背景などのコラボアイテム全15種が期間限定で登場します。

開催期間：2026年3月9日（月）～3月29日（日）

1回：600GP

≪ボイス付SPキャラ≫全2種

▲弥次郎兵衛 ／ ▲喜多八

≪SPキャラ≫全7種

「怪堂天音」「怪堂朱音」など、全7種のSPキャラが登場します。

▲怪堂天音 ／ ▲怪堂朱音

≪EX枠≫全1種

▲やじきた道中記の枠

≪EX背景≫全3種

「やじきた道中記の背景2」「こけし(花火筒)の背景」など、全3種のEX背景が登場します。

▲やじきた道中記の背景2 ／ ▲こけし(花火筒)の背景

≪アガリ点灯SE≫全2種

「弥次郎兵衛ボタン」「喜多八ボタン」

■『セガNET麻雀 MJ』×『Pやじきた道中記』コラボ記念Xキャンペーン開催！

開催期間：2026年3月9日（月）～3月22日（日）23:59

『Pやじきた道中記』とのコラボ開催を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを開催します。

本キャンペーンにご参加いただいた方から抽選で、合計5名様に「やじきた道中記関連グッズ」をプレゼントします。奮ってご応募ください。

※プレゼント詳細は『MJ』公式X（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）にてご確認ください。

◆参加方法

『MJ』公式Xアカウント（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）をフォローの上、当キャンペーンのポストをリポスト。

◆当選発表

当選者様へのご連絡は、Xダイレクトメッセージによる当選通知送付をもって、当選者の発表と代えさせていただきます。

※抽選時にフォローが外れている方は対象外となります。

※景品の発送先は日本国内のみとさせていただきます。

※当選通知送付後7日以内に当選DM内で指定する方法でのご連絡がない場合は当選を無効とさせていただきます。

◆対象アカウント

『MJ』公式Xアカウント：https://x.com/sega_MJ

＜『Pやじきた道中記』とは＞

2023年5月に株式会社ユニバーサルエンターテインメントより発売され、

全国のホールで好評を博したパチンコ機種です。

公式サイト：https://www.universal-777.com/product/pachinko/yajikita/

著作権表記：

(C) UNIVERSAL ENTERTAINMENT

＜『セガNET麻雀 MJ』とは＞

牌や手の動きをリアルに再現した、圧倒的な臨場感と他の追随を許さない

熱い対局演出で人気のアーケード麻雀の最高峰が、スマホ・PCで遊べます。

【タイトル概要】

名称： セガNET麻雀 MJ

対応OS： iOS／Android／Windows／MAC

App Store URL： https://apps.apple.com/jp/app/id666206963

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sega.am2.MJMobile

配信開始日：

iOS：2013年7月25日、Android：2014年2月27日、PC：2013年11月19日

PCブラウザ版：2025年1月21日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： テーブルゲーム

メーカー： セガ

著作権表記： (C)SEGA

公式サイト：

『MJシリーズ』ポータルサイト http://sega-mj.com/portal/

『MJアプリ』公式HP http://sega-mj.com/

『MJアプリ』公式X https://x.com/sega_MJ

『MJAC』公式HP http://www.sega-mj.com/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。